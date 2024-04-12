魚貫鐵板燒｜極致感官薰陶。海陸的美味大合輯｜台北無菜單料理推薦｜中山區餐廳｜澳洲活龍蝦、日本A5和牛

魚貫鐵板燒｜極致感官薰陶。海陸的美味大合輯🦞

想要大啖和牛與活體海鮮，無需秤斤論兩，台北中山區這間魚貫鐵板燒，

大氣使用各種頂級食材與山海珍味，透過主廚的細膩巧手，將美味的活龍蝦兩吃及和牛五吃極致發揮，可謂是北部鐵板燒界的潛力新秀！

魚貫鐵板燒｜餐廳環境

魚貫鐵板燒以頂級海陸食材，插旗鬧區林森北路，這裡坐擁無數極品珍饌，也是台北經典的日本美食街

建築位於角間處，兩面的硬質鐵灰牆與格柵門完美結合，令雅緻的日式氛圍更好凸顯。

以木色和深灰調鋪陳，紅色絨椅加乘輕奢冷峻視覺，

檯面美麗的岩石紋理，在唯美光源醞釀下，用心匯聚五感體驗。

魚貫鐵板燒臻選優質食材，並以無菜單方式來呈現這場美味大合輯，將日本A5和牛與生猛海味傾心注入於16道鐵板與懷石料理之中，

看著緩緩移動的澳洲龍蝦與微翹在空中的觸鬚，內心已開始期待海武士的鮮美滋味，一場流動的美食盛宴即將展開，台北美食推薦底加

魚貫鐵板燒｜菜單MENU

▎MENU：以無菜單料理為主｜每位＄1800+10%｜僅收現金

▎主要食材：日本A5和牛，北海道帝王蟹，活鮑魚，魚翅，北海道干貝，等頂級食材，共16道料理（依當天進貨食材些微調整）

▎線上預約：請點我

(取自 魚貫鐵板燒 官方)

魚貫鐵板燒｜餐程介紹

◍━━ 無菜單料理｜＄1800+10%/人 ​━━◍

▎鱈場蟹茶碗蒸｜日本櫻麩

▎乾煎廣島牡蠣｜海苔

▎北海道煎干貝｜魚子醬

▎乾煎雞腿排｜泰式酸辣醬

▎松露和牛煎餃｜金箔

▎A5和牛卷｜剝皮辣椒

▎南非活鮑魚｜荷蘭醬

▎和風和牛筋煮｜大根煮

▎帝王螺｜照燒醬（上菜秀）

▎水雲醋

▎日本鰤魚下巴｜柚香大根

▎澳洲水姑娘｜蝦膏日本葛粉條

▎日本A5和牛｜蒜味慕斯

▎和牛炒飯

▎龍蝦味增湯

▎甜點｜綠茶

▎鱈場蟹茶碗蒸｜日本櫻麩

手剝鱈場蟹的細緻肉質，與如嫩膚般的柔滑蒸蛋完美契合，

配著高湯超鮮美，就以這杯暖心茶碗蒸來劃開這場盛席序幕吧

▎乾煎廣島牡蠣｜海苔

食材優質新鮮，簡單料理即是最好的表現，碩大又飽滿的廣島牡蠣，是許多饕客的最愛，

待乾煎牡蠣煸出香氣並染上金黃色澤，再以海苔輕裹享用；咀嚼可感受到表層的迷人焦脆感，肉質極具鮮度還溢滿汁液，這絲滑與甘甜味，叫人欲罷不能。

▎北海道煎干貝｜魚子醬

緊接而來的是海鮮迷最愛的北海道干貝，煎至雙面焦褐上色即可，

貝肉呈唯美珍珠白且絲滑彈嫩，還保有來自大海的鮮甜味，佐以魚子醬是鮮上加鮮。

▎乾煎雞腿排｜泰式酸辣醬

接續的腿排大塊，咬著很過癮，焦酥脆皮裡是雞汁狂流的鮮嫩腿肉，

腿肉配著酸爽開胃的泰式醬，再擠上一瓣鮮爽金桔提味，大口嗑肉就是滿足

▎松露和牛煎餃｜金箔

以雙主角之一的和牛入餃子餡，頂層還閃耀著超勾人金箔，

大口咬下感受飽滿牛香、燙口牛汁與脆香冰花於嘴裡跳探戈，以這療癒小元寶來為和牛鋪陳，真不錯

▎水雲醋

主角亮相前，先來杯清爽水雲醋，滑溜海藻與酸甜醋飲很好的潤了口，已迫不及待下半場到來

▎A5和牛卷｜剝皮辣椒

將A5和牛捲入剝皮辣椒再薄刷醬汁，和牛的鮮美牛脂，

透過咀嚼和辛香辣椒相融合，這卷牛味十足還帶點勁呢

▎南非活鮑魚｜荷蘭醬

個頭超大的活鮑魚，上煎台堪稱是眼球蒐集器！

簡單香煎滋味即超凡，咀嚼不只鮑魚味濃郁，肉身也肥厚彈牙，

還有飽滿的鮮甜海味在口中蔓延，不愧是備受追捧的珍珠之母，蘸點點爽滑荷蘭醬，好食

▎和風和牛筋煮｜大根煮

滷至晶透又軟嫩入味的牛筋，配著清香且入口即化的大根，頗愛這道時間煮出的鮮嫩

▎帝王螺｜照燒醬（上菜秀）

巨大螺殼一上桌，心中就不自覺充滿期待，伴隨雲霧繚繞的乾冰秀上演，全身細胞已跟著翩翩起舞～

以叉子輕拽，將螺肉旋轉抽出，肉質自然鮮美還有著極佳脆度，與爽甜照燒醬一拍即合。

▎日本鰤魚下巴｜柚香大根

肥美的青魽魚下巴拿來香烤，一直是許多人的心頭好，

大口咬下是滿滿的海味湧出，除了魚肉肥美細嫩，油脂也極為豐富，一嚐入魂即鰤魚下巴！

▎澳洲水姑娘｜蝦膏日本葛粉條

來了來了，今日的重頭戲澳洲水姑娘澳洲龍蝦傲嬌登場摟～簡單調理就能將鮮味緊緊鎖住，看著煎至火紅色的蝦殼，便能想像其美味精彩，

蝦肉不只體大肥美，肉質也超嫩彈，搭配上吸附蝦膏甘美精華的QQ粉條，誰能不愛水姑娘呢

料理龍蝦前，主廚先將和牛牛排表面煎焦靜置，讓肉汁充分回吸，是保有鮮嫩多汁的秘訣

▎日本A5和牛｜蒜味慕斯

柔嫩肉質與和牛鮮美油脂融合極好，些許鹽粒即能令牛味更飽滿鮮醇，

佐以幾分蒜味慕斯也不錯，這股辛香很好的襲衝味蕾，最後再來根糯米椒，有著辣椒香氣卻去掉了辛辣，這清甜爽脆很好地解膩感

▎和牛炒飯

這道和牛炒飯比想像中驚喜美味，

將和牛邊角碎肉與蒜末、青蔥、新鮮雞蛋和米飯等，一起翻炒至逼出撲鼻香氣，

米飯粒粒分明且每口均染上和牛的濃郁鮮香，一道視覺與味蕾皆不馬虎的炒飯

▎龍蝦味增湯

極品龍蝦頭也不能浪漫，以味噌來熬煮出大海的醇厚鮮美，將龍蝦從頭至尾極致運用，吃盡滿滿蝦味精華，滿足

▎甜點｜綠茶

最後以抹茶蕨餅和綠茶的清香嫩柔來完美結尾，一頓餐時間下來，五感皆獲得滿足，餐程實著精彩呢

魚貫鐵板燒｜餐廳資訊

魚貫鐵板燒 | YUGUAN | Omakase

評分： / 4.5

地址：10491台灣台北市中山區林森北路622號( 地圖 )

電話：02 7729 9099

營業時間

星期一: 12:00 – 14:30, 17:30 – 22:00,



星期二: 12:00 – 14:30, 17:30 – 22:00,



星期三: 12:00 – 14:30, 17:30 – 22:00,



星期四: 12:00 – 14:30, 17:30 – 22:00,



星期五: 12:00 – 14:30, 17:30 – 22:00,



星期六: 12:00 – 14:30, 17:30 – 22:00,



星期日: 12:00 – 14:30, 17:30 – 22:00

星期一: 12:00 – 14:30, 17:30 – 22:00, 星期二: 12:00 – 14:30, 17:30 – 22:00, 星期三: 12:00 – 14:30, 17:30 – 22:00, 星期四: 12:00 – 14:30, 17:30 – 22:00, 星期五: 12:00 – 14:30, 17:30 – 22:00, 星期六: 12:00 – 14:30, 17:30 – 22:00, 星期日: 12:00 – 14:30, 17:30 – 22:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

▎Instagram｜Facebook

▎官方｜魚貫鐵板燒

▎以無菜單料理為主｜每位＄1800+10%｜僅收現金

┺ 建議提前預約：請點我

🚇 中山國小捷運站1號出口｜右轉直走到底｜約10分鐘

🅿️ 鄰近收費停車場：新生高架農安停車場｜國雲停車場

魚貫鐵板燒｜餐廳地圖