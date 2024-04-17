民生路新開的「豐華小吃」在新竹不是美食沙漠的LINE生活圈引發迴響

聽說是鼎X豐師傅出來開的店，三大招牌餐點炒飯、紅油抄手和酸辣湯，承襲鼎X豐的風格。

愛吃炒飯的小米當然要來吃看看，是不是真如傳說中那麼厲害？

快跟著小米一起去看看吧。

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s

(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

👉豐華小吃位置及停車方式

*******************

豐華小吃位於民生路靠近中央路，大埔鐵板燒斜對面。

開車的朋友可以把車停在三民路或附近7-11巷子內的停車場

看到招牌的”一秒功夫，盡在豐華”這幾個字，就知道炒飯應該很厲害吧 XD

👉豐華小吃環境介紹

*******************

店內空間不大，有吧台座位和四人桌，所以一個人或多人來吃都不是問題

桌跟桌之間稍微擁擠了一些。

👉豐華小吃菜單目錄搶先看

*******************

來看看菜單吧！

餐點有麵食、炒飯和湯品，看得出來承襲鼎X豐的風格

可惜小米今天太晚來沒點到排骨飯，下次有機會再來嚐看看。

內用外帶一律QR code點餐，點餐完後去櫃台結帳，結帳完就會開始製作囉！

櫃台旁有小菜可以選購，拿好後一樣到櫃檯結帳。

調味料有醬油、醋和辣油可以自助取用

👉豐華小吃用餐心得分享

*******************

來開動吧！

今天跟小結巴來嚐嚐炒飯的滋味，除了炒飯以外，簡單點了紅油燃麵、紅油抄手、酸辣湯和小菜

(謎之聲:這樣叫簡單點嗎?小米果然好會吃 XD)

蜜地瓜(50元)有扎實的口感，帶地瓜甜香和酸V的滋味，酸酸甜甜的當作開胃菜很不錯~

涼拌木耳(50元)酸V的口味很解膩。

蝦仁蛋炒飯(150元)上桌時香氣四溢~

大顆的蝦仁、金黃的雞蛋和粒粒分明的飯粒光看就很美味

店家使用新鮮、沒有泡過的蝦子，吃得到扎實、彈牙的蝦鮮味

粒粒分明的炒飯乾爽、不油膩，配上蛋香和蔥花香氣很好吃

來到這邊炒飯是必點的喔！

不吃飯食的朋友可以點麵食，我們點的是紅油燃麵(60元)。

麵條來自好友龔鈺恆自家出產的麵條，品質相當不錯，使用前記得攪拌均勻~

紅油燃麵辣度屬於小辣的口味，有辣香帶微麻的風味

麵條帶麵香、有嚼勁的口感，跟紅油搭配讓人一口接一口吃不停喔！

招牌餐點之一的酸辣湯(60元)，紅紅的辣油讓小米眼睛發亮

湯料挺多的，特別是肉絲給得不少。

小辣酸V的湯頭加上配料，搭配炒飯真的很飽喔！

最後一項招牌餐點紅油蝦抄手(110元)。

每顆Size不小耶，有鮮蝦和豬肉內餡，外皮滑嫩不會太厚~

加上特製紅油酸V帶辣的風味，配麵配飯都很適合

用餐時還遇到年輕時有”新竹全智賢”稱號的程琴＂里長＂

她點的肉絲蛋炒飯(110元)，小米忍不住挖一口來吃 XD

跟蝦仁蛋炒飯比起來，多了肉香味而且香氣更為濃郁~

喜歡吃海鮮的朋友可以點蝦仁蛋炒飯，不吃海鮮的朋友可以點肉絲蛋炒飯。

以上是我們的心得分享，這次踩點新開幕的豐華小吃，炒飯、紅油抄手和酸辣湯都是必點的唷

👉豐華小吃營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：豐華小吃

🏠地址：新竹市東區民生路147號

⏰營業時間： 11:00-13:45,17:00-20:30 (週二公休)

➡️現金交易/無收取服務費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…

新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…

新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)

東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包

竹東美食古宅彩繪輕親子旅行

新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包

新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包

新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我