今天來分享朋友新家，他本身是金融業，有了存款後第一決定就是買新房子，給自己一個穩定住所。目前是一人自住，次臥空間租給友人。

▼原建商格局不喜歡，想要調整成適合自己生活的樣子，所以找到全境空間規劃。朋友說和設計師很聊得來，設計師也知道他平時工作忙，所以幾次討論上資料都準備得很齊全，節省一來一往溝通的時間。

需求簡單：

✅相當需要咖啡機和洗碗機，故須配置220V專用電。

✅喜好風格：極簡無印風，淺奶茶色、杏色、淺木紋色等等的清新配色。

✅全室木地板，視覺溫暖與腳感溫潤。

▼原格局規劃成3房擠壓了廚房空間。

▼拆除一面牆，將一個臥室的空間挪用為廚房使用。

▼更動隔間，所以大部分線路都要重新配線。

▼完工分享：淺奶茶無印風自在宅

▼仿清水模漆電視牆，以及小宅小坪數不可缺少的系統櫃收納，質感與功能兼具。

▼系統櫃預留掃地機器人的空間，並配有插座。

▼格柵木作隱藏門。朋友不說我還以為只是裝飾！沒想到裡面竟藏了一間廁所，按一下門就開了，好巧思！將廁所門完美融入室內設計不顯突兀，我喜歡！

▼白色系鞋櫃和沙發背後的收納櫃。

雖然是一大面L型的頂天系統櫃，但因為是白色系，所以完全感受不到壓迫感，反而覺得空間感很清爽。

▼同時收納滿滿…污衣櫃、雜物櫃、鞋櫃、穿衣鏡等等，所有功能一次滿足。櫃門關起來又是乾乾淨淨的樣子。

▼系統櫃五金質感不錯。

▼隔間重新規劃，公共空間看起來大多了！

▼規劃成L型廚房，用起來更得心應手！陽台出入動線也不會被中島阻擋。

▼抽屜自帶緩衝功能，不用擔心開開關關碰撞聲。

▼朋友指定洗碗機。

▼電器櫃。配合生活習慣，生活機能更加便利。

▼全室木地板，喜歡這種一體性的感覺，空間感更開闊，小坪數真的很適合！

▼木地板一路延伸到各個角落。

同時…連畸零空間也不放過收納的可能，設計師真的做好做滿，但我相信朋友是放不滿的！

▼主臥室的房門改拉門，可以更好利用空間。

▼主臥室不大，主要著重睡覺功能，朋友指定床墊要Queen size！設計師有說這樣空間會比較擁擠，但朋友覺得睡眠更重要！

▼系統衣櫃也是做整面，剛剛好塞滿樑柱底下的牆面，大衣、長褲好整理，掛起來就好！

朋友量身打造的新家分享給各位！

設計風格我覺得是大眾接受度很高，同時，即便住了3年、5年也是最耐看！更何況收納規劃做得很好，未來轉變成家庭，也有足夠的系統櫃可以擺放。大家最近有裝潢需求的話可以參考！

設計公司資訊

設計公司：全境空間規劃

設計師：石乃仁

手機：0960-762-160

LINE ID：nbalakers212

服務地區：台南、高雄

更多設計案例：https://tainaninteriordesign.com/

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