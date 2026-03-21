美威鮭魚聯手順億鮪魚！2026春季限定鮭鮪雙拼飯，雙魚座9折與台南獨家鮭魚麵必吃。

當北緯鮭魚邂逅深海鮪魚，這場水產界的強強聯名為春季餐飲市場注入新活水。資深編輯李維唐表示，美威鮭魚透過與順億鮪魚的一條龍技術整合，成功在商業便利與頂級鮮度間取得平衡，更以台南獨有的「白醋」文化展現品牌在地化的深厚底蘊。

當北緯的高冷鮭魚遇上深海的鮮美鮪魚，一場視覺與味覺的深海交響詩正式揭開序幕。全球鮭魚領導品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」宣布，首度攜手深耕台灣水產多年的「順億鮪魚」，共同推出年度重磅聯名新品「炙香鮭鮪雙拼飯」。這不僅是美威鮭魚品牌史上首檔雙魚聯名餐點，更是專為都會外食族量身打造、兼具療癒滿足感與健康質感的極致海味提案。

▲筷子夾起晶瑩剔透的新鮮鮭魚條，展現「魚你相拌鮭魚麵」以魚代麵的奢華創意 。 圖／美威鮭魚提供；窩客島編輯李維唐整理



雙魚巨頭首度跨界，演繹深海至餐桌的極致協奏

作為全球最大挪威鮭魚供應商MOWI美威集團於亞洲創立的品牌，「Supreme Salmon美威鮭魚」始終貫徹從產地到餐桌的品牌核心，憑藉對產品製程的嚴苛控管，肉質鮮甜純淨且無腥味。本次聯名夥伴「順億鮪魚」則自2008年發跡於高雄前鎮港，以漁場直送、一條龍經營的專業模式聞名，透過超低溫冷凍技術鎖住原始海味。兩大龍頭強強聯手，突破單一魚種界線，讓消費者在一次用餐中能同時領略鮭魚的溫潤滑順與鮪魚的紮實飽滿，交織出層次豐富的雙重油脂饗宴，共同推升台灣水產新標竿。

▲台南西門店 10 週年限定「魚你相拌鮭魚麵」，附上靈魂白醋美乃滋與生食級天使紅蝦 。圖／美威鮭魚提供；窩客島編輯李維唐整理

炙香鮭鮪雙拼飯，職人技法鎖住頂級魚排肉汁

本次主打的「炙香鮭鮪雙拼飯」內容極為豐富，展現職人等級的烹調細節。經典醬烤鮭魚排選用美威招牌厚切鮭魚，先以特製蒜香味噌醃漬入味，刷上醇厚蒲燒醬經高溫炙烤，形成薄脆鹹香外殼，內部保有粉嫩細緻口感。醬烤鮪魚腹排則選用饕客最愛的精華部位，大火炙烤後表面呈現迷人琥珀光澤，口感紮實且富有彈牙張力。副餐部分則搭配內含美威獨家鮭魚干貝XO醬的飯糰，鮮甜微辣中加入杏仁粒增添層次，並附上義式烤時蔬，以彩色甜椒、綠花椰與烤南瓜平衡油脂感。

▲視覺震撼的「焗烤鮭魚黃金船」，厚實鮭魚棒矗立於金黃起司筆管麵中，宛如深海帆船 。圖／美威鮭魚提供；窩客島編輯李維唐整理



台南西門店10週年慶，鮭魚麵創意復刻在地靈魂味

美威鮭魚台南西門店進駐府城屆滿10週年，為了致敬這座充滿食文化底蘊的城市，特別推出視覺震撼的創意料理。3月25日至3月29日限定登場的「魚你相拌鮭魚麵」，大膽以新鮮鮭魚切條取代傳統麵體，完美復刻雲嘉南特有的白醋美乃滋混搭柴魚醬油吃法，鮭魚天然油脂與鹹甜醬汁一拍即合，搭配兩尾生食級天使紅蝦，將在地小吃昇華至奢華感官層次。3月30日至4月6日則推出「焗烤鮭魚黃金船」，將熱銷的香蒜焗烤鮭魚筆管麵升級，換上厚實鮭魚棒並灑入加量焗烤乳酪絲，造型宛如載滿鮮味的黃金帆船。

浪漫雙魚月優惠，尋找雙魚座享9折等多重禮遇

為慶祝兩大品牌聯名與台南店週年慶，全台美威鮭魚門市同步祭出多重優惠。2026/3/19至6/18活動期間，憑身分證件點購「炙香鮭鮪雙魚飯」，雙魚座消費者即享9折優惠。台南西門店更於3月25日至3月27日限時3天推出全台同慶活動，點購任一魚排主餐加價10元即可享握壽司乙顆，且消費滿400元即贈手工烤布蕾乙顆。此外，指定門市如京站、時代店亦提供各式超值加購與單人、雙人精選套餐，讓全台鮭魚愛好者都能共同品味這場充滿驚喜的盛宴。

▲「焗烤鮭魚黃金船」隨手一舀便是濃郁牽絲，完美融合法式香蒜白醬與鮮美鮭魚排 。圖／美威鮭魚提供；窩客島編輯李維唐整理

美威鮭魚 優惠活動

美威鮭魚 × 順億鮪魚「雙魚巨頭」首度聯名暨台南西門店10週年慶

活動時間：

全台聯名新品與優惠： 2026/3/19至2026/6/18

台南店10週年限時慶： 2026/3/25至2026/3/27

台南店「魚你相拌鮭魚麵」限定： 2026/3/25至2026/3/29

台南店「焗烤鮭魚黃金船」限定： 2026/3/30至2026/4/6

活動內容：

尋找雙魚座： 憑證件點購「炙香鮭鮪雙魚飯」享9折優惠（全台適用） 。

加價購優惠： 點購任一魚排主餐，加價10元享握壽司乙顆（3/25-3/27全台適用） 。

台南店專屬： 消費滿400元贈手工烤布蕾乙顆 。

京站/台南/時代店加碼： 主餐加價89元享「春釀梅子冰茶+鮭魚干貝海鮮丸串」 。

新莊宏匯店專屬： 提供豪華單人餐、雙人分享餐與四人派對餐等多重優惠組合 。

美威鮭魚全台門市： 京站店、北捷時代店、新莊宏匯店、台南西門店 。