今天和朋友到高雄楠梓的智勝所香港餐廳吃飯。這家餐廳是由香港夫妻經營，主打道地的香港簡餐料理，在網路上評價非常不錯。

⬇️智勝所香港餐廳的菜單

餐點介紹

單人套餐

麻辣肉燥松阪豬上海麵(湯)＋焦糖奶油豬/炒滑蛋＋港式鴛鴦奶茶

⬇️麻辣肉燥松阪豬上海麵(湯)

湯頭很香～帶有麻麻的辣味，非常開胃，適合喜歡吃辣的人。

⬇️松阪豬肉質鮮嫩彈牙，搭配麻辣湯頭非常合適。

⬇️上海麵條滑順Q彈，吸附了麻辣湯頭的美味，口感很好。

⬇️想要再辣一點，可以加店家自製的辣椒油，香麻辣夠勁！喜歡也有單罐賣，可以買回家加味！

⬇️焦糖奶油豬/炒滑蛋

奶油豬是香港的吐司叫法，不是有豬肉哦！

麵包烤得酥脆，焦糖香甜濃郁，搭配軟嫩炒滑蛋，很想再來一份！

⬇️港式鴛鴦奶茶

比例非常道地，奶茶香濃，茶味醇厚，兩種風味完美融合，會讓人想特地來外帶一杯。

單人套餐

蔥油炸雞腿飯＋花生醬奶油豬/煎半熟蛋＋鹹檸檬七喜

⬇️蔥油炸雞腿飯

炸雞腿外酥內嫩，沒有裹粉的厚重感！

⬇️蔥油醬汁，鹹甜美味、香氣十足，也太下飯了吧～～

⬇️花生醬奶油豬/煎半熟蛋

花生醬醬香濃郁，搭配半熟蛋的溫醇蛋黃，好順口。

⬇️店員推薦可以這樣吃！道地香港人的吃法～

⬇️鹹檸檬七喜

鹹檸檬味道非常濃郁，搭配七喜汽水非常清爽，氣泡感十足，好適合熱天！

單點套餐

沙嗲牛肉飯＋流心焦邊蛋＋補差價換椰汁紅豆冰

⬇️沙嗲牛肉飯

沙嗲醬汁香濃，牛肉軟嫩入味，搭配流心焦邊蛋更是美味加倍，好難得看朋友把飯吃光光！

⬇️補差價換椰汁紅豆冰

紅豆煮得非常綿密，攪拌均勻喝起來很有紅豆奶昔的感覺，香甜消暑。

單點

鮮炒牛肉吐司

⬇️牛肉鮮嫩入味，搭配厚切土司頗有飽足感！

我們覺得這家餐廳的港式料理很特別，去過香港的朋友說這就是在地居民常吃的料理，就像住家樓下、工作附近會吃到的香港簡餐，大家可以來嚐看看！

智勝所香港餐廳

地址：高雄市楠梓區後昌路1110號

電話：0908 266 932

營業時間：

週二到週五11:00-15:00、17:00-20:30

六日11:00-20:30

公休：週一休息



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