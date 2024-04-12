每次公司開會都在煩惱要去哪訂台中高質感餐盒又好吃的會議便當嗎～推薦這間位在台中的方圓九里會議餐盒專售店，主打九宮格便當，不僅菜色豐富又好吃，還有提供客製化精緻會議便當，深受許多商辦大樓、機關團體的喜愛，還常常大爆單呢

方圓九里會議餐盒專售店位置

方圓九里會議餐盒專售店位在台中南屯大墩六街，距離文心森林公園不遠，目前主要以外帶及外送為主，沒有提供內用座位區，商辦大樓、機關團體如果要大量訂購，記得須提前預訂，30個內為三天前，30個以上50個以下為五天前，50個以上會議便當請於7天前訂購

方圓九里會議餐盒專售店菜單

方圓九里會議餐盒專售店會於4月還推出了單點加10元就多兩道菜，單點包含蔥爆沙朗牛、主廚紅麴豬排、蔥鹽香嫩雞、檸檬蒜香豬及紅燴香菇雞，活動時間為4/1-4/30，限量600份，售完為止

阿拉斯加香煎鮭魚 商務九宮格 420元

方圓九里會議餐盒專售店的招牌九宮格便當，不僅菜色多樣化，看起來也相當有質感，高級長官來訪訂這款九宮格便當超有面子

九宮格便當裡頭的九樣配菜不固定，均含2道開胃菜、2道海鮮、1道水果、4道熱菜，加上主餐及附餐湯品或飲料則一，色彩繽紛鮮豔，讓人看了胃口大開

糖糖今天九宮格便當裡頭的配菜有雙絲小黃瓜、清炒節瓜、麻藥蛋、菇菇醬青江菜、白蝦、奶油干貝、烏醋拌的醋溜雲耳、百香果青木瓜及當季新鮮水果，每樣配菜都好吃

主餐阿拉斯加香煎鮭魚是最近推出的新品，嚴選阿拉斯加鮭魚，以少油慢煎方式，搭配檸檬增添香氣，鮭魚不僅大片，肉質也相當厚實，吃起來不會乾乾的，魚肉細嫩鮮甜，佐上些許新鮮檸檬，微酸滋味更加爽口

一品花雕雞 三品套餐 280元

方圓九里會議餐盒專售店的三品套餐裡頭包含三樣熱菜，且份量增加50%，搭配主餐及附餐湯品或飲料則一

三品的配菜包含清炒節瓜、紅燒豆腐及肉醬青江菜，比起剛剛的菇菇醬青江菜，糖糖更愛這道肉醬青江菜，單吃美味也超下飯

方圓九里會議餐盒專售店的花雕雞是選用腿嫩的雞腿肉，搭配花雕酒及蔥段、薑片等下去爆炒，香氣非常迷人，入口除了雞肉本身的鮮甜，還多了迷人的花雕酒香，單吃也不會讓人覺得過鹹或太油膩

紅燴香菇雞 單點 170元

於4/1-4/30，只要點選指定單點，加購10元即可多兩道配菜，方圓九里會議餐盒專售店的單點除了主餐外，還有免費附上紅藜麥飯，現在加10元多兩道熱菜，瞬間變成精緻便當，加贈的配菜依現場為主

方圓九里會議餐盒專售店的便當米飯均使用紅藜麥飯，米飯香Q，營養滿分

主餐紅燴香菇雞，一樣使用軟嫩多汁的雞腿肉，加入香菇、蒜頭、蔥段及辣椒下去拌炒，吃起來偏小辣，香氣非常迷人，配飯超讚

附餐的湯品依當天為主，糖糖今天喝到的是蘿蔔玉米湯，蘿蔔相當清甜，玉米好吃，湯底的部分偏清淡

台中高質感餐盒推薦！位在台中南屯的方圓九里會議餐盒專售店，主打台中精緻會議便當及台中團訂便當，精緻九宮格便當，三品套餐及單點，還有提供客製化便當，於4/1-4/30只要單點指定品項，加價10元即多兩樣配菜，限量600份，售完為止，這麼划算還不趕緊訂起來