台北超人氣美式早午餐台中也吃得到！瓦城旗下被譽為最好吃早午餐 theDiner 樂子 ，台中店就坐落在新光三越六樓，全時段供餐，有早午餐拼盤、班尼迪克蛋、漢堡、義大利麵、肋排、鬆餅甜點、美式炸物點心，餐點選擇超豐富，搭配繽紛明亮的裝潢，寬敞用餐場域，很適合三五好友或家庭聚餐

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the Diner 樂子台中三越店

創立2006年人氣美食早午餐 theDiner 樂子，去年終於來台中展店啦！店面就位在新光三越的六樓兒童天地

the Diner 樂子台中三越店

地址：台中市西屯區臺灣大道三段301號6樓 （台中新光三越

時間：一至五11:00–22:00、六日 10:30–22:00

電話：04 2253 6269

ＦＢ｜官網

the Diner 樂子台中三越店 環境

鮮明色調的空間，整體活潑亮眼，座位相當多，從吧台、四人桌、多人座位都有，很適合三五好友，或家庭親子一同用餐唷

the Diner 樂子台中三越店 菜單

以掃QRCODE的方式點餐，餐點選擇相當多元，有早午餐拼盤、班尼迪克蛋、漢堡、義大利麵、肋排、鬆餅甜點、美式炸物點心、飲品等，現場也有提供照片紙本菜單參考，若不知道從何下手，可參考排行榜推薦

線上菜單：https://thediner.com.tw/menu/

the Diner 樂子台中三越店 餐點

先前在台北嚐鮮過美式早午餐的澎湃與美好，這次和朋友三人來攻略，洋洋灑灑點滿整桌！班尼迪克蛋、加州風燻鮭魚蛋白蛋捲 、是拉茶楓糖炸雞、澳式大早餐、洋蔥圈塔、沙拉，還有奶昔、果昔一次滿足

胡桃起司菠菜沙拉

內有新鮮菠菜、培根、水煮蛋、紅洋蔥、蒜味烤野菇、起司、胡桃、麵包丁、淋上培根油醋醬調味，菠菜爽脆，搭上各式食材的豐富口感，風味酸甜輕盈我們都很喜歡，若不想吃正餐，單點沙拉來點輕食也很讚

任一主餐只要＋80元，都能升級為套餐，內含濃湯、甜點、沙拉、飲品相當划算！今日濃湯為南瓜濃湯，細緻綿密，南瓜風味香甜無比

法式洋蔥湯

法式經典的洋蔥湯，在樂子也品嚐得到！以大量洋蔥加入雞湯、培根細緻燉煮，焦糖化的洋蔥讓湯頭呈現金褐色，喝起來香醇略帶酸氣，能搭配格魯耶爾起司焗烤一同品嚐，暖心暖胃

洋蔥圈塔

將新鮮洋蔥裹上薄粉酥炸成金黃，外脆內鮮嫩，白色是鄉村醬濃郁帶些酸甜，另一款橘紅色是辣美乃滋，帶點辣味滋味更帶勁

是拉差楓糖炸雞

金黃香噴的是拉差楓糖炸雞，可是樂子的招牌菜色，將鮮嫩的雞腿排裹粉酥炸而成，脆口外皮淋上帶些辣度的是拉差楓糖醬，甜鹹交織帶些焦糖苦韻，搭配多汁的肉質，相當迷人，畫龍點睛的是炸雞上方萊姆片，微微酸度，整個轉換味蕾，頓時清新起來

澳式大早餐

無添加的手工香腸，搭配酪梨、杜卡香料、菠菜、烤番茄、蒜味烤野菇、炸甜薯、烤玉米、毛豆藜麥沙拉、太陽蛋、酸種麵包，各式健康食材聚集，看起來繽紛又好吃，整體無過多調味，更能細細品味食材原本風味，加上份量十足，整個吃完絕對能一餐抵兩餐

糖漬培根太后 班尼迪克蛋

這道源自舊金山的美味！將厚切一公分培根以糖漬料理，搭配上班尼迪克蛋，低脂少糖的英式馬芬，淋上荷蘭醬，馥郁蛋黃與肉香多份荷蘭醬平衡，甜鹹交織令人著迷，整體口感相當豐富，再搭上蘆筍、烤蕃茄、貝比生菜及薯塊，蛋白質與纖維質都滿足了

加州風燻鮭魚蛋白蛋捲

將特製蛋白蛋捲加入新鮮酪梨、馬芝拉起司、風乾番茄，醃燻鮭魚，鮮味堆疊彷彿徜徉在大海，加上風靡全日本健康蔬菜「三日苗，超級青花椰苗」，獨特的芥末味尾韻，相當有記憶點

超級莓果/熱帶風情/布朗尼花生哥兒們

來點健康清爽可點選果昔系列，超級莓果以綜合莓果搭配覆盆莓及優格，喝起來酸甜清爽；以芒果、百香果、鳳梨、柳橙搭配椰奶製作成的熱帶風情，金黃細緻，爽口解膩；熱量重磅，質地厚實的布朗尼花生哥兒們，濃醇花生香，整杯香甜討喜，螞蟻人應該很愛

theDiner 樂子不僅有澎湃好吃的美式早午餐，想吃正餐像是燉飯、義大利麵、肋排都有，若想來點輕食沙拉、果昔、水果碗也是選擇多多，全時段供餐優勢，不管起得多晚都有健康營養的美味早午餐可享受，加上座位數很多來此聚餐聚會都很適合，推薦給喜歡早午餐的你們

以上食記提供給大家參考

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