基隆新開幕住宿推薦Hotel Begins 倉箱蜜境文旅，位於基隆八斗子容軒園區，距離海科館超近～這次入住「倉箱和洋家庭房」空間寬敞舒適，最喜歡日式榻榻米空間和深泡浴缸，豐富的輕美式料理和半自助式早餐超滿足。入住還會有導覽老師帶領大家探索容軒園區，觀景台看出去就是漂亮的八斗子景色！另外也可順遊附近的海科館、潮境公園、望海巷景觀橋以及正濱漁港等景點，想住新飯店就來「Hotel Begins 倉箱蜜境文旅」吧！可以搭配基隆二日遊行程。

Hotel Begins 倉箱蜜境文旅｜外觀&交通方式

位於基隆八斗子新開的飯店 Hotel Begins 倉箱蜜境文旅 ，輕工業風裝潢簡約有質感。

「Hotel Begins 倉箱蜜境文旅」的地點位置非常優，距離海科館只要步行2分鐘就到，除了能搭海科館提供的免費接駁車，也可搭乘基隆客運，另外，還能預約免費的南港接駁車（住客專用），相當方便。

詳細交通資訊可參考官網

https://www.hotelbegins.com.tw/tw/transportation.html

整個容軒園區蠻大的，包含海科館、容軒步道和海科館站，另外也設有 Rain Dance 雨舞餐廳 提供輕美式料理。

一樓大廳旁邊還打造一個植物景觀區，超級漂亮～

開車前往的朋友，當天停車可先到門口下行李及辦理入住，向櫃台兌換停車卡(需收押金$100)，再將車子停到停車場，步行約2~3分鐘唷



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Hotel Begins倉箱蜜境文旅

地址：基隆市中正區北寧路446巷51號

訂房專線：02-2469-6777

官網：https://www.hotelbegins.com.tw/tw/index.html

入住時間：15:00 之後；退房時間：11:00 之前

Hotel Begins 倉箱蜜境文旅｜大廳公共空間&選物區

走進大廳，就好喜歡這裡的氛圍～方格櫃擺滿各式書籍，以及幾張沙發椅和高腳椅，文青中且帶有書香氣息～

大廳空間。

到櫃檯辦理入住時會給房卡和兩張倉箱蜜境文旅的 9折券，可用在倉箱選物店或是餐廳。

大廳有準備奉茶，奉茶依季節做更換，這天飯店準備的是「萬人迷(蘋果、枸杞、洛神花、紅棗)」以及「黑金(乾薑、金桔、黑糖)」，夏天會有冷飲。

MM巧克力糖果機也太可愛啦😍有帶小朋友入住能免費玩一次喔

同時喜歡用烘焙果乾泡茶的話，建議買幾包帶回家泡，一包$59、兩包$110，泡熱水或氣泡水都好喝～（客房樓層有提供氣泡飲水機）

真的很喜歡飯店每個角落的佈置，充滿高級飯店的氛圍，讓人感受到奢華與舒適。

大廳左手邊，有規劃一個休息區，大人可坐著好好休息，小孩可看兒童讀物和玩積木，整個很放鬆～

一樓櫃檯旁邊則是選物區，販售香氛、造型茶包、點心餅乾以及飯店使用的法國密碼沐浴系列。

像我自己就超喜歡房間洗手乳的味道，還買一罐回家用❤️老公買粉黛荔香雞尾酒回房喝～（記得使用9折券喔）

倉箱蜜境文旅2～5樓為客房，提供39間客房，雙人房(一大床、兩小床)、四人房(含日式、和洋式)及陽台套房，部分客房備有日式浴缸或塌塌米坐臥區。

Hotel Begins 倉箱蜜境文旅｜五樓公共露台

公共空間採光極佳，中間有個中庭，可以坐著休息。

頂樓超大空間露台，看到海科館就在對面耶！

而且每個樓層都有放一台blupura義大利氣泡水機，提供冰水、常溫水和冰氣泡水，由於房間不提供瓶裝水，入住的房客可以拿著房內的玻璃瓶來盛裝，藉此響應環保。

Hotel Begins 倉箱蜜境文旅｜倉箱和洋家庭房

逛完公共區域來看看我們的房間囉～我們是住三樓的倉箱和洋家庭房。

房內空間有12坪，空間相當寬敞，可住3-4人，兩張KING SIZE雙人床真的超舒服，讓我們整晚睡得很安穩，而且床的兩側都有插座設計，讚讚！

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床的前方是電視。

另一邊是長型沙發區，被我們用來放包包和行李。

靠窗是我最喜歡的日式榻榻米空間，在這喝茶吃點心愜意又放鬆～

有兩個玻璃水瓶和熱水壺，記得帶玻璃水瓶到外面飲水機裝水。

另外，飯店為響應環保，4/8起全面不主動提供一次性備品，入住時會提供飲料兌換劵與石花凍兌換劵，可以在入住期間至雨舞餐廳兌換。

哈哈 女兒很好奇窗外有什麼

乾濕分離的浴室，雙洗手台設計很漂亮，沐浴用品是法國密碼品牌，味道聞起來很舒服！

洗手台提供的備品有牙刷組、梳子、浴帽、刮鬍刀、清潔包等（為響應環保，4/8起，飯店不會主動提供一次性備品喔 若有需求，可至一樓櫃檯領取）

除了沐浴空間，也有浴缸可以泡澡～尤其玩一整天了，最需要泡澡好好放鬆🛁♨️我還發現浴缸旁有個貼心扶手設計耶 適合行動不便的長輩。

這邊也有提供洗髮沐浴乳、潤髮乳等清潔用品，都是法國密碼品牌。

馬桶還是老公喜歡的免治馬桶！

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Hotel Begins 倉箱蜜境文旅｜雨舞餐廳

餐廳在大廳的左手邊。

菜單種類非常豐富，包含海港小卷墨魚麵、海鮮小卷披薩、爐烤牛小排、開胃菜、沙拉、甜點、飲品、湯品等多種創意料理。

喜歡嚐鮮的我們，這次點的都是新菜色～

松露野菇燉飯 $420

味道超級濃郁的松露野菇燉飯，每一口都能感受到香氣十足的松露風味。

還有我最愛的半熟蛋，與松露燉飯一起吃真是太讚啦！燉飯米粒收的很飽滿，份量也很大份，吃完不會覺得膩口，必點！

義式紙包魚 $680

配料滿滿的義式紙包魚 ，與多種蔬菜一起烤，再加入海鮮與香料，肉質鮮嫩無比、完美鎖住魚肉鮮甜，配上檸檬吃起來酸甜很開胃～重點是下面還有不少海瓜子，肥美滋味超喜歡。

鄉村德國豬腳 $680

經過醃製後的鄉村德國豬腳，外皮烤至金黃酥脆，搭配主廚獨家調製的特調醬汁，帶來微酸清新的風味，特製酸菜也很特別，整體份量十足，吃完很有滿足感。

手打三寶炸雞翅6支 $360

愛吃炸雞翅的朋友～這道一定要點！外觀看起來或許普通，但別被外表騙了！這道炸雞翅真的是太驚艷了❤️

金黃酥脆的外皮下藏著道地的在地小卷、鮮蝦與花枝，吃下一口清爽的三鮮滋味瞬間擊中味蕾，越吃越上癮😝

黑糖紅蜜石花凍 $120

餐後甜點是黑糖紅蜜石花凍，石花凍都是由飯店師傅親手熬煮，風味絕佳、賣相也相當吸睛！

石花凍加上香甜綿密的紅豆，口感更加豐富～底層是黑糖醬，記得攪拌後一起吃唷

熱拿鐵 $170

拿鐵正常發揮，比較特別是上面有撒上小卷圖案的可可粉，很可愛😍

Rain Dance 雨舞餐廳

營業時間：

早餐 07:00~11:00

午餐 11:30~17:00

晚餐 17:30~22:00

訂位專線：02-2469-6777 分機2

Hotel Begins 倉箱蜜境文旅｜半自助式早餐

早餐是在飯店一樓的雨舞餐廳享用，大片三面採光落地窗搭配綠色植栽，營造舒適的用餐空間。

餐廳內的燈具也很特別，竟然是用小卷船魚燈改造！

座位數非常多，除了單人高腳吧檯椅，還有方桌沙發座椅和方型桌。

這邊早餐是半自助形式，選好主餐後，再去中間自助區拿餐點。

早餐供應時間7:00～11:00，最後點餐10:30

大人$450/位，兒童$250/位。（以上價位皆需加收10%服務費）

自助吧早餐共有兩個區域，這邊主要有烤麵包、牛奶麥片和果汁。

中間是生菜沙拉、綜合堅果、優格及水果區。

後來看到水果有補貨喔

竟然有瑞士修道士乳酪和燻豬肉，乳酪是自己現場刨絲，很特別～

飲品區除了有咖啡機，也有可樂汽水、熱紅茶和熱綠茶。

白天採光真的很棒～坐在靠窗區用餐非常愜意放鬆！

準備開動啦！

皇后早餐 $450

擺盤很漂亮餒～豬肉腸、炒蛋、野菇、烤番茄、馬鈴薯和櫛瓜。

特別喜歡炒蛋和豬肉腸，炒蛋滑嫩口感很不錯，豬肉腸軟嫩多汁也很厲害👍🏻

海鮮粥 $450

海鮮粥配料有鮮魚、鮮蝦、蚵仔和蛤蜊，每一口都是鮮美的滋味，搭配店家自製的蔥油、芹菜和馬記香油，口感更加豐富。

烤了一盤我最喜歡的麵包。

Hotel Begins 倉箱蜜境文旅｜容軒園區導覽活動（容軒步道/極北車站/北火時光廊）

飯店每日17:00的免費導覽活動，會有導覽老師-薄荷哥哥帶大家走容軒園區，就在飯店旁，有漂亮的觀景台及自然景色（導覽如果遇氣候不佳就會取消唷）

沒想到這裡竟然隱藏著極北車站（海科館站），聽導覽老師說每一小時會有一班火車，幸運的話還能看到火車進站喔

再來，往另一邊走是北火時光廊，聽導覽老師介紹才知道，原來這裡曾經是北火電廠員工的宿舍，目前只剩下一側的大門，現已成為露天的北火歷史展示場所。

上面紀錄著北部火力發電廠歷史說明，讓人更認識北部火力發電廠的特殊歷史意義。

日落時的光線拍起來很美，女兒已經開始到處撿地上樹葉😂

而且我們超幸運，就在導覽北火時光廊時，剛好有火車進站耶！

既然來到容軒園區，當然不能錯過超簡易的容軒步道，只要5分鐘就能看到遼闊景色。

容軒步道走起來很舒服，階梯不會太多，地面平坦舒適，連小小孩都能輕鬆走。

來到第一個觀景台，整個八斗子漁港看得很清楚耶～後方可以遠眺基隆山、九份、象鼻岩等景點。

還有體力的話，再走一小段就能登到最高的景觀台，視野更棒喔

視野比剛剛看到的更清晰，觀景台四周的景色都超棒，可一覽整個深澳灣海灣～

八斗子半島另一側的潮境海洋中心、潮境公園，都能清楚看到。

海天一線的蔚藍大海，與遼闊的山海景色，加上徐徐微風吹著，真的不虛此行。

這次導覽老師還給一個有趣的功課，要我們在步道路程中找出三種樹葉和三種花。

我沿路發現了一些特別的花，包括咸豐草、紫花酢漿草和鼠尾草。

Hotel Begins 倉箱蜜境文旅｜實際心得

基隆新飯店推薦倉箱蜜境文旅，房間舒適、環境接近大自然很放鬆，公共空間的氛圍也很棒；還能免費參加容軒園區導覽活動，10分鐘登頂觀景平台，八斗子美景一覽無遺；另外，飯店距離各個景點很近，就在海科館旁邊，開車10分鐘就到正濱漁港，很適合住這來個基隆深度旅遊👍🏻



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Hotel Begins倉箱蜜境文旅

地址：基隆市中正區北寧路446巷51號

訂房專線：02-2469-6777

官網訂房：https://www.hotelbegins.com.tw/tw/index.html

查優惠房價： / Booking.com /

Hotel Begins 倉箱蜜境文旅｜鄰近景點

國立基隆海洋科技博物館

海科館就在Hotel Begins旁邊而已，走路2分鐘就到，非常方便！

整個主題館非常大，以海洋科技展示為主，除了有主題館、海洋劇場，還有智能海洋館，每個展廳都具有特色，有不同的互動設施可以玩，適合全家大小一起來玩！

國立基隆海洋科技博物館

地址：基隆市中正區北寧路367號

營業時間：平日9:00~17:00(16:30截止入場)；例假日 9:00~18:00(17:00截止入場)

門票：全票$200，六歲以下免費入館

園區內有收費停車場

正濱漁港

正濱漁港距離Hotel Begins 倉箱蜜境文旅超近，開車只要8分鐘。

不論是站在觀景台上拍或是站在船隻停泊處，拍起來都很有異國渡假風情，建議一定要找個晴朗天氣來這，彩色屋倒映在海水面上的景象真的很美💙

正濱漁港

地址：基隆市中正區正濱路72號

停車場：原住民文化會館或道路兩旁

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＊本篇為體驗文