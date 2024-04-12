

加分最有名的就是他們家火鍋的湯頭，

Ruby也吃過加分的板橋店和永和分店，不過最好吃的還是總店新莊店，

Ruby很喜歡他們家的義式白醬鍋物。奶香十足加上起司味道更加濃郁，

看到加分推出第一家是蔬食自助吧，當然也要與朋友約起來吃看看囉~

線上菜單點這裡看

座位區的部分基本上都是四人座，

如果是兩人也都一樣有隔板可以隔開來，讓用餐時也不會那麼尷尬。

餐廳的最裡面也有類似包廂的概念座位，

不過就是座位會較為擠一點，不是那麼的寬敞。



點餐的部分一樣先選湯頭，湯頭有10種可選擇，只有昆布鍋底不須加價，

其餘的鍋底需要加價8元到38元，如果點了主餐可以用60元加購一份海鮮，

有台灣鯛、鱸魚、蛤蜊、鮮白蝦和生蠔，五選一。



自助吧的部分有飲料區域的部分，氣泡飲料、

熱咖啡、熱奶茶、可爾必思、無糖茶等可選擇，

還有可可冰沙和紫蘇梅冰沙，

Ruby覺得還是可樂、雪碧最好喝。





蔬食自助吧有30種以上的蔬菜及火鍋料。

附餐的部分也提供滿多麵食類。還有白飯及滷汁可配。

醬料區算滿多種可以沾的，還有泰式醬和洋蔥碎

Ruby印象中其他分店的醬料沒有提供那麼多種。

Ruby鍋底點了義式白醬，需要再加$8，滿特別的價格。

五花嫩牛(牛肉產地為美國) $428



五花嫩牛也就是牛五花肉，比較多油花，肉吃起來較紮實，

瘦肉中帶有一些油脂吃起來不會太柴。

肉大約有13片，份量算是還滿多的，適合愛吃油花肉的人點這個牛肉。

紐澳穀飼熟成牛板腱 $458

比較適合正在瘦身你的，菜單上寫的，

朋友就點了這個肉品，油脂肥肉的部分也較少。

鮮切鮮魚盛合 $458 (鯛魚、鮭魚、鱸魚)

喜歡吃魚肉的這個組合真的滿值得點的，也有附一小杯的米酒可以去腥，

每一口每一口都彷彿在享受大海的擁抱，清新而鮮美。

甜點的部分就沒有芋泥仙草凍了，而是冰淇淋機，

不過Ruby吃不太出來是什麼口味，有點像香草但又不是牛奶的口味，

旁邊有棉花糖和可可粉可灑在冰淇淋上吃。

整體來說因為有蔬食自助吧的關係，主餐點起來也比其他分店貴了一些，

但如果你是食量較大或是愛吃蔬菜類的就會滿划算的，

不過Ruby建議去吃一般的加分火鍋店就可以了。

無論您是愛肉食、愛海鮮，還是素食主義者，都能滿足不同饕客的口腹之慾。



雖然這家新生店只接受現金付款，不提供刷卡等電子支付方式，但服務仍然相當周到。

如果與朋友一同用餐，更可以分開結帳，簡單的食記分享給大家。



【店家資訊】

👉加分昆布鍋物-食べ放題-新生店

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

🏠台北市中山區新生北路一段90號

☎️0905 950 838

⏰PM12:00~PM16:00 PM17:00~PM23:00



此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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