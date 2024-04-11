為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【新北食記】廣東正龍城烤鴨 - 永和在地30年人氣老店，三寶飯一次滿足三個願望

【新北食記】廣東正龍城烤鴨 - 永和在地30年人氣老店，三寶飯一次滿足三個願望

2024-04-11 23:14:00 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：99
share
窩客好文

雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：676篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：廣東正龍城烤鴨
phone02-2928-2593
place新北市永和區得和路101號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.50
share place
寫文章 回報歇業

【新北食記】廣東正龍城烤鴨

 

每次來到我的兒時故鄉都是回味世界豆漿大王，這次想試試別的店找到這間廣東正龍城燒鴨，這間是在地營業30年的老店，每天一開門門口總排滿眾多的外帶人潮生意非常好，來到這一定要試試他們的三寶飯，烤鴨、油雞和叉燒一次滿足，內用還能享用熱茶和熱湯，整體而言CP值算蠻高的。

 

開車前往可停附近的永和國小地下停車場步行約五分鐘，搭乘捷運在永安市場下車步行約十五分可抵達。

 

【新北食記】廣東正龍城烤鴨

【新北食記】廣東正龍城烤鴨

▲餐廳門口沒有明顯招牌，招牌掛得非常高要從很遠才看得到，櫥窗內掛滿了油亮亮的燒臘光用看的就已經口水直流。

 

【新北食記】廣東正龍城烤鴨

▲廣東正龍城烤鴨菜單。(圖片轉自google地圖如有侵權請告知)

 

【新北食記】廣東正龍城烤鴨

【新北食記】廣東正龍城烤鴨

▲內用空間雖然大但座位排得有點緊密，沒座位時須跟不認識的人併桌用餐。

 

【新北食記】廣東正龍城烤鴨

 

【新北食記】廣東正龍城烤鴨

▲內用可免費享用熱茶和鴨骨湯，湯內有濃濃的鴨油和竹筍香氣，湯內的鴨骨頭更是老饕的最愛。

 

【新北食記】廣東正龍城烤鴨

▲選好餐點直接跟店員口頭點餐，點完會手寫明細在紙上，很久沒有看到這種手寫的明細特別感到有溫度。

 

【新北食記】廣東正龍城烤鴨

 

【新北食記】廣東正龍城烤鴨

炒芥蘭(小) 100元：整體菜量算多，配料為秀珍菇，芥蘭翠綠嫩口，吃起來有蠔油的香氣。

 

【新北食記】廣東正龍城烤鴨

【新北食記】廣東正龍城烤鴨

星洲炒米粉 110元：使用咖哩粉炒成的米粉，有蝦仁、香菇、蝦米、木耳、青椒、洋蔥、芹菜等配料，有著濃濃的南洋風味。

 

【新北食記】廣東正龍城烤鴨

【新北食記】廣東正龍城烤鴨

【新北食記】廣東正龍城烤鴨

▲咖哩味道不會太重，都有完整穿透食材，米粉口感Q彈蝦仁有脆度，但一份110元的價格到不如點一份三寶飯比較划算！

 

【新北食記】廣東正龍城烤鴨

 

【新北食記】廣東正龍城烤鴨

【新北食記】廣東正龍城烤鴨

三寶飯 115元：主菜為烤鴨、油雞和叉燒，配菜有滷蛋、高麗菜和豆干，滷蛋給的是半顆滷得相當入味，白飯口感偏軟少了Q度。

 

【新北食記】廣東正龍城烤鴨

【新北食記】廣東正龍城烤鴨

 

【新北食記】廣東正龍城烤鴨

▲叉燒是帶點油花的五花肉，肉質極為入味軟嫩，烤鴨外皮有濃濃的焦香味，肉質相當緊實，油雞外皮Q彈滑嫩，三樣肉都超級下飯。
 

 

雞蛋糕短評：永和的老字號燒臘店，用餐時段生意極好，店內提供免費熱湯和熱茶，湯內有鴨骨頭可以啃，三寶飯一次可以吃到雞鴨叉燒，鴨肉外皮超香肉質也非常棒！

用餐環境★★★
餐點★★★★☆    
服務★★★★
CP值★★★☆


【廣東正龍城烤鴨美食資訊】

地址：新北市永和區得和路101號
電話：0229282593
官網：
營業時間：11:00–14:00、16:50–20:30 (周四公休)
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】


檢視較大的地圖

 

 

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

新竹美食懶人包.jpg

【台北食記】三芝公雞咖啡

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團

文章標籤
廣東正龍城烤鴨 廣東正龍城烤鴨菜單 永和美食 永和餐廳 永和燒臘 永和便當 台北美食 新北美食 台北餐廳 新北餐廳 台北燒臘 新北燒臘
創作者介紹
創作者 雞蛋糕Jeffery 的頭像
雞蛋糕Jeffery

雞蛋糕生活美學專題報告




加入窩客島line好友搶看限時優惠
#永和美食
morechevron_right
文章關鍵字
廣東正龍城烤鴨 廣東正龍城烤鴨菜單 永和美食 永和餐廳 more
檢舉
share
chevron_left

新竹縣竹東鎮【新竹食記】皇膳湯包(二重店)-超
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up