聰哥團長蛋黃酥 | 彰化蛋黃酥再一發！位於福興的聰哥團長蛋黃酥就在順興車行裡面，第一次來的朋友不用猶豫直接入內購買就對了！老闆聰哥因為疫情的影響車行生意，發想研發蛋黃酥販售，一賣就受到歡迎，很多旅人專程到這裡購買香酥不甜膩蛋黃酥，還吸引各大電視新聞採訪。

彰化蛋黃酥推薦

✔黑手製作的蛋黃酥，黑手牌聰哥團長蛋黃酥就在福興鄉員鹿路一段12號「順興汽車」，在地深耕30多年的維修廠，離鹿港老街不遠，到鹿港旅遊可順道來這裡買蛋黃酥，因為是修汽車的黑手製作蛋黃酥，所以許多人稱為黑手牌蛋黃酥。

▲大門口有著聰哥團長蛋黃酥明顯的招牌，遠遠看很顯眼，門口前也很方便停車。

聰哥團長蛋黃酥店家簡介

彰化蛋黃酥兵家必爭，讓當地饕客趨之若鶩的黑手牌蛋黃酥，一吃就會喜歡！聰哥一路修車到自己創業開中古車行、修車廠，因為遇到疫情影響車廠幾乎沒生意，突發奇想跨足蛋黃酥，跟一位認識的大姐拜師學藝後再調整配料跟餅皮的配方，使許多客人一吃就成主顧。

老闆自己做的巨無霸蛋黃酥模型，歡迎客人跟蛋黃酥一起合照喔！

親自剝殼處理蛋黃酥用到的紅土鹹鴨蛋，烤出來的蛋黃酥顆顆圓潤金黃，且個頭可不小！脆皮大顆 ，甜度也剛剛好，有鄉民說這是蛋黃酥界的保時捷，CP值超高。

不少客人專程來購買蛋黃酥，也可以提早預訂蛋黃酥，全年都有販售，沒有期間限定喔。

聰哥團長蛋黃酥售價

6入塑膠盒270元

6入禮盒300元

12入禮盒580元

15入禮盒700元

12入、15入禮盒還有附贈精美紙袋，送禮相當大方喔。

6入禮盒300元，外盒有提繩方便攜帶。

顆顆金黃酥脆的蛋黃酥，一開始先從周邊親友開始試水溫，逐漸打出知名度，製作蛋黃酥總是全家人一起出動，每一顆都是手工製作，精心製作烘焙。

聰哥團長蛋黃酥的外皮比較薄，外皮咀嚼起來有淡淡奶香，降低了甜度跟油量，紅豆餡很飽滿滑順，甜度剛剛好，中間的蛋黃則是圓滿金黃，味道鹹香帶點沙沙口感，整個入口簡直是極致享受。

這是兩顆蛋黃酥的切面，我覺得聰哥蛋黃酥很用心，每一顆都又大又圓，紅豆餡跟蛋黃達到完美的平衡感，吃起來酥脆鹹香。

另外聰哥還有推出肉鬆酥，6入270元，特別精選肉鬆搭配紅豆餡跟酥香外皮，吃起來肉鬆超級飽滿，搭配紅豆餡吃起來鹹甜鹹甜，讓我很意外，相當好吃，連我家人也說口味不錯。

有些人不喜歡吃蛋黃的話，可以選擇購買肉鬆酥，口味一樣的好。

黑手牌聰哥團長蛋黃酥，疫情期間斜槓賣起蛋黃酥，一賣就闖出好口碑，聰哥也是十方功德行善團團長，幫助了許多弱勢家庭跟公益團體，常常上新聞報導，如今靠蛋黃酥闖出另一片天，讓更多人能吃到用心製作的精品級蛋黃酥。