金窗.駅讚味飯是後火車站必吃的便當店，雖然說是便當店，但他們的配菜都相當厲害，不輸給專門的熱炒店

開業沒有很久，我經過幾次都沒有注意到，之前我都吃隔壁的福珍排骨酥、附近還有知名的甜甜圈等名店

第一次吃金窗我就很滿意，主要是食材挑選的很好，蔬菜炒得很有鍋氣、紅燒肉相當彈牙、米飯Ｑ彈整體都很美味

金窗.駅讚味飯很可惜一點就是沒有冷氣，所以我選擇在騎樓用餐，可能主攻外帶為主，相當適合訂購便當享用

金窗.駅讚味飯菜單

金窗.駅讚味飯還會推出平價的套餐，一百元就吃得到，不過要注意一下，一般便當有４種配菜，而小資套餐都只有兩種喔

紅燒肉便當120元



金窗.駅讚味飯的紅燒肉，肉質有彈性，外皮帶點酥脆，沾上甜辣醬很對味，最稱讚就是這個紅燒肉沒有肥肉，

不會感受到腥味，肉的調味也抓得很剛好，搭配香Q白米飯一起入口，這個燒肉飯真的超推薦

米飯的水量跟熟度剛剛好，米飯很飽滿，吃完後也不會腸胃不舒服，帶點自然的香甜味，沒有加滷肉就很好吃，下次還想試試看金窗的滷肉飯

金窗.駅讚味飯的配菜很豐富，多款調味料可以自己取用，配菜都當日現煮，所以食材衛生跟新鮮度都很安心

配菜一次可以選擇四種，現在台北蠻多便當店都可以選四種，重點是四種配菜都超好吃，調味很用心，而且火候控制得很好，香氣十足~

這家便當店真的很好吃，又帶有點台灣傳統小吃的特色，推薦愛吃台灣美食的朋友，這家金窗一定要來

💭店家資訊 金窗駅讚味飯

🏠地址: 台北市大同區華陰街42之7號

🚌交通: 捷運台北車站/近京站

☎️電話: (02)2550-9053

⏰時間: 1030-1900

😪公休: 六日公休

💰消費: 現金

👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊

💬官網: https://www.facebook.com/goldwindow9053?locale=zh_TW

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406895861

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