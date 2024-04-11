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2024年三月小記～抹茶與櫻花

2024-04-11 19:55:00 抹茶星球 人氣：109
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窩客好文

抹茶星球

發表篇數：138篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：TSUJIRI 辻利茶舗 (台北遠百信義店)
place台北市信義區松仁路58號遠百信義A13B3F
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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三月春暖花開，是櫻花的季節，也是新茶的季節

 

 

不知不覺讓這個月充滿了抹茶與櫻花🌸🍵

 

 

 

 

 

★台北成功市場不可錯過的咖啡攤--奉捌弍Café

 

 

抹茶咖啡 ＄90

用茶碗和茶筅現刷的抹茶，淋在咖啡上，真是美不勝收的畫面～

咖啡與抹茶完美交融，即使無糖也絲毫不覺苦澀，但我習慣再半糖一些，

讓店主微調過後就是一杯完美無瑕的抹咖惹🥰🥰

 

ショコリキサー 天空の抹茶 西西里咖啡 抹茶咖啡 抹茶櫻花 新茶 抹茶巴斯克 抹茶チーズケーキ 抹茶バスクチーズケーキ


 

 

然後再試試店家大招牌，萊檸＄75

看看那一大罐自醃的黃檸檬，就覺得很期待。

 

ショコリキサー 天空の抹茶 西西里咖啡 抹茶咖啡 抹茶櫻花 新茶 抹茶巴斯克 抹茶チーズケーキ 抹茶バスクチーズケーキ


 

 

果然是甜甜檸香的一杯檸咖，不過苦不過酸，很清涼順口的一杯。

飲盡後看著三四片黃檸們，想了想，順手拿出攜帶的氣泡水加入，

那就又是一杯清新暢快的黃檸氣泡飲惹！

聰明小達人就是我歐耶😆

 

ショコリキサー 天空の抹茶 西西里咖啡 抹茶咖啡 抹茶櫻花 新茶 抹茶巴斯克 抹茶チーズケーキ 抹茶バスクチーズケーキ

 

 

台北成功市場二樓的熟食美味數不勝數，又有舒舒服服的用餐區

（那可以觀賞敦南第一排的戶外透氣區更是讚🤣

 

ショコリキサー 天空の抹茶 西西里咖啡 抹茶咖啡 抹茶櫻花 新茶 抹茶巴斯克 抹茶チーズケーキ 抹茶バスクチーズケーキ 成功市場美食


 

 

是我非常喜歡覓食的場所之一，

而奉捌弍Café更是其中我每次蒞臨都要帶上一杯的市場瑰寶，

誠摯推薦給各位😊

 

奉捌弍Café

台北市大安區敦化南路二段1202樓（成功市場）143

隨著市場休週一，其餘營業時間0700-1330

臉書https://www.facebook.com/Rebornfromnow/



    TSUJIRI 辻利茶

 

 


sogo忠孝館搬家到a13大遠百後的辻利越來越抹茶了

 

 

可能我們這些抹茶顧問們的心聲真的有被辻利採納到XD

 

 

以前試過它們的時令商品例如抹茶黑巧克力拿鐵、抹茶草莓拿鐵，

 

 

都有一定品質，

 

 

有抹有巧，有抹有莓，

 

 

各自兼顧，喝得很舒心。

 

 

這次看到櫻花抹茶當然也要給她試一試XD

 

 

 

ショコリキサー 天空の抹茶 西西里咖啡 抹茶咖啡 抹茶櫻花 新茶 抹茶巴斯克 抹茶チーズケーキ 抹茶バスクチーズケーキ 成功市場美食

 

 

 

 

 

抹櫻巴斯克（切片NT160）與抹櫻拿鐵 ( NT155 )
（一組折抵30元）

 

 

讚讚讚！果然沒有讓我失望

 

 

鹽漬櫻花，鹹鹹帶點清花香，很有感！

 

 

鹹香櫻花，配上也可以鹹鹹的起司，這樣的搭配很剛好🥰🥰

 

 

 

ショコリキサー 天空の抹茶 西西里咖啡 抹茶咖啡 抹茶櫻花 新茶 抹茶巴斯克 抹茶チーズケーキ 抹茶バスクチーズケーキ a13咖啡

 

 

 

 

 

一口滑腴巴斯克乳酪，一口鹹櫻慕斯，與雅緻的抹香縈繞，

 

 

再搭配一杯清爽的抹茶櫻花拿鐵，整個人頓時精神來了😆
 

 

 

ショコリキサー 天空の抹茶 西西里咖啡 抹茶咖啡 抹茶櫻花 新茶 抹茶巴斯克 抹茶チーズケーキ 抹茶バスクチーズケーキ a13咖啡

 

 

 

TSUJIRI 辻利茶遠東百貨 信義A13

 

 

地址： 110台北市信義區松仁路58b3   

 

 

營業時間：11-2130，假日延長至2200，假日內用低消一人200

電話號碼： 02-2725-1878
---------------------------------------------------------------

 

 

同場加映 日本的抹茶飲品們

瑞士蓮Lindt--リンツ さくらと天空の抹茶 和ショコラドリンク  798

 

 

 

ショコリキサー 天空の抹茶 西西里咖啡 抹茶咖啡 抹茶櫻花 新茶 抹茶巴斯克 抹茶チーズケーキ 抹茶バスクチーズケーキ a13咖啡


https://www.lindt.jp/contents/menu/2555/

 

 

 

幾年前看到巧克力品牌瑞士蓮，在日本推出天空抹茶系列飲品，就好想喝噢~~(>_<)
 

 

 

多年之後終於如願以償 ，真的讚捏……(⊙﹏⊙)

 

 

 

ショコリキサー 天空の抹茶 西西里咖啡 抹茶咖啡 抹茶櫻花 新茶 抹茶巴斯克 抹茶チーズケーキ 抹茶バスクチーズケーキ a13咖啡

 

 

 

 

 

抹茶茶香顯著，令抹茶控很滿意的抹度！

 

 

還有在杯身環繞的抹茶醬，一點一點融化，增添不少茶韻 (◡‿◡)

 

 

雖然很小杯，但喝完很開心(´`)

 

 

 

 

 

喝完瑞士蓮之後又忍不住想PK一下Godiva的抹茶星冰樂

https://www.godiva.co.jp/drink/clr_uji_matcha.html

 


Godiva--

 

宇治抹茶 ショコリキサー   790 () 大杯外帶價

 

 

 

使用宇治抹茶的它 ，確實有舒服的茶香，

純飲抹茶拿鐵部份，是有過關的抹度；

 

 

 

ショコリキサー 天空の抹茶 西西里咖啡 抹茶咖啡 抹茶櫻花 新茶 抹茶巴斯克 抹茶チーズケーキ 抹茶バスクチーズケーキ 成功市場美食 a13美食

 

 

 

 

但杯底下沈澱的白巧克力碎片就偏甜一些了，

 

 

不過整體而言還是抹茶控可以接受的一杯😊 

 

 

 

 

 




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抹茶 抹茶咖啡 西西里咖啡 抹茶甜點
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