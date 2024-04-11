夜市攤也能吃到手工現桿、現包現煎！中原夜市新開「餡餅家」就低調藏在小巷裡，開沒幾個月Google評論不多，都是五顆星好評！留言都是內餡很多好吃，皮薄餡多，看照片餡都快炸出來我當然要吃，以50元餡餅來講！用料很實在有90克重，現包餡餅乍看以為是大湯包~

餡餅家(中原夜市創始店) 在哪？

餡餅家藏在中原夜市最熱鬧的實踐路！看到蔥燒包與炸蛋蔥油餅，中間這條小巷彎進去就是，看到這攤餡餅家就是，外面有兩張露營椅子與洗手台可使用，汽車可停放中原國小地下停車場或中原大學停車場～

地址：桃園市中壢區實踐路78號

訂購電話：0989-323804

營業時間：16:00~23:00

公休：星期一、不定時公休可電洽

攤車位置挺好找！看到蔥燒包、炸蛋蔥油餅彎進去就對了～

餡餅家今年一月才新開幕！開幕沒幾個月Google評論不多，但全都是五顆星太引我了～

餡餅家 菜單

平時餡餅不是牛肉就是豬肉兩種！餡餅家的餡餅很有創意！有鹹、甜餡餅一共6種口味，鹹口味有咖哩雞餡餅、沙茶牛餡餅、打拋豬餡餅、蜜汁叉燒餡餅，甜味有芋泥鹹蛋與紅豆麻糬餡餅，價格也很實惠～

餡餅家很堅持！餡餅都是現桿、現包、現煎！每日數量有限賣完就沒有啦～

現包慢火現煎要等15分鐘，熟客都會先用Line預訂，15分鐘後到現場取餐就不用久等，還有熱熱餡餅可以吃～

攤車上餡餅料看起來爆多！照片真的好吸引人！

餡餅手工現桿、現包

餅皮都是老闆當日現做！麵團食材單純沒其它添加物，餡料也是老闆當天新鮮製作，不使用隔日餡，日式咖哩、台式沙茶、泰式打拋豬、港式蜜汁叉燒，四種餡餅都是不同國家代表菜耶～

老闆說光是麵團就研製好幾個月！

中筋麵粉、水、鹽與油，適當比例揉成光滑麵團，開放式廚房好乾淨，好奇一問才知道老闆娘有潔癖，所以工作檯隨時保持乾淨，讓人更放心～

麵團切成小塊狀！擀成中間有點厚度，旁邊較薄的餅皮，接著放入滿滿內餡，一靠近還會聞到餡味～

牛肉餡裡的空心菜是現場才加！一看就知道很新鮮～

肉餡很實在 重達90克

以50元餡餅來講！內餡用料真的很大方！餡料重達90公克，皮薄肉餡多看起來好讚，如果不說還以為這是大湯包~

甜餡餅同樣真材實料！直接包入一整顆鹹蛋黃，先噴上米酒烤香才能使用，大顆麻糬餡也是自己做～

依照不同口味餡餅有不同小點標示！

慢火現煎 12～15分鐘

剛做好餡餅立刻下鍋！這的煎鍋不是平面，煎鍋有點斜度，好奇問才知道是特意用成斜鍋，這樣煎餡餅才不會吸入過多油脂，兩邊煎到金黃香脆，在慢慢繼續煎到熟即可～

紙袋會蓋上口味章！就不用擔心會拿錯口味～

剛起鍋餡餅還很燙手！好濃郁煎餅香！餡餅煎到外層金黃香酥，除了不油膩還煎的很漂亮～

打拋豬 餡餅

一掰開打拋豬餡餅！皮薄肉餡很有誠意！難怪都是五顆星好評，打拋豬餡很夠味還有肉湯汁，吃第一口覺得有股熟悉感，真的很像在吃一道菜，會顛覆對傳統餡餅既定印象，不自覺一下就把餡餅吃光光～

蜜汁叉燒 餡餅

餡料都到快爆出來，吃的時候要小心，一不小心會掉出來～

外皮香酥帶有Ｑ勁越嚼越香！叉燒餡調和成台式口味，沒有叉燒包餡甜膩味，一連吃兩、三個餡餅不是問題，叉燒餡使用大量洋蔥，三層叉燒肉很有口感，有軟嫩、Q筋多種口感，口味鹹中帶一點甜味～

沙茶牛 餡餅

這切面看了會流口水！台式經典家常菜也做成內餡，皮薄有彈性、內餡有湯汁，牛肉好軟嫩搭配空心菜，沙茶醬香好濃郁，一口咬下超有記憶點，來這絕對要點～

老闆娘說辣椒也是自家炒！喜歡吃辣朋友一定要加，尤其是沙茶牛加辣爆好吃，比很多熱炒店還好吃，沙茶牛加上辣椒醬，多了辣香氣好想來碗白飯～

咖哩雞 餡餅

超適合小朋友！一口咬下這就是好吃的咖哩醬！餅皮幫餡餅加不少分，內餡更是大功臣，咖哩香氣濃郁鹹度適中，咖哩醬濃稠、馬鈴薯綿密，當日買回家沒吃要冷藏，隔日放氣炸鍋、微波爐或烤箱，加熱一樣好多醬汁好吃～

吃完鹹味餡餅！換甜口味來吃！

紅豆麻糬 餡餅

中間麻糬比紅豆餡還大！真的沒在怕人吃，大顆麻糬也是老闆自己做，不是加工廠生產，紅豆泥綿密不甜膩，搭配Q彈麻糬就是讚，飯後就是要來點甜，吃完甜餡餅才滿足～

芋泥蛋黃 餡餅

芋泥與鹹蛋黃深受國人喜歡！細膩芋泥加上鹹蛋黃，鹹甜交織口感有層次，這組合真是吃不膩，越吃越上癮，尤其是整顆鹹蛋黃霸氣超夠味，一口接一口很唰嘴～

這間餡餅真的很狂！餅皮現桿、現包、現煎！遇到人多或訂單多要等，不耐等朋友建議先用Line訂餐，餡餅都是真材實料，每種鹹餡都能當一道主菜，吃一吃會想來碗白飯，打拋豬、沙茶牛都好吃，甜餡餅也很推薦，連吃幾顆都不會膩，有來中原夜市一定要試試～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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