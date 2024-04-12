冬粉我們是常吃，八寶冬粉我倒是沒吃過，是宜蘭在地經典小吃之一，而且開店至今也有近30年歷史，還得過台灣百大小吃榜第21名。目前有兩家店，分別叫1號店跟2號店，兩間店距離不遠，但2號店明顯比較好停車。兩家店生意真的都超好，人氣強強滾，不愛吃冬粉的也有很多選擇，例如椒麻細麵我就很喜歡。

玉仁八寶冬粉 2號店｜交通位置

礁溪中山路二段上，德陽宮旁，對面德陽街上有收費停車場。

就在德陽宮旁，所以又叫做太子店。

1號店比較寬敞舒適，

我們則是剛好路過2號店，就順便來吃了。

還有外賣冷凍包喔

不過價格僅供參考，今年初有漲價。

上面招牌的價格也是僅供參考，價格有微調喔。

雖然是小吃，但店面真的還蠻乾淨的

生意很好，員工速度也很快，態度也不錯。

八寶冬粉的料真的好多。

小菜我也很推薦

其中 香菜捲雙拼 也是必點的。

用餐時間真的就是這樣，生意很好

如果人太多的話，可以考慮去附近的旗艦店，那裡更寬敞，座位比較多。

玉仁八寶冬粉 2號店｜MENU

這是今年漲價後的價格，部分調漲約5到10元。

白菜滷｜NT.45元

白菜滷真的是媽媽家常料理，偶而想念家鄉味時必點。

豬舌頭 ｜NT.50元

我本以為是骨頭肉，結果是豬舌頭。

口感軟Q有彈性，有筋也有肉，其實沾醬後很好吃。

椒麻細麵 ｜NT.60元

這個真的好吃，除了是我喜歡的細麵以外，那椒麻香氣很是濃厚夠味且不會太鹹。

麵體也很軟Q帶嚼勁，很合我們的胃口。

滷肉飯｜ NT.35元

比起滷肉飯更像肉燥飯，醬汁微濕，口感一般

八寶冬粉 ｜NT.110元

總共有肉羹、花枝羹、蝦球羹、金針、木耳、蝦子、香菇、蔬菜等8種配料，還有油蔥芹菜提味，雖然是招牌沒錯啦，但口味淡到需要靠其他醬料補強，對我這重口味的人來說，還是椒麻細麵好吃多了。



我覺得小菜跟椒麻細麵都表現的比八寶冬粉好，所以下次如果會再訪，應該也是為了椒麻細麵而來，八寶冬粉則是嚐過即可，口味是很主觀的，以上僅供參考。

玉仁八寶冬粉二店

地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段131號

電話：039 884665

時間：06:00–21:00

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