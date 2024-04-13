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台北市大安區台北市大安區美食，狗一下居食酒堂 忠孝店 ! 吃到飽的日式料理，美味無限！

2024-04-13 23:26:00 Cheng chun 人氣：101
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窩客好文

Cheng chun

發表篇數：38篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：狗一下居食酒屋 (忠孝店)
phone02-2731-3585
place台北市大安區敦化南路一段190巷18號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北市大安區美食，狗一下居食酒堂 忠孝店 ! 吃到飽的日式料

台灣居酒屋很多，這家一定要去→台北市大安區的狗一下居食酒堂-忠孝店

 

台北市大安區美食，狗一下居食酒堂 忠孝店 ! 吃到飽的日式料

環境充斥著日式風格，菜色多樣，提供吃到飽的日式料理，

今天消費的價格為988元，但必須提前預約訂位喔。

 

台北市大安區美食，狗一下居食酒堂 忠孝店 ! 吃到飽的日式料

整體食物品質非常高，可以媲美日料專賣店的水準。

 

台北市大安區美食，狗一下居食酒堂 忠孝店 ! 吃到飽的日式料

今天讓我最驚豔的，便是鮭魚生魚片 ! 滑嫩厚切、入口散發鮭魚本身的鮮甜 。

 

台北市大安區美食，狗一下居食酒堂 忠孝店 ! 吃到飽的日式料

台北市大安區美食，狗一下居食酒堂 忠孝店 ! 吃到飽的日式料

烤松阪豬炒水蓮炸牡蠣也讓大叔愛不釋手 !

烤松阪豬脆口無豬腥味，炒水蓮鮮脆解膩，炸牡蠣滿滿的海味令人回味無窮。

 

台北市大安區美食，狗一下居食酒堂 忠孝店 ! 吃到飽的日式料

台北市大安區美食，狗一下居食酒堂 忠孝店 ! 吃到飽的日式料

此外，我還品嚐了鮭魚卵軍艦壽司、茶碗蒸和各式手卷。

鮭魚卵軍艦壽司非常好吃，值得一試 。

茶碗蒸口感細膩，味道鮮美，各式手卷也都很推薦。

 

台北市大安區美食，狗一下居食酒堂 忠孝店 ! 吃到飽的日式料

台北市大安區美食，狗一下居食酒堂 忠孝店 ! 吃到飽的日式料

一整條烤魷魚更是下酒上品 ! 

 

台北市大安區美食，狗一下居食酒堂 忠孝店 ! 吃到飽的日式料

台灣造型的鮭魚親子炒飯賣相極佳，味道也不錯，但極度影響戰力，請三思 ! haha

 

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毛毛蟲壽司，今天的顏質擔當非它莫屬，當然味道也讓人滿意 。

 

台北市大安區美食，狗一下居食酒堂 忠孝店 ! 吃到飽的日式料

養生擔當明太子山藥，也是必點 !

除了美食，這家餐廳的服務也非常到位 。

整體而言，狗一下居食酒堂-忠孝店是一家高人氣、值得推薦的餐廳，用餐記得提前訂位喔 。

 

 

  • 連結地圖 : 狗一下居食酒堂-忠孝店
  • 地址 : 台北市大安區敦化南路一段190巷18號
  • 電話 : 02-27313585
  • 營業時間 : 11:30–14:30；17:00–22:30

 

 

 

 

 

文章標籤
居酒屋 日本料理吃到飽 排隊店 鮭魚生魚片 軍艦壽司 握壽司 烤松阪豬 炸牡蠣 明太子山藥 鮭魚炒飯 毛毛蟲壽司
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大安區居酒屋 台北日本料理吃到飽 鮭魚生魚片 軍艦壽司 more
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