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基隆美食，喻見妮手工小籠湯包，基隆車站周邊必吃小吃、美食

2024-04-13 23:24:00 Cheng chun 人氣：104
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窩客好文

Cheng chun

發表篇數：38篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：喻見妮 手工小籠湯包
phone0908-200211
place基隆市中山區中山一路123號
作者本次評價：
4.20
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
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基隆美食，喻見妮手工小籠湯包，基隆車站周邊必吃小吃、美食

基隆，一個充滿海洋風味，繁榮的商業港口城市，

當然也蘊藏了諸多美食，其中有一家名為「喻見妮手工小籠湯包」的小吃店，讓咱們印象深刻...。

 

基隆美食，喻見妮手工小籠湯包，基隆車站周邊必吃小吃、美食

位於基隆火車站附近，出站步行只需要2分鐘，交通便利 。

店內空間比想像中小很多，環境乾淨整潔，服務人員親切有禮 。

 

基隆美食，喻見妮手工小籠湯包，基隆車站周邊必吃小吃、美食

基隆美食，喻見妮手工小籠湯包，基隆車站周邊必吃小吃、美食

幾種佐料包含薑絲自取，牆上寫著吃湯包的SOP，看來這剛出爐的湯包...確實很燙口 !

 

基隆美食，喻見妮手工小籠湯包，基隆車站周邊必吃小吃、美食

基隆美食，喻見妮手工小籠湯包，基隆車站周邊必吃小吃、美食

湯包、蒸餃都是現點現蒸，

一籠雙拼上桌，視覺立馬勾動味蕾，光看就讓人垂涎.... 。

豪邁包入一整隻蝦仁的超蝦仁蒸餃，皮薄帶Q，包裹著豐富的肉汁和鮮甜的蝦仁，在口中四溢。

一口咬下，不自覺的轉身對著老闆說 : 「好吃」 !

另外幾顆是手工小籠湯包，一樣肉汁飽滿鮮甜，有股鼎泰豐的熟悉感 。

但必須留意，湯包汁多燙口，先咬一口將湯汁流洩到湯匙，湯汁鮮美 。

 

基隆美食，喻見妮手工小籠湯包，基隆車站周邊必吃小吃、美食

麻辣湯包，果然不負其名，入口麻香辣勁噴發，有湯包的鮮美，又有麻辣的刺激，讓人回味無窮 。

總結，喻見妮手工小籠湯包，是值得推薦的小吃店，無論是超蝦仁蒸餃、麻辣湯包還是手工小籠湯包，

都能讓你大快朵頤。如果有機會來到基隆，千萬不要錯過 。

以上簡單圖文給有興趣的朋友參考 。

 

  • google地圖連結 : 喻見妮手工小籠湯包
  • 地址 : 基隆市中山區中山一路123號
  • 電話 : 0908-200-211
  • 營業時間 : 11:00–20:00

 

 

 

文章標籤
基隆車站美食 超蝦仁蒸餃 小籠湯包 麻辣湯包
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