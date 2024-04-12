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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

2024-04-12 09:15:00 齊媽 人氣：124
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窩客好文

齊媽

發表篇數：110篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台中市 > 潭子區

113. 3. 29 (五)                                   流蘇花園

台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

天晴星期五，安排台中小旅行

首站來到台中潭子的流蘇花園

台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

流蘇花園」是私人庭園，欲參觀須到官網加LINE預約

台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

老闆親自到門口迎接我們，並跟我們介紹花園的環境

台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

流蘇花園已成立19年，栽種超過1000棵流蘇樹

並於十年前規劃流蘇空中步道，方便大家近距離賞花

台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

參觀費用每人150元，可抵50元消費

老闆娘親手烘焙的麵包、甜點、水果醋...大受好評，值得一嚐

台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

走上二樓空中步道，眼睛為之一亮，與老闆題字"傾城之戀白流蘇"完全相符

台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

盛開的流蘇猶如皚皚白雪，別名"雪之花"更顯夢幻

台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

步道兩旁都是流蘇，隨風搖曳的姿態美極了

台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

地上落花一片片，彷彿雪花紛飛

台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

當天看到遊客動手拉扯流蘇合影，這NG行為實在不可取

利用借位方式拍照就能置身花叢中，願大家都能當個有水準的旅人

台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

被流蘇包圍的快樂，非言語能形容

感恩老闆貼心設計空中步道，讓遊客親近賞花與拍照

台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

我的小網美KITTY也加入賞花行列，當天也出借讓其他遊客拍照留念

台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

除了流蘇花，老闆還在花園裡種植各式各樣的花卉

色彩繽紛、賞心悅目，漫步其中非常療癒

台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

愛花的我，穿梭花園每個角落拍個不停

台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

微風輕拂，擺動的九重葛像個愛跳舞的女孩，姿態優雅又迷人

台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

粉色玫瑰嬌嫩可愛，太喜歡了

台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

搖椅旁的紫藤正盛開，不期而遇的驚喜特別開心

台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

專屬春季的紫色浪漫，遇見你真好

台中潭子．流蘇花園 (預約制 / 流蘇 / 紫藤)

前些日子下雨，因此今年的流蘇花季已提早結束

花開花落年年有，期待明年再次綻放美麗

 

＜流蘇花園＞台中市潭子區民族路2段1巷78號

0936 - 946552

FB粉絲頁：流蘇花園

 

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