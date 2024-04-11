【新北食記】廣東正龍城烤鴨

每次來到我的兒時故鄉都是回味世界豆漿大王，這次想試試別的店找到這間廣東正龍城燒鴨，這間是在地營業30年的老店，每天一開門門口總排滿眾多的外帶人潮生意非常好，來到這一定要試試他們的三寶飯，烤鴨、油雞和叉燒一次滿足，內用還能享用熱茶和熱湯，整體而言CP值算蠻高的。

開車前往可停附近的永和國小地下停車場步行約五分鐘，搭乘捷運在永安市場下車步行約十五分可抵達。

▲餐廳門口沒有明顯招牌，招牌掛得非常高要從很遠才看得到，櫥窗內掛滿了油亮亮的燒臘光用看的就已經口水直流。

▲廣東正龍城烤鴨菜單。(圖片轉自google地圖如有侵權請告知)

▲內用空間雖然大但座位排得有點緊密，沒座位時須跟不認識的人併桌用餐。

▲內用可免費享用熱茶和鴨骨湯，湯內有濃濃的鴨油和竹筍香氣，湯內的鴨骨頭更是老饕的最愛。

▲選好餐點直接跟店員口頭點餐，點完會手寫明細在紙上，很久沒有看到這種手寫的明細特別感到有溫度。

▲炒芥蘭(小) 100元：整體菜量算多，配料為秀珍菇，芥蘭翠綠嫩口，吃起來有蠔油的香氣。

▲星洲炒米粉 110元：使用咖哩粉炒成的米粉，有蝦仁、香菇、蝦米、木耳、青椒、洋蔥、芹菜等配料，有著濃濃的南洋風味。

▲咖哩味道不會太重，都有完整穿透食材，米粉口感Q彈蝦仁有脆度，但一份110元的價格到不如點一份三寶飯比較划算！

▲三寶飯 115元：主菜為烤鴨、油雞和叉燒，配菜有滷蛋、高麗菜和豆干，滷蛋給的是半顆滷得相當入味，白飯口感偏軟少了Q度。

▲叉燒是帶點油花的五花肉，肉質極為入味軟嫩，烤鴨外皮有濃濃的焦香味，肉質相當緊實，油雞外皮Q彈滑嫩，三樣肉都超級下飯。



雞蛋糕短評：永和的老字號燒臘店，用餐時段生意極好，店內提供免費熱湯和熱茶，湯內有鴨骨頭可以啃，三寶飯一次可以吃到雞鴨叉燒，鴨肉外皮超香肉質也非常棒！

用餐環境★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★☆



【廣東正龍城烤鴨美食資訊】

地址：新北市永和區得和路101號

電話：0229282593

官網：

營業時間：11:00–14:00、16:50–20:30 (周四公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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