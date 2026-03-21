2026大倉久和復活節優惠！歐風館吃到飽4人同行1人免費與DIY奇緣禮盒、小雞派對蛋糕萌度破表。

時序入春，大倉久和大飯店以「新生」為題，從舌尖甜點到親子手作，打造全方位的春日節慶感。資深編輯李維唐表示，五星級飯店將節慶主題與餐飲優惠深度結合，不僅提升了品牌的親節力，更透過「4人同行1人免費」等實質回饋，精準鎖定春季餐飲消費市場的聚餐需求。

隨著3月春暖花開，萬物甦醒的氣息悄然綻放，2026年4月5日的復活節也即將到來。大倉久和大飯店為了迎接這個象徵新生與希望的節慶，特別由The Nine烘焙坊主廚領軍，規劃一系列充滿童趣與驚喜的應景甜點，並同步於館內歐風館自助餐廳推出超值餐飲優惠，搭配城市微旅行住房專案，打造豐富且充滿層次感的春日節慶盛宴。

▲為迎接即將到來的復活節到來， The Nine 烘焙坊特別推 復活節糖霜餅乾，以及「春日花語」花盆與「小雞派對」主題蛋糕。圖／大倉久和大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲歐風館推出繽紛的異國美食饗宴，匯集多國風味料理，賓客在此更可盡情品嚐歐風館最受歡迎的爐烤牛肉等多款人氣料理。圖／大倉久和大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

春日花語與小雞派對點綴午茶時光

The Nine烘焙坊本次推出的甜點系列，將春日花園與復活節意象完美融合。 「春日花語花盆」售價240元，以可塑巧克力細緻打造出盛開的小花與胡蘿蔔，內餡則巧妙結合香料紅蘿蔔蛋糕與馬斯卡彭慕斯，口感豐富。 另一款「小雞派對」同樣售價240元，以破殼小雞為靈感，內餡選用台灣柳丁庫里與香片白巧克力慕斯，帶出清新茶香與果香。 此外，每組3入售價180元的「復活節糖霜餅乾」，則以兔子和小雞造型營造出尋找彩蛋的歡樂氛圍。

▲以復活節象徵新生的破殼小雞為靈感，設計出造型可愛的「小雞派對」。圖／大倉久和大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



奇緣禮盒開啟小朋友的手作創意空間

除了滿足味蕾的甜點，大倉久和更貼心考量家庭客群，特別推出專為孩童設計的「奇緣禮盒」。 禮盒內容物包含兔子手作花籃、素色彩蛋、著色吊牌與色筆，讓小朋友在節慶期間能發揮想像力，親手為彩蛋塗抹上專屬的春天色彩。 這份DIY體驗不僅能鍛鍊孩子的創作能力，更能在互動過程中，為全家人留下溫馨且獨一無二的節日回憶。 相關甜點與禮盒銷售期間為2026年3月23日至4月6日。

▲「奇緣禮盒」是為小朋友設計的專屬的復活節 DIY 體驗禮盒。圖／大倉久和大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

歐風館4人同行1人免費品味頂級爐烤牛肉

餐飲優惠方面，歐風館自助餐廳自即日起至3月31日止，推出平日限定的「4人同行1人免費」好禮。 消費者只需追蹤飯店官方社群媒體或加入會員即可享有。 主廚推薦必嚐的「美國濕式熟成Choice肋眼牛排」，經過2小時低溫烘烤，肉質柔嫩多汁且油花均勻。 此外，菜單更涵蓋法式紅油白醬燉蝦、義式香草蛤蠣與墨西哥辣味軟絲等多國異國料理，讓賓客在舌尖上環遊世界。

▲歐風館最受賓客歡迎的爐烤牛肉，選用美國濕式熟成肋眼，肉質鮮甜柔嫩且牛油香氣迷人。圖／大倉久和大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



暢遊台北住房專案續寫春日微旅行

針對想規劃假期的人士，飯店同步推出「暢遊台北」住房專案。 即日起至2026年6月29日接受預訂，凡加購早餐即可享買1送1優惠。 為了讓旅客更從容地探索城市景點，飯店更貼心贈送台北捷運1日票。 無論是漫遊文化街區還是品味巷弄美食，旅客都能以優雅的節奏，在春光浪漫的季節裡，收藏每一刻值得回味的旅行記憶。

▲針對想規劃假期的人士，飯店同步推出「暢遊台北」住房專案。圖／大倉久和大飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

大倉久和復活節甜點應景系列與「奇緣禮盒」

活動時間：2026年3月23日至2026年4月6日

活動內容：

The Nine 烘焙坊：推出「春日花語」花盆蛋糕（240元）、「小雞派對」主題蛋糕（240元）及復活節糖霜餅乾每組3入（180元） 。

奇緣禮盒：專為兒童設計的DIY體驗，內含兔子手作花籃、素色彩蛋、著色吊牌與色筆 。

優惠活動：

歐風館自助餐廳：即日起至2026年3月31日止，平日限定「4人同行1人免費」，需追蹤官方社群或加入久和Club會員 。

暢遊台北住房專案：即日起至2026年6月29日訂房，享早餐買一送一及贈送台北捷運一日票 。

大倉久和大飯店 The Nine 烘焙坊 / 歐風館自助餐廳

聯絡電話：02-2181-5111