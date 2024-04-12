陽光送走了連續陰雨，嗯天氣不錯，是個外出吃美食的好時機.....

點進google map，儲存清單們已迫不及待的來個自我介紹 !

幾分鐘後和老婆達成共識，今天就來碗擔擔麵吧XD

目標中山區好記擔仔麵，出發 !

好記擔仔麵很好找，就在吉林路上，大紅色招牌三間店面非常搶眼，就是停車需要花些時間，

店員說門口可以停，但，是紅線欸 !

不想和荷包過不去，還是選擇乖乖的找停車場卡實在 。

來到門口，WOW ! 這一幕給了大叔一記震撼 ! 這才是貨真價實的實體菜單 !!

1:1呈現，菜名、價位一目了然，想吃什麼直接告訴一旁的店員，點餐就是這麼輕鬆、簡單 。

用餐環境走的是懷舊、古早風，空間乾淨、座位舒適 。

擔仔麵首先上桌，可口的賣相，大叔不由自主的想起台南....

湯汁溫和、濃郁，麵條帶著微微的Q勁，

一片瘦肉、一隻蝦，對....久違了，擔仔麵 !

PS.湯可免費續喔

蒜泥鮮蚵

嗯~蒜醬鹹中帶甜，嘴裡爆開的鮮味，完全不負鮮蚵美名 。

炸魷魚圈

鮮香魷魚披上一層金黃，入口伴隨的是一瞥南洋酸辣，

有炸物的酥香，又具涼菜一般的爽口開胃，嘖嘖...太好吃了 !

紅燒肉出場，也代表今天點的菜全員到齊 。

Oh~那完美三層肉的肥瘦比，滲出肉汁的切面.....讓大叔邊拍邊垂涎XD

口感軟嫩不柴，不用沾醬就非常好吃，一盤150元...值得 !

離開前，加購一份的紅燒肉，店員也已經打包好，

好記擔仔麵給我的感覺，是傳統小吃，也是熱炒店，更是家海鮮餐廳，

菜色多元、有特色，環境與服務也都讓咱們滿意，最重要的是好吃 ! 大叔的愛店再+1

以上簡單圖文，給有興趣的朋友參考 。

連結地圖 : 好記擔仔麵

地址 : 台北市中山區吉林路79號

電話 : 02-2521-5999

營業時間 : 11:30–14:00；17:00–21:30

捷運 : 松江南京，步行約7分鐘，轉乘請 見台北捷運路線圖

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