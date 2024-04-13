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奇山石窯 ❙ 超隱密比臉大麵包雞，沒預約吃不到，高雄旗山麵包雞!

2024-04-13 02:00:00 靜怡＆大顆呆 人氣：97
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窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2203篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：奇山石窯
place高雄市旗山區竹寮巷3-1號
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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奇山石窯 ❙ 超隱密比臉大麵包雞，沒預約吃不到，高雄旗山麵包

想吃高雄旗山【奇山石窯】麵包雞很久了

趁著清明連假來南部旅遊，趕緊打電話預約，我是在用餐前兩天預約，很順利就預約到了

奇山石窯完全預約制，計劃前往，務必要提前預約喔！

餐廳鄰近旗山老街，吃完麵包雞還可以到老街走走逛逛！

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奇山石窯 ❙ 超隱密比臉大麵包雞，沒預約吃不到，高雄旗山麵包雞!

奇山石窯 ❙ 超隱密比臉大麵包雞，沒預約吃不到，高雄旗山麵包

奇山石窯 ❙ 超隱密比臉大麵包雞，沒預約吃不到，高雄旗山麵包

奇山石窯位於旗山旗尾山小路上，地點有點偏僻

靜謐且天然的環境，讓人有世外桃源的美好！

餐廳內有規劃停車位，但車位不多，停滿後就只能將車子停在餐廳外不影響行車安全的馬路旁

奇山石窯 ❙ 超隱密比臉大麵包雞，沒預約吃不到，高雄旗山麵包ADD:高雄市旗山區竹寮巷3之1號

奇山石窯 ❙ 超隱密比臉大麵包雞，沒預約吃不到，高雄旗山麵包TEL:0933-256-527

奇山石窯 ❙ 超隱密比臉大麵包雞，沒預約吃不到，高雄旗山麵包營業時間:平日12:00~20:00 ; 假日11:30~20:00 (週一及週二公休)

奇山石窯 ❙ 超隱密比臉大麵包雞，沒預約吃不到，高雄旗山麵包官網

奇山石窯 ❙ 超隱密比臉大麵包雞，沒預約吃不到，高雄旗山麵包

奇山石窯 ❙ 超隱密比臉大麵包雞，沒預約吃不到，高雄旗山麵包

奇山石窯 ❙ 超隱密比臉大麵包雞，沒預約吃不到，高雄旗山麵包

綠意盎然的環境，很喜歡的用餐氛圍

全部都是半戶外的用餐空間

也因為是戶外環境，加上有許多的綠植，難免會有小黑蚊、蒼蠅等蚊蟲

然後夏天會比較熱，以上可以接受再預約喔！

奇山石窯 ❙ 超隱密比臉大麵包雞，沒預約吃不到，高雄旗山麵包

奇山石窯 ❙ 超隱密比臉大麵包雞，沒預約吃不到，高雄旗山麵包

用餐空間分為兩大區，桌位數也多

桌面也都蠻大的，特別適合多人聚餐！

奇山石窯 ❙ 超隱密比臉大麵包雞，沒預約吃不到，高雄旗山麵包

生意真的挺好的，我們預約12點用餐

抵達時前面那區都坐滿了，我們用餐的這區也陸續都有客人入座

大家也都吃得挺快的，大概12點半左右就陸續有客人餐畢離開，應該是預約11點半用餐的

然後就又有另一批客人陸續入座

奇山石窯 ❙ 超隱密比臉大麵包雞，沒預約吃不到，高雄旗山麵包

麵包雞一端上桌時真的讓人驚豔，好大一顆！

因為是預約制，所以店家上餐速度也挺快的，坐下後不久餐點就陸續上桌

奇山石窯 ❙ 超隱密比臉大麵包雞，沒預約吃不到，高雄旗山麵包

圓滾滾巨無霸麵包，不剪開還真不知葫蘆裡賣什麼藥

很難想像居然藏著一整隻雞！

麵包端上桌後不久，就會有服務人員來幫忙剪開麵包

也可以自行享受扒麵包的樂趣，但我看每桌幾乎都是讓服務人員用剪刀剪開啦

奇山石窯 ❙ 超隱密比臉大麵包雞，沒預約吃不到，高雄旗山麵包

服務人員剪麵包的速度極為快速熟練

三兩下就將麵包剪好折好，雞也有稍微剪開，剩下的就自己來

奇山石窯 ❙ 超隱密比臉大麵包雞，沒預約吃不到，高雄旗山麵包

剪開的麵包可以直接吃、沾濃湯吃，或是加沙拉吃，怎麼吃都好吃啦！

手工窯烤麵包真的很強，外脆裡軟，Ｑ彈帶嚼勁

奇山石窯 ❙ 超隱密比臉大麵包雞，沒預約吃不到，高雄旗山麵包

麵包雞採用自家老闆種植的胡椒調味過

單吃就很有味道，空氣中可以聞到一股香氣，吃起來也很嫩口不柴

奇山石窯 ❙ 超隱密比臉大麵包雞，沒預約吃不到，高雄旗山麵包

南瓜濃湯也很厲害，香甜濃郁，小朋友一連喝了兩碗，直呼好好喝

真的很香濃，直接喝、沾麵包都很不錯

奇山石窯 ❙ 超隱密比臉大麵包雞，沒預約吃不到，高雄旗山麵包

馬鈴薯沙拉也很合口，清爽不膩

可以直接吃也可以搭配麵包吃，太邪惡的美味了！

奇山石窯 ❙ 超隱密比臉大麵包雞，沒預約吃不到，高雄旗山麵包

酸甜的小黃瓜具有解膩效果

基本上小朋友不吃，但我跟大顆呆把拔兩個人把這盤吃光光，很清爽的口感

奇山石窯 ❙ 超隱密比臉大麵包雞，沒預約吃不到，高雄旗山麵包

奇山石窯 ❙ 超隱密比臉大麵包雞，沒預約吃不到，高雄旗山麵包

披薩有牛肉、燻雞、德國香腸、義式臘腸、素食、鳳梨火腿等六種口味可以選擇

小朋友選了德國香腸，是薄皮披薩，用料也實在

奇山石窯 ❙ 超隱密比臉大麵包雞，沒預約吃不到，高雄旗山麵包

奇山石窯 ❙ 超隱密比臉大麵包雞，沒預約吃不到，高雄旗山麵包

奇山石窯就只有販售一種套餐

窯烤套餐 $1980元

套餐包含:

主餐：麵包雞、窯烤披薩

披薩口味六選一(牛肉、燻雞、德國香腸、義式臘腸、素食、鳳梨火腿)

附餐：南瓜濃湯、小黃瓜、馬鈴薯沙拉

訂位時店家詢問人數，告知兩大兩小時有特別提醒餐點是六人份的，可能會吃不完

最後我們有努力把雞吃完，大概就是剩下三分之一的濃湯、一半的麵包、三分之一馬鈴薯沙拉以及幾片披薩

然後我們把可以打包的就打包帶走！

吃飽飽後再帶孩子到旗山特色遊戲場放電，然後到旗山老街走走，真是太美好的旅遊！

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