你不能錯過的平價宵夜美食 ! 【熾燒串烤】大同店

店家秘製醬汁，鹹香中帶著微甜，越吃越涮嘴 ~

搭配飲品、啤酒，更是閒暇放鬆的一大享受阿~ 還有提供洋酒唷

【熾燒串烤】串燒品項種類多種，都是現點現做 !

還有很多令人驚豔的美味，就讓萱兒告訴你必點哪些，絕對驚豔味蕾~

【熾燒串烤】店內提供座位用餐 (也可外帶)

這美味與平價的串燒店，絕對是和朋友、同事下班聚會的好去處唷 !

好吃到讓萱兒念念不忘，身為桃園人 有時候嘴饞還直接叫熊貓外送~

在家也能享用美味串燒，便利又滿足呢!

熾燒串烤大同店|店家資訊

【熾燒串烤】大同店

→ 粉絲專頁

電話 : 0937 018 723

地址 ; 桃園市桃園區大同路89號

營業時間 : 週一至周日 17:00~00:30 (週三公休)

鄰近火車站旁，附近有機車與汽車付費停車場

熾燒串烤大同店|菜單價格

價目表就能看到品項真的很多吧 !!

想吃甚麼就直接從櫥窗裡拿，自行放在小籃子內

櫥窗裡能感受到店家在清潔衛生上也很講究

明亮、乾淨、擺放的整齊 ! 讓人看了更有食慾了 ~

必點這個魷魚 ! 超大隻的~ 搭配老闆的獨門秘汁，鮮嫩好吃 !!

櫥窗旁會清楚標示 牛/豬/羊/雞肉 的生產地來源 ~

很特別的小夾子，上面有標示菜名

比如牛小排、三層肉、魚下巴..等

直接將夾子夾在籃子上，挑選好食材後給櫃檯即可

真的每樣都好想吃喔 !

價格又平價，會忍不住每樣都想拿 ~

熾燒串烤大同店|飲品&酒品

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店內有多種飲料選擇、啤酒、韓國燒酒的品項也很多~

也有洋酒可洽櫃台 ( 自帶酒會收開瓶費唷)

*未成年請勿飲酒，喝酒請勿開車)*

熾燒串烤大同店|今日餐點

接下來萱兒分享幾樣到 【熾燒串烤】大同店 必點餐點 !!

(座位區也有提供多種調味粉，可自行取用)

必點推薦-超大魷魚 $160

店家不只在食材上嚴格挑選

烤食材時所掌握的時間與火侯也都嚴格要求 !

魷魚搭配獨特蜜汁~ 鹹甜又鮮嫩，好好吃 !

魷魚腳都沒有像夜市一樣烤到焦，吃起來會苦苦的那樣 !!

這麼大的魷魚又好吃~ $160 真的很平價呢 !

必點推薦-無骨牛小排 $120

無骨牛小排這道是上下兩層牛肉喔!! 才$120 價格有讓我嚇一跳

肉質吃起來質地韌嫩，很鮮嫩 ! 還貼心的搭配洋蔥 更是對味

我可以自己吃兩盤 !! 就知道多好吃啦 ~

自己買食材煎 都沒有這麼划算呢 ~ 好吃美味必點!!

必點眾多客人大推-魚下巴 $100

這道是老闆強力推薦，說很多客人都大推薦

$100 有兩塊，帶點油脂的魚下巴 外皮酥脆，魚肉鮮嫩多汁

重點是 !! 完全沒有魚腥味!! 有讓我驚艷到的美味 ~ 難怪老闆這麼自信 !!

問了老闆有甚麼秘訣，怎麼可以比我吃過的居酒屋的還好吃 ?

老闆說食材新鮮度第一 ! 他每日庫存都抓得很緊 ~ 就是要確保食材的新鮮

如果他所訂的時間內，食材尚有庫存，他會處理掉不再賣給客人這批

難怪我在非高峰時段用餐，店裡不管內用還是外帶，總是絡繹不絕 ~

萱兒大推必點-嚴烤三層肉 $135

熟知萱兒的朋友都知道萱兒最愛吃牛肉 !

一般在外不會特別點豬肉餐點的 ~ 這道也是老闆推薦 招牌之一 !

豬肉三層肉嚴烤，帶皮的酥脆口感+完全不柴地嫩豬肉 ，意外讓我也愛上這道豬肉啦 !!

我特別喜歡店家還附生洋蔥，搭配吃起來更涮嘴 ! 我跟朋友吃到直點頭說好吃 !

老饕推薦-鮭魚腹條 $200

愛吃鮭魚的朋友看過來 ~

這道取自鮭魚腹部，油脂豐富 ~ 外皮酥脆，咬一口鮮嫩多汁 !

搭配檸檬與洋蔥更是對味 ~ 這道趁熱吃、配啤酒，好享受 ~~

喝酒必點-串燒串烤美味

【熾燒串烤】大同店 店家櫥窗品項太多，每樣都想吃看看 ~

脆皮肥腸 $45 ， 烤的外皮很酥，但咬起來還帶有油脂，不會硬邦邦，我好喜歡~

雞心 $40 ， 一串有5顆 ! 吃起來醬汁入味，又嫩 ~ 好咬 ~

炸甜不辣 $40 ， 很基本的一道串燒，醬汁有入味，吃起來帶著微甜，小朋友會很愛!

還有許多串燒品項， 等大家來品嚐 ~~

萱兒最愛-香菇&杏包菇

香菇 $40 / 杏包菇$45

蠻大串的，醬汁搭配絕妙 ~ 菇類吃起來很 Juicy! 多汁

杏包菇還很貼心的切小片 ~ 喜愛吃菇類的朋友必點 !! 真的無敵美味 !!

新鮮推薦-烤蝦 $250

一份有10隻烤蝦 ! 還不小隻 ~~

吃起來很鮮甜，就知道食材真的有新鮮 ~

推薦給愛吃蝦的朋友~

熾燒串烤大同店|食用心得分享

【熾燒串烤】大同店 意外發現的寶店 !

特製秘醬，鹹甜滋味 ! 串燒火侯講究 ! 食材新鮮多品項，平價美味 !!

還有提供內用區，可以直接和朋友在店內聚會享用 !

好吃到~ 萱兒離場時又外帶一大袋，要回家與家人一同分享 ~

家人們也都說好吃 ! 下次要相約一起來現場享用熱乎的美味 ~

店家位於橋下很好找，旁邊有付費停車場，不論騎車或開車 都很方便 !

桃園朋友 有機會來吃看看 ! 萱兒真心推薦唷~ 搞不好哪天萱兒又來朝聖，和我相遇唷~

熾燒串烤大同店|店家位置

【熾燒串烤】大同店

→ 粉絲專頁

電話 : 0937 018 723

地址 ; 桃園市桃園區大同路89號

營業時間 : 週一至周日 17:00~00:30 (週三公休)

鄰近火車站旁，附近有機車與汽車付費停車場

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