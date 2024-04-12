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（高雄滷味）盛記滷味～每日現滷50年市場老店！超便宜小肚、鴨胗只要１５元～盛記滷味菜單

2024-04-12 14:21:00 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：107
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窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1500篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：苓雅市場 盛記滷味
place高雄市苓雅區苓雅二路137號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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（高雄滷味）盛記滷味～每日現滷50年市場老店！超便宜小肚、鴨

高雄美食以物美價廉聞名，我最喜歡就是便宜又好吃的滷味，每次回高雄都想買滷味，有兩家我超推的滷味店都在市場內，

而且很湊巧都在苓雅區，一個是國民市場的國民滷味，另一個則是苓雅市場的盛記滷味，這兩家店都超美味，還有3大共同點~

1.都是當日現魯，以常溫販售偏冷滷味 2.菜色選擇豐富都將近50種左右 3.價格都很便宜，而且都有提供行動汁富喔

（高雄滷味）盛記滷味～每日現滷50年市場老店！超便宜小肚、鴨

盛記滷味菜單

盛記滷味價格真的很划算，居然最便宜只要５元起，１０元的品項也超多，價格相當划算，買個一百多元就一大袋

（高雄滷味）盛記滷味～每日現滷50年市場老店！超便宜小肚、鴨

看看剛出爐的滷味，擺得好整齊，才剛開攤就人潮洶湧，大家都大把大拔的夾，完全不用怕會傷荷包～

（高雄滷味）盛記滷味～每日現滷50年市場老店！超便宜小肚、鴨

盛記滷味的滷豆干丁好入味，除了豆乾丁，也有黑豆干、小豆干等選擇，通通都只要銅板價～

（高雄滷味）盛記滷味～每日現滷50年市場老店！超便宜小肚、鴨

超好吃的還有魯泡麵，Ｑ彈涮嘴只要２０元，是人氣必點的主食！

還有魯小肚、黑輪片、豆皮通通都好吃，這家滷味真的非常划算，而且魯得超入味，又不會死鹹，推薦大家來高雄不要錯過～

（高雄滷味）盛記滷味～每日現滷50年市場老店！超便宜小肚、鴨

💭店家資訊 盛記滷味
🏠地址: 高雄市苓雅區苓雅二路139號
🚌交通: 近苓雅市場
⏰時間: 1330-1800
😪公休: 無休
💰消費: 現金、LINE PAY
👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406838181
👇👇👇🗺地圖👇👇👇


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