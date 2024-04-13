想吃高雄旗山【奇山石窯】麵包雞很久了

趁著清明連假來南部旅遊，趕緊打電話預約，我是在用餐前兩天預約，很順利就預約到了

奇山石窯採完全預約制，計劃前往，務必要提前預約喔！

餐廳鄰近旗山老街，吃完麵包雞還可以到老街走走逛逛！

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奇山石窯 ❙ 超隱密比臉大麵包雞，沒預約吃不到，高雄旗山麵包雞!

奇山石窯位於旗山旗尾山小路上，地點有點偏僻

靜謐且天然的環境，讓人有世外桃源的美好！

餐廳內有規劃停車位，但車位不多，停滿後就只能將車子停在餐廳外不影響行車安全的馬路旁

ADD:高雄市旗山區竹寮巷3之1號

TEL:0933-256-527

營業時間:平日12:00~20:00 ; 假日11:30~20:00 (週一及週二公休)

官網

綠意盎然的環境，很喜歡的用餐氛圍

全部都是半戶外的用餐空間

也因為是戶外環境，加上有許多的綠植，難免會有小黑蚊、蒼蠅等蚊蟲

然後夏天會比較熱，以上可以接受再預約喔！

用餐空間分為兩大區，桌位數也多

桌面也都蠻大的，特別適合多人聚餐！

生意真的挺好的，我們預約12點用餐

抵達時前面那區都坐滿了，我們用餐的這區也陸續都有客人入座

大家也都吃得挺快的，大概12點半左右就陸續有客人餐畢離開，應該是預約11點半用餐的

然後就又有另一批客人陸續入座

麵包雞一端上桌時真的讓人驚豔，好大一顆！

因為是預約制，所以店家上餐速度也挺快的，坐下後不久餐點就陸續上桌

圓滾滾巨無霸麵包，不剪開還真不知葫蘆裡賣什麼藥

很難想像居然藏著一整隻雞！

麵包端上桌後不久，就會有服務人員來幫忙剪開麵包

也可以自行享受扒麵包的樂趣，但我看每桌幾乎都是讓服務人員用剪刀剪開啦

服務人員剪麵包的速度極為快速熟練

三兩下就將麵包剪好折好，雞也有稍微剪開，剩下的就自己來

剪開的麵包可以直接吃、沾濃湯吃，或是加沙拉吃，怎麼吃都好吃啦！

手工窯烤麵包真的很強，外脆裡軟，Ｑ彈帶嚼勁

麵包雞採用自家老闆種植的胡椒調味過

單吃就很有味道，空氣中可以聞到一股香氣，吃起來也很嫩口不柴

南瓜濃湯也很厲害，香甜濃郁，小朋友一連喝了兩碗，直呼好好喝

真的很香濃，直接喝、沾麵包都很不錯

馬鈴薯沙拉也很合口，清爽不膩

可以直接吃也可以搭配麵包吃，太邪惡的美味了！

酸甜的小黃瓜具有解膩效果

基本上小朋友不吃，但我跟大顆呆把拔兩個人把這盤吃光光，很清爽的口感

披薩有牛肉、燻雞、德國香腸、義式臘腸、素食、鳳梨火腿等六種口味可以選擇

小朋友選了德國香腸，是薄皮披薩，用料也實在

奇山石窯就只有販售一種套餐

窯烤套餐 $1980元

套餐包含:

主餐：麵包雞、窯烤披薩

披薩口味六選一(牛肉、燻雞、德國香腸、義式臘腸、素食、鳳梨火腿)

附餐：南瓜濃湯、小黃瓜、馬鈴薯沙拉

訂位時店家詢問人數，告知兩大兩小時有特別提醒餐點是六人份的，可能會吃不完

最後我們有努力把雞吃完，大概就是剩下三分之一的濃湯、一半的麵包、三分之一馬鈴薯沙拉以及幾片披薩

然後我們把可以打包的就打包帶走！

吃飽飽後再帶孩子到旗山特色遊戲場放電，然後到旗山老街走走，真是太美好的旅遊！

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