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（台北車站美食）金窗.駅讚味飯～料好實在台式便當！自選４道配菜都好好吃！金窗菜單

2024-04-12 16:39:00 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：112
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窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1501篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大同區

造訪商家：金窗駅讚味飯
place台北市大同區華陰街42之7號42-7號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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（台北車站美食）金窗.駅讚味飯～料好實在台式便當！自選４道配

金窗.駅讚味飯是後火車站必吃的便當店，雖然說是便當店，但他們的配菜都相當厲害，不輸給專門的熱炒店

開業沒有很久，我經過幾次都沒有注意到，之前我都吃隔壁的福珍排骨酥、附近還有知名的甜甜圈等名店

第一次吃金窗我就很滿意，主要是食材挑選的很好，蔬菜炒得很有鍋氣、紅燒肉相當彈牙、米飯Ｑ彈整體都很美味

（台北車站美食）金窗.駅讚味飯～料好實在台式便當！自選４道配

金窗.駅讚味飯很可惜一點就是沒有冷氣，所以我選擇在騎樓用餐，可能主攻外帶為主，相當適合訂購便當享用

（台北車站美食）金窗.駅讚味飯～料好實在台式便當！自選４道配

金窗.駅讚味飯菜單

（台北車站美食）金窗.駅讚味飯～料好實在台式便當！自選４道配

金窗.駅讚味飯還會推出平價的套餐，一百元就吃得到，不過要注意一下，一般便當有４種配菜，而小資套餐都只有兩種喔

（台北車站美食）金窗.駅讚味飯～料好實在台式便當！自選４道配

紅燒肉便當120元
（台北車站美食）金窗.駅讚味飯～料好實在台式便當！自選４道配

金窗.駅讚味飯的紅燒肉，肉質有彈性，外皮帶點酥脆，沾上甜辣醬很對味，最稱讚就是這個紅燒肉沒有肥肉，

 

不會感受到腥味，肉的調味也抓得很剛好，搭配香Q白米飯一起入口，這個燒肉飯真的超推薦

（台北車站美食）金窗.駅讚味飯～料好實在台式便當！自選４道配

米飯的水量跟熟度剛剛好，米飯很飽滿，吃完後也不會腸胃不舒服，帶點自然的香甜味，沒有加滷肉就很好吃，下次還想試試看金窗的滷肉飯

（台北車站美食）金窗.駅讚味飯～料好實在台式便當！自選４道配

金窗.駅讚味飯的配菜很豐富，多款調味料可以自己取用，配菜都當日現煮，所以食材衛生跟新鮮度都很安心

（台北車站美食）金窗.駅讚味飯～料好實在台式便當！自選４道配

配菜一次可以選擇四種，現在台北蠻多便當店都可以選四種，重點是四種配菜都超好吃，調味很用心，而且火候控制得很好，香氣十足~

這家便當店真的很好吃，又帶有點台灣傳統小吃的特色，推薦愛吃台灣美食的朋友，這家金窗一定要來

（台北車站美食）金窗.駅讚味飯～料好實在台式便當！自選４道配

💭店家資訊 金窗駅讚味飯
🏠地址: 台北市大同區華陰街42之7號
🚌交通: 捷運台北車站/近京站
☎️電話: (02)2550-9053
⏰時間: 1030-1900
😪公休: 六日公休
💰消費: 現金
👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊
💬官網: https://www.facebook.com/goldwindow9053?locale=zh_TW
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406895861
👇👇👇🗺地圖👇👇👇
 


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