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【基隆新飯店推薦】「Hotel Begins 倉箱蜜境文旅」日式和風家庭房超舒適，旁邊就是海科館，入住還享免費導覽帶你遊容軒園區！

2024-04-12 12:41:00 兩隻小豬 人氣：102
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窩客好文

兩隻小豬

發表篇數：543篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：基隆市 > 中正區

造訪商家：Hotel Begins倉箱蜜境文旅
place基隆市中正區北寧路446巷51號
作者本次評價：
4.70
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
3.50
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基隆新開幕住宿推薦Hotel Begins 倉箱蜜境文旅，位於基隆八斗子容軒園區距離海科館超近～這次入住「倉箱和洋家庭房」空間寬敞舒適，最喜歡日式榻榻米空間和深泡浴缸，豐富的輕美式料理和半自助式早餐超滿足。入住還會有導覽老師帶領大家探索容軒園區，觀景台看出去就是漂亮的八斗子景色！另外也可順遊附近的海科館、潮境公園、望海巷景觀橋以及正濱漁港等景點，想住新飯店就來「Hotel Begins 倉箱蜜境文旅」吧！可以搭配基隆二日遊行程 

 

文章目錄
Hotel Begins 倉箱蜜境文旅｜外觀&交通方式
Hotel Begins 倉箱蜜境文旅｜大廳公共空間&選物區
Hotel Begins 倉箱蜜境文旅｜五樓公共露台
Hotel Begins 倉箱蜜境文旅｜倉箱和洋家庭房
Hotel Begins 倉箱蜜境文旅｜雨舞餐廳
Hotel Begins 倉箱蜜境文旅｜半自助式早餐
Hotel Begins 倉箱蜜境文旅｜容軒園區導覽活動（容軒步道/極北車站/北火時光廊）
Hotel Begins 倉箱蜜境文旅｜實際心得
Hotel Begins 倉箱蜜境文旅｜鄰近景點（海科館/正濱漁港)

 

 

Hotel Begins 倉箱蜜境文旅｜外觀&交通方式 

基隆倉箱蜜境文旅

位於基隆八斗子新開的飯店 Hotel Begins 倉箱蜜境文旅 ，輕工業風裝潢簡約有質感。

基隆倉箱蜜境文旅

「Hotel Begins 倉箱蜜境文旅」的地點位置非常優，距離海科館只要步行2分鐘就到，除了能搭海科館提供的免費接駁車，也可搭乘基隆客運，另外，還能預約免費的南港接駁車（住客專用），相當方便。

 

詳細交通資訊可參考官網 

https://www.hotelbegins.com.tw/tw/transportation.html

基隆倉箱蜜境文旅

整個容軒園區蠻大的，包含海科館、容軒步道和海科館站，另外也設有 Rain Dance 雨舞餐廳 提供輕美式料理

一樓大廳旁邊還打造一個植物景觀區，超級漂亮～ 

基隆倉箱蜜境文旅

開車前往的朋友，當天停車可先到門口下行李及辦理入住，向櫃台兌換停車卡(需收押金$100)，再將車子停到停車場，步行約2~3分鐘唷

基隆倉箱蜜境文旅


檢視較大的地圖 

Hotel Begins倉箱蜜境文旅 

地址：基隆市中正區北寧路446巷51號

訂房專線：02-2469-6777

官網：https://www.hotelbegins.com.tw/tw/index.html

入住時間：15:00 之後；退房時間：11:00 之前

 

 

Hotel Begins 倉箱蜜境文旅｜大廳公共空間&選物區

基隆倉箱蜜境文旅

基隆倉箱蜜境文旅

走進大廳，就好喜歡這裡的氛圍～方格櫃擺滿各式書籍，以及幾張沙發椅和高腳椅，文青中且帶有書香氣息～

基隆倉箱蜜境文旅

大廳空間。

基隆倉箱蜜境文旅

基隆倉箱蜜境文旅

到櫃檯辦理入住時會給房卡和兩張倉箱蜜境文旅的 9折券，可用在倉箱選物店或是餐廳。

基隆倉箱蜜境文旅

基隆倉箱蜜境文旅

大廳有準備奉茶，奉茶依季節做更換，這天飯店準備的是「萬人迷(蘋果、枸杞、洛神花、紅棗)」以及「黑金(乾薑、金桔、黑糖)」，夏天會有冷飲。

基隆倉箱蜜境文旅

MM巧克力糖果機也太可愛啦😍有帶小朋友入住能免費玩一次喔

基隆倉箱蜜境文旅

同時喜歡用烘焙果乾泡茶的話，建議買幾包帶回家泡，一包$59、兩包$110，泡熱水或氣泡水都好喝～（客房樓層有提供氣泡飲水機）

基隆倉箱蜜境文旅

基隆倉箱蜜境文旅

真的很喜歡飯店每個角落的佈置，充滿高級飯店的氛圍，讓人感受到奢華與舒適。 

基隆倉箱蜜境文旅

大廳左手邊，有規劃一個休息區，大人可坐著好好休息，小孩可看兒童讀物和玩積木，整個很放鬆～

一樓櫃檯旁邊則是選物區，販售香氛、造型茶包、點心餅乾以及飯店使用的法國密碼沐浴系列。

基隆倉箱蜜境文旅

基隆倉箱蜜境文旅

基隆倉箱蜜境文旅

基隆倉箱蜜境文旅

像我自己就超喜歡房間洗手乳的味道，還買一罐回家用❤️老公買粉黛荔香雞尾酒回房喝～（記得使用9折券喔）

基隆倉箱蜜境文旅

倉箱蜜境文旅2～5樓為客房，提供39間客房，雙人房(一大床、兩小床)、四人房(含日式、和洋式)及陽台套房，部分客房備有日式浴缸或塌塌米坐臥區。

 

 

Hotel Begins 倉箱蜜境文旅｜五樓公共露台 

基隆倉箱蜜境文旅

公共空間採光極佳，中間有個中庭，可以坐著休息。 

基隆倉箱蜜境文旅

基隆倉箱蜜境文旅

基隆倉箱蜜境文旅

頂樓超大空間露台，看到海科館就在對面耶！

而且每個樓層都有放一台blupura義大利氣泡水機，提供冰水、常溫水和冰氣泡水，由於房間不提供瓶裝水，入住的房客可以拿著房內的玻璃瓶來盛裝，藉此響應環保。

 

 

Hotel Begins 倉箱蜜境文旅｜倉箱和洋家庭房 

基隆倉箱蜜境文旅

逛完公共區域來看看我們的房間囉～我們是住三樓的倉箱和洋家庭房

基隆倉箱蜜境文旅

基隆倉箱蜜境文旅

房內空間有12坪，空間相當寬敞，可住3-4人，兩張KING SIZE雙人床真的超舒服，讓我們整晚睡得很安穩，而且床的兩側都有插座設計，讚讚！

 

查空房： / Booking.com /

基隆倉箱蜜境文旅

床的前方是電視。

基隆倉箱蜜境文旅

另一邊是長型沙發區，被我們用來放包包和行李。 

基隆倉箱蜜境文旅

基隆倉箱蜜境文旅

基隆倉箱蜜境文旅

靠窗是我最喜歡的日式榻榻米空間，在這喝茶吃點心愜意又放鬆～

基隆倉箱蜜境文旅

有兩個玻璃水瓶和熱水壺，記得帶玻璃水瓶到外面飲水機裝水。 

另外，飯店為響應環保，4/8起全面不主動提供一次性備品入住時會提供飲料兌換劵與石花凍兌換劵，可以在入住期間至雨舞餐廳兌換。

基隆倉箱蜜境文旅

基隆倉箱蜜境文旅

哈哈 女兒很好奇窗外有什麼

乾濕分離的浴室，雙洗手台設計很漂亮，沐浴用品是法國密碼品牌，味道聞起來很舒服！

洗手台提供的備品有牙刷組、梳子、浴帽、刮鬍刀、清潔包等（為響應環保，4/8起，飯店不會主動提供一次性備品喔 若有需求，可至一樓櫃檯領取）

基隆倉箱蜜境文旅

除了沐浴空間，也有浴缸可以泡澡～尤其玩一整天了，最需要泡澡好好放鬆🛁♨️我還發現浴缸旁有個貼心扶手設計耶 適合行動不便的長輩。

這邊也有提供洗髮沐浴乳、潤髮乳等清潔用品，都是法國密碼品牌。

基隆倉箱蜜境文旅

馬桶還是老公喜歡的免治馬桶！

 

查優惠房價： / Booking.com /

 

 

Hotel Begins 倉箱蜜境文旅｜雨舞餐廳 

餐廳在大廳的左手邊。

菜單種類非常豐富，包含海港小卷墨魚麵、海鮮小卷披薩、爐烤牛小排、開胃菜、沙拉、甜點、飲品、湯品等多種創意料理。 

基隆倉箱蜜境文旅

基隆倉箱蜜境文旅

喜歡嚐鮮的我們，這次點的都是新菜色～

 

松露野菇燉飯 $420

基隆倉箱蜜境文旅

味道超級濃郁的松露野菇燉飯，每一口都能感受到香氣十足的松露風味。

基隆倉箱蜜境文旅

基隆倉箱蜜境文旅

還有我最愛的半熟蛋，與松露燉飯一起吃真是太讚啦！燉飯米粒收的很飽滿，份量也很大份，吃完不會覺得膩口，必點！

 

義式紙包魚 $680

基隆倉箱蜜境文旅

配料滿滿的義式紙包魚 ，與多種蔬菜一起烤，再加入海鮮與香料，肉質鮮嫩無比、完美鎖住魚肉鮮甜，配上檸檬吃起來酸甜很開胃～重點是下面還有不少海瓜子，肥美滋味超喜歡。

 

鄉村德國豬腳 $680

基隆倉箱蜜境文旅

基隆倉箱蜜境文旅

經過醃製後的鄉村德國豬腳，外皮烤至金黃酥脆，搭配主廚獨家調製的特調醬汁，帶來微酸清新的風味，特製酸菜也很特別，整體份量十足，吃完很有滿足感。

 

手打三寶炸雞翅6支 $360

基隆倉箱蜜境文旅

愛吃炸雞翅的朋友～這道一定要點！外觀看起來或許普通，但別被外表騙了！這道炸雞翅真的是太驚艷了❤️

金黃酥脆的外皮下藏著道地的在地小卷、鮮蝦與花枝，吃下一口清爽的三鮮滋味瞬間擊中味蕾，越吃越上癮😝

 

黑糖紅蜜石花凍 $120

基隆倉箱蜜境文旅

餐後甜點是黑糖紅蜜石花凍，石花凍都是由飯店師傅親手熬煮，風味絕佳、賣相也相當吸睛！ 

基隆倉箱蜜境文旅

石花凍加上香甜綿密的紅豆，口感更加豐富～底層是黑糖醬，記得攪拌後一起吃唷

 

熱拿鐵 $170

基隆倉箱蜜境文旅

拿鐵正常發揮，比較特別是上面有撒上小卷圖案的可可粉，很可愛😍

 

Rain Dance 雨舞餐廳

營業時間：

早餐 07:00~11:00

午餐 11:30~17:00

晚餐 17:30~22:00

訂位專線：02-2469-6777 分機2

 

 

Hotel Begins 倉箱蜜境文旅｜半自助式早餐

基隆倉箱蜜境文旅

早餐是在飯店一樓的雨舞餐廳享用，大片三面採光落地窗搭配綠色植栽，營造舒適的用餐空間。 

基隆倉箱蜜境文旅

餐廳內的燈具也很特別，竟然是用小卷船魚燈改造

 

基隆倉箱蜜境文旅

基隆倉箱蜜境文旅

座位數非常多，除了單人高腳吧檯椅，還有方桌沙發座椅和方型桌。

基隆倉箱蜜境文旅

這邊早餐是半自助形式，選好主餐後，再去中間自助區拿餐點。

 

早餐供應時間7:00～11:00，最後點餐10:30

大人$450/位，兒童$250/位。（以上價位皆需加收10%服務費） 

基隆倉箱蜜境文旅

自助吧早餐共有兩個區域，這邊主要有烤麵包、牛奶麥片和果汁。

基隆倉箱蜜境文旅

基隆倉箱蜜境文旅

基隆倉箱蜜境文旅

中間是生菜沙拉、綜合堅果、優格及水果區。 

基隆倉箱蜜境文旅

基隆倉箱蜜境文旅

後來看到水果有補貨喔 

基隆倉箱蜜境文旅

基隆倉箱蜜境文旅

竟然有瑞士修道士乳酪和燻豬肉，乳酪是自己現場刨絲，很特別～

飲品區除了有咖啡機，也有可樂汽水、熱紅茶和熱綠茶。 

基隆倉箱蜜境文旅

白天採光真的很棒～坐在靠窗區用餐非常愜意放鬆！

基隆倉箱蜜境文旅

準備開動啦！

 

皇后早餐 $450 

基隆倉箱蜜境文旅

擺盤很漂亮餒～豬肉腸、炒蛋、野菇、烤番茄、馬鈴薯和櫛瓜。

基隆倉箱蜜境文旅

特別喜歡炒蛋和豬肉腸，炒蛋滑嫩口感很不錯，豬肉腸軟嫩多汁也很厲害👍🏻

 

海鮮粥 $450

海鮮粥配料有鮮魚、鮮蝦、蚵仔和蛤蜊，每一口都是鮮美的滋味，搭配店家自製的蔥油、芹菜和馬記香油，口感更加豐富。

烤了一盤我最喜歡的麵包。

基隆倉箱蜜境文旅

基隆倉箱蜜境文旅

 

 

Hotel Begins 倉箱蜜境文旅｜容軒園區導覽活動（容軒步道/極北車站/北火時光廊）

基隆倉箱蜜境文旅

基隆倉箱蜜境文旅

飯店每日17:00的免費導覽活動，會有導覽老師-薄荷哥哥帶大家走容軒園區，就在飯店旁，有漂亮的觀景台及自然景色（導覽如果遇氣候不佳就會取消唷） 

基隆倉箱蜜境文旅

基隆倉箱蜜境文旅

沒想到這裡竟然隱藏著極北車站（海科館站），聽導覽老師說每一小時會有一班火車，幸運的話還能看到火車進站喔 

基隆倉箱蜜境文旅

再來，往另一邊走是北火時光廊，聽導覽老師介紹才知道，原來這裡曾經是北火電廠員工的宿舍，目前只剩下一側的大門，現已成為露天的北火歷史展示場所

上面紀錄著北部火力發電廠歷史說明，讓人更認識北部火力發電廠的特殊歷史意義。

基隆倉箱蜜境文旅

日落時的光線拍起來很美，女兒已經開始到處撿地上樹葉😂

基隆倉箱蜜境文旅

而且我們超幸運，就在導覽北火時光廊時，剛好有火車進站耶！ 

既然來到容軒園區，當然不能錯過超簡易的容軒步道，只要5分鐘就能看到遼闊景色。

基隆倉箱蜜境文旅

容軒步道走起來很舒服，階梯不會太多，地面平坦舒適，連小小孩都能輕鬆走。 

基隆倉箱蜜境文旅

來到第一個觀景台，整個八斗子漁港看得很清楚耶～後方可以遠眺基隆山、九份、象鼻岩等景點。

基隆倉箱蜜境文旅

還有體力的話，再走一小段就能登到最高的景觀台，視野更棒喔

基隆倉箱蜜境文旅

視野比剛剛看到的更清晰，觀景台四周的景色都超棒，可一覽整個深澳灣海灣～

基隆倉箱蜜境文旅

基隆倉箱蜜境文旅

八斗子半島另一側的潮境海洋中心、潮境公園，都能清楚看到。

基隆倉箱蜜境文旅

海天一線的蔚藍大海，與遼闊的山海景色，加上徐徐微風吹著，真的不虛此行。

基隆倉箱蜜境文旅

這次導覽老師還給一個有趣的功課，要我們在步道路程中找出三種樹葉和三種花。

我沿路發現了一些特別的花，包括咸豐草、紫花酢漿草和鼠尾草。

 

 

Hotel Begins 倉箱蜜境文旅｜實際心得

基隆新飯店推薦倉箱蜜境文旅，房間舒適、環境接近大自然很放鬆，公共空間的氛圍也很棒；還能免費參加容軒園區導覽活動，10分鐘登頂觀景平台，八斗子美景一覽無遺；另外，飯店距離各個景點很近，就在海科館旁邊，開車10分鐘就到正濱漁港，很適合住這來個基隆深度旅遊👍🏻


檢視較大的地圖 

Hotel Begins倉箱蜜境文旅 

地址：基隆市中正區北寧路446巷51號

訂房專線：02-2469-6777

官網訂房：https://www.hotelbegins.com.tw/tw/index.html

查優惠房價： / Booking.com /

 

 

Hotel Begins 倉箱蜜境文旅｜鄰近景點

國立基隆海洋科技博物館

海科館就在Hotel Begins旁邊而已，走路2分鐘就到，非常方便！

整個主題館非常大，以海洋科技展示為主，除了有主題館、海洋劇場，還有智能海洋館，每個展廳都具有特色，有不同的互動設施可以玩，適合全家大小一起來玩！

國立基隆海洋科技博物館

地址：基隆市中正區北寧路367號

營業時間：平日9:00~17:00(16:30截止入場)；例假日 9:00~18:00(17:00截止入場)

門票：全票$200，六歲以下免費入館

園區內有收費停車場

 

正濱漁港

正濱漁港距離Hotel Begins 倉箱蜜境文旅超近，開車只要8分鐘。

不論是站在觀景台上拍或是站在船隻停泊處，拍起來都很有異國渡假風情，建議一定要找個晴朗天氣來這，彩色屋倒映在海水面上的景象真的很美💙

正濱漁港

地址：基隆市中正區正濱路72號

停車場：原住民文化會館或道路兩旁

  

 

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＊本篇為體驗文

 

 

【關於部落客：兩隻小豬】 

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哈囉～大家好，我們是兩隻小豬(朱朱&小豬)

兩個愛吃喝玩樂的夫妻～

已有兩個小孩。

住板橋，偶爾也會跑其他外縣市，

喜愛分享各地美食＆旅遊～ 

最喜歡吃：火鍋、吃到飽、義式料理、日本料理、泰式料理及台菜。

使用相機：FUJIFILM X-T30。 

詳細經歷：請看關於我們

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