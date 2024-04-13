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露營墊推薦｜ 日本Magic Sheet露營墊2.0 超迷你 輕巧又防水

2024-04-13 13:08:00 SISI人妻 人氣：104
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SISI人妻

發表篇數：137篇

文章類別：生活-居家雜貨

封面日本Magic Sheet露營墊2.0-01.jpg

每到春天就會和家人、好友一起去公園野餐，之前挑選的野餐墊都是以好看為主，但沒有防水的功能
以前都是底下先鋪一層垃圾袋，上面再蓋上漂亮的野餐布
雖然照片拍起來好看，但實際使用時常常打翻飲料或是食物掉在野餐布上，回家洗不掉的經驗
加上疫情期間開始流行露營活動，曾跟著朋友去過幾次露營，有防水功能的露營墊增加需求
這次來開箱的就是「日本Magic Sheet露營墊2.0」，可野餐及露營兩用～收納體積超小，放在隨身包包或是家裡收納也非常方便！
春天是賞花季節，目前我們已經帶著日本Magic Sheet露營墊2.0到了不少賞花秘境野餐呢！

 

開箱日本Magic Sheet露營墊2.0

日本Magic Sheet第二代露營墊全面升級～重量不到300g、小巧的外型，方便攜帶不佔空間！

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可上網加購鈦製登山扣環，可掛在包包外，不佔包內空間
(官網示意圖)
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使用堅固耐用的防撕裂布料，可防水又耐用

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共推出5種顏色供選擇，可任意搭配帳篷顏色

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►購買網址：https://r.zecz.ec/BwGg   輸入$50折扣碼：MAGIC2024

 

露營墊尺寸

收納尺寸：12cm×12cm
展開尺寸：200cm×155cm

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露營墊細節

Magic Sheet露營墊2.0使用高密度 Ripstop 布料～
Ripstop布料是一種尼龍布料，具高耐磨性、抗撕裂、防潮、防霉的特性，且不易起毛

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附有專用營釘繩，可防止露營墊被風吹走

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某一角設計拉鍊收納袋，可放置各種私人物品

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Magic Sheet露營墊兩個長邊設計扣子，可拼接更多露營墊，延伸長度！

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實際體驗露營墊

老公身高186cm，如果全身躺平剛剛好；如果兩人要一起躺可購買兩張露營墊拚在一起大小更剛好

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即使野餐、露營時露營墊滴到飲料或是沾醬，只需要用濕紙巾輕擦即可

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Magic Sheet露營墊2.0布料有防水特性，使醬料沾到表布也不會吃色

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外出野餐時放在包包非常方便攜帶～

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這一天的草地剛好有一點點濕，但我們坐在上面完全沒感覺，防水功能佳

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如果要放上大量的野餐食物或是多人一起野餐，建議買2-3個Magic Sheet露營墊拚在一起

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現在把Magic Sheet露營墊放在車上，可以來場說走就走的露營或是野餐行露營墊推薦｜ 日本Magic Sheet露營墊2.0 超迷你

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🔴 產品名稱：日本Magic Sheet露營墊2.0
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