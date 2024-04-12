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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > +（西門銅鑼燒）西門那煎銅鑼燒～萬年大樓隱藏版現煎銅鑼燒！小山圓抹茶奶酥、香濃可可、無內餡蜂蜜餅皮～西門那煎銅鑼燒菜單

+（西門銅鑼燒）西門那煎銅鑼燒～萬年大樓隱藏版現煎銅鑼燒！小山圓抹茶奶酥、香濃可可、無內餡蜂蜜餅皮～西門那煎銅鑼燒菜單

2024-04-12 18:38:00 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：116
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窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1501篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 萬華區

造訪商家：西門那煎銅鑼燒
place台北市萬華區西寧南路70號B1樓26室
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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（西門銅鑼燒）西門那煎銅鑼燒～萬年大樓隱藏版現煎銅鑼燒！小山

三重有家樓下那煎銅鑼燒，當年在三重東區開業我經常在外送平台上看到，然而都沒有機會去嚐嚐，

現在多了更多那煎系列的銅鑼燒，西門那煎銅鑼燒、三創那煎銅鑼燒，看起來應該都是同個老闆經營

把這個帶點日系高人氣的點心，讓更多人可以吃得到，去了西門幾次，終於有次沒有大批人潮，幸運地只花一分鐘就買到

（西門銅鑼燒）西門那煎銅鑼燒～萬年大樓隱藏版現煎銅鑼燒！小山

西門那煎銅鑼燒就在萬年大樓地下室美食街，這裡大部分都是吃鹹食，現在有了甜食選擇真的很不錯，現做的銅鑼燒甜而不膩，每天限量販售 賣完為止

（西門銅鑼燒）西門那煎銅鑼燒～萬年大樓隱藏版現煎銅鑼燒！小山

西門那煎銅鑼燒菜單

（西門銅鑼燒）西門那煎銅鑼燒～萬年大樓隱藏版現煎銅鑼燒！小山

很多人會只買餅皮，30元一份，帶點甜度，是很Q彈的口感，帶有蜂蜜的香味~多款口味選擇，不定期會推出新口味~

（西門銅鑼燒）西門那煎銅鑼燒～萬年大樓隱藏版現煎銅鑼燒！小山

西門那煎銅鑼燒支付方式

西門那煎銅鑼燒可以用LINEPAY、台灣PAY等支付方式，想吃西門那煎銅鑼燒真的很方便，不過就是大多假日時間都要排隊

 

（西門銅鑼燒）西門那煎銅鑼燒～萬年大樓隱藏版現煎銅鑼燒！小山

西門那煎銅鑼燒的包裝採用紙袋裝，裏頭還有獨立包裝，要吃很方便，直接打開紙袋就可以嗑起來

（西門銅鑼燒）西門那煎銅鑼燒～萬年大樓隱藏版現煎銅鑼燒！小山

西門那煎銅鑼燒餅皮

現點現做每一個都圓滾滾，相當漂亮，煎得有點金黃色澤，香氣特別明顯，口感帶點Q彈餅皮不會乾乾的~

（西門銅鑼燒）西門那煎銅鑼燒～萬年大樓隱藏版現煎銅鑼燒！小山

小山園抹茶奶酥口味75元

（西門銅鑼燒）西門那煎銅鑼燒～萬年大樓隱藏版現煎銅鑼燒！小山

這個小山園真的太好吃，抹茶的香味特別濃郁，帶點抹茶特有的苦澀感，味道非常好~

奶酥帶點沙沙的口感，甜度抓得剛剛好，完全不會太甜，整體滋味濕潤口感不會乾乾的，一口接一口！

（西門銅鑼燒）西門那煎銅鑼燒～萬年大樓隱藏版現煎銅鑼燒！小山

西門那煎銅鑼燒第一次吃到很滿意，有人可能會困惑抹茶甜點怎麼比其他口味貴那麼多，因為用的抹茶粉真的很棒

而且跟其他抹茶甜點比，一百元內都很便宜，整體來說真的很棒，只是以我經驗假日都要排隊，建議大家可以早點先來點，

再去附近吃些正餐，這邊也分享萬年的其他美食，萬年蚵仔煎貝玉天婦羅店小二吉天元拉麵 樣樣都超厲害

（西門銅鑼燒）西門那煎銅鑼燒～萬年大樓隱藏版現煎銅鑼燒！小山

💭店家資訊 西門那煎銅鑼燒
🏠地址: 北市萬華區西寧南路70號B1之26室
🚌交通: 捷運西門站6號出口5分鐘
☎️電話: 0955-541-900
⏰時間: 1200-2000 周五周六1200-2100
😪公休: 無休
💰消費: 現金、台灣PAY、LINE PAY
👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊
💬官網: https://reurl.cc/2YMbgE
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406706457
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