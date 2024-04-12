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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園青埔平價火鍋店【台福飽飽鍋】吃火鍋免費送甜點/159元起飲品冰淇淋爆米花滷肉飯吃到飽//兒美館青塘園旁/桃園CP值高火鍋店

桃園青埔平價火鍋店【台福飽飽鍋】吃火鍋免費送甜點/159元起飲品冰淇淋爆米花滷肉飯吃到飽//兒美館青塘園旁/桃園CP值高火鍋店

2024-04-12 08:59:00 大海愛上藍天 人氣：110
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1647篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：台福合豆花·鍋物
phone03-2876471
place桃園市中壢區民權路四段446號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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這次到桃園最新開幕兒美館參觀發現周邊有間平價火鍋店-台福飽飽鍋159元就可以讓你吃飽飽，離青塘園走路約5分鐘即可到達，除點火鍋即免費送豆花甜點、王子麵、雞蛋，還可享用飲品、冰淇淋、爆米花、咖啡、滷肉飯等吃到飽，Google評論還送肉肉，不收服務費，為桃園CP值超高火鍋店。

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一間被豆花擔誤的火鍋店，招牌必點蒙古天香湯頭非常特別。

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小火鍋159元起，除送甜點、雞蛋、王子麵各一份，另外飲品、咖啡、冰淇淋、爆米花、滷肉飯等無限供應。

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小火鍋159元起，送甜點、雞蛋、王子麵，採機器點餐，也可以單點豆花。

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最新DM，實際DM以店家為主，加30元升等雙倍肉肉。

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Google評論送肉肉一盤。

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小孩共鍋費30元，單點40元可折扺共鍋費，大人共鍋費70元，單點80元可折扺共鍋費，超佛心的。

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不收服務費，醬料、飲品、餐具自取。影片分享

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重點是可享用飲品、冰淇淋、爆米花、咖啡、滷肉飯等吃到飽。

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（蒙古天香＋10元）豬肉鍋169元

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（蒙古天香＋10元）（海鮮＋30元）鍋，合計199元

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原味骨湯（牛肉＋15元）174元

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平均每人不用200元就可以吃飽飽。

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周邊景點：溪海休閒農業區

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2024/4/6最新花況分享

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展期至2024/4/14，喜歡的朋友可以把握最後一星期來欣賞。

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台福飽飽鍋×台福合豆花青埔店：桃園市中壢區領航北路二段68號；營業時間：11:00-23:30

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