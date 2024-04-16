漢來美食集團的超人氣品牌「溜溜酸菜魚專賣店」插旗桃園中壢SOGO百貨
漢來美食旗下品牌一直是品質保證的代名詞，溜溜酸菜魚專賣店除了高雄據點以外，現在中壢也吃得到啦！
他們可是去年大數據分析指標「網路溫度計」更榮獲【2023年全台最熱門酸菜魚】第二名，相當厲害
由專精於川粵滬菜系的五星級飯店主廚團隊精心研發，獨家秘製配方，讓酸菜魚湯底充滿”酸、麻、香、辣、爽”的滋味，不只魚肉鮮美、湯頭也順口好喝
除了烏鱧魚片、酸菜、菇類等配料，還可以加上豬五花、牛五花、老油條等等，讓口感和風味都很豐富~
加上川椒雙味催淚蛋、香辣炸鬼肉、脆皮鮮蝦捲等特色小菜，每一道都很下飯耶。
酸菜魚口味預設小麻小辣，是小朋友也可以接受的口味，一家大小都可以來此品嚐酸菜魚的美味
愛吃辣的朋友可以加麻加辣，不吃辣可以做成不辣的鍋底。
快跟著小米一起去看看吧。
(活動未盡事宜依現場公告為主)
◎ 開幕日-溜溜開幕慶◎
➨ 活動日期：4/12(五)
➨ 活動方式：全商品半價優惠(午餐、晚餐各限額50組)。
◎ 4/13 (六) ～4/30 (二)開幕月雙重活動 ◎
➨第一重－開幕桃園人活動：身分證字號開頭為“H”者，內用點酸菜鍋系列，享肉類免費贈(特選美國牛五花/國產薄片豬五花/滑溜特選魚片，3擇1)。
➨第二重-溜溜小夥伴咔一下：與溜溜打卡牆合照，贈沁涼飲品乙杯(可口可樂/雪碧/清香無糖綠茶 3擇1)；消費滿1,688元再贈”袋去溜溜”環保杯袋乙個(數量有限，贈完為止)。
◎ 來美食APP活動-樂刮時刻◎
➨ 活動日期：4/13(六)～4/30(二)
➨ 活動方式：來美食APP會員凡開幕期間來全台溜溜單筆消費888元以上，即可獲刮刮樂機會乙次(限單筆消費，恕不累贈)。
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(活動未盡事宜依現場公告為主)
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👉溜溜酸菜魚專賣店-中壢店位置
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溜溜酸菜魚專賣店位於SOGO百貨-中壢店8F。
店門口還有超可愛吉祥物的拍照牆，不妨可以帶小朋友來這邊拍拍照喔
👉溜溜酸菜魚專賣店-中壢店環境介紹
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店內新穎活力的裝潢非常亮眼~
座位有四人桌、六人桌，人多可以合併桌子，人多人少來這裡吃飯都不是問題
天花板的裝飾就像是許多小魚在漂流，營造輕鬆的氛圍
👉溜溜酸菜魚專賣店-中壢店菜單目錄搶先看
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來看看菜單吧！
封面很有梗有點小可愛，感覺可以跟妹子說「嗨有空嗎？想和你一起去溜溜」
招牌酸菜魚有1-2人份、2-3人份和3-4人份可以選擇。
不吃魚的朋友可以點酸菜牛五花或酸菜豬五花。
加上特色菜品和甜點，適合一家大小來這裡聚餐
👉溜溜酸菜魚專賣店-中壢店用餐心得分享
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來開動吧！
小米和小彤都很喜歡吃酸菜魚，聽說漢來美食的酸菜魚品牌插旗中壢，當然要來品嚐啦
提醒大家酸菜魚份量和加料需要在點餐時就確認，只能加一次料，因為食材會一起燉煮
吃完覺得太好吃想要再加魚片或肉片的話，必須再點一份喔！
口味可以選擇不辣、加辣、加麻、免蔥、免蒜，原味是小麻小辣，大部份人都可以接受的口味。
用餐附贈涼拌小菜吃到飽，小菜挺精緻的、很開胃。
熱麥茶也是喝到飽喔，回甘的麥香挺解膩的。
招牌酸菜魚(2-3人份 777元)，加點國產薄片豬五花(180元)和油條(40元/6塊)。
搭配蔥花、乾辣椒、黃豆芽等配料真的是色香味俱全
小米推薦原味，才能享受酸菜魚正宗的風味，不辣的話會少了一些風味~
如果覺得原味不夠麻、不夠辣的話，可以另外加辣加麻。
2-3人份還挺有份量的，都快比小彤身體大了
酸菜魚料理源自於四川重慶，集酸、鹹、香於一體的酸菜烹煮出來的魚，加上川菜的麻辣，讓湯底充滿”酸、麻、香、辣、爽”的滋味，在夏天享用特別開胃，冬天品嚐也很暖心暖胃
聽主廚說為了讓這道料理更符合台灣人的口味，經過多次的嘗試與調整~
選用雲林農家自種自醃的酸菜沖洗去鹹之後，以豬油拌炒帶出濃厚香氣，加上小米泡椒及高粱釀造的6%天然醋和主廚以雞骨、洋蔥、白蘿蔔、大白菜等食材熬煮的高湯，製作出溜溜獨門的酸菜湯底
特選的烏鱧魚，肉皮充滿膠質，魚刺較少、肉質鮮嫩，跟酸菜湯底是黃金組合。
除此之外還有脆口黃豆芽、鮮嫩菇類和寬冬粉等配料，吃上一鍋飽足感十足
魚肉吸附湯底酸麻香辣的風味，一口咬下真的讓人讚嘆不已~
小米強烈建議加點肉片，尤其是豬五花吸附湯汁後，豬肉甜味展露無遺，而且肥肉口感脆甜很下飯
老油條也是必點的，一口咬下爆汁的口感超過癮的。
湯頭也不能錯過，帶有自然的酸甜，讓人一碗接一碗喝。
除了酸菜魚之外，特色小菜也讓我們很驚艷
川椒雙味催淚蛋(190元)，這道菜名符其實讓人好吃到想哭 XD
改良川菜著名的「催淚蛋」及「宮保皮蛋」，將荷包蛋、皮蛋、糯米椒、洋蔥與特調椒麻醬結合，最後撒上脆口油炸花生。
Q彈的荷包蛋、溏心皮蛋和脆口花生，加上微辣的酸甜醬汁是一道很開胃的涼拌菜
溏心皮蛋沒有讓人害怕的皮蛋味~
香辣炸鬼肉(220元)
酥炸里肌肉裹上特製椒麻醬，有外酥內嫩的口感，加上脆口油條很下飯。
脆皮鮮蝦捲(190元/3件)也是必點的，一口咬下有清脆的卡滋聲
內餡有滿滿的鮮蝦漿，還吃得到整隻鮮蝦，不用沾醬就很夠味喔！
特色甜點是紅糖軟糍(170元)，麻糬包裹紅豆餡，炸至外酥內軟，最後撒上花生粉及紅糖漿。
Q軟麻糬加上紅豆甜香、甜而不膩的糖漿，是大小朋友都會喜愛的甜點
飲品有大陸特色的王老吉涼茶(單點70元,套餐加點60元)，屬於偏甜的飲品。
不想喝太甜的話，可以點溜溜水果茶(單點70元,套餐加點60元)，是微甜充滿水果香的茶飲~
最後是港澳特色的楊枝甘露(96元/碗)，柚子果粒粗又大條，帶有果香和濃郁芒果香氣，屬於微甜的甜度。
對愛吃甜食的小米來說甜度再多一些就更好了，下次不曉得能不能跟店員說要加甜 XD
以上是我們的心得分享，漢來美食集團的超人氣品牌「溜溜酸菜魚專賣店」，果然是品質保證
酸菜魚溫順好喝的湯底是大小朋友都會喜歡的口味，推薦大家點原味小麻小辣的風味才是王道！
加上特色小菜讓我們心滿意足回家去囉
👉溜溜酸菜魚專賣店-中壢店營業時間地址
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🌟店家資訊：溜溜酸菜魚專賣店-中壢店
🏠地址：SOGO百貨 中壢店8F(桃園市中壢區元化路357號 8F)
☎電話：03 280 5373
⏰營業時間：平日 11:30-15:00,17:00-21:00
假日全天11:00-21:00
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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）
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