台灣居酒屋很多，這家一定要去→台北市大安區的狗一下居食酒堂-忠孝店。

環境充斥著日式風格，菜色多樣，提供吃到飽的日式料理，

今天消費的價格為988元，但必須提前預約訂位喔。

整體食物品質非常高，可以媲美日料專賣店的水準。

今天讓我最驚豔的，便是鮭魚生魚片 ! 滑嫩厚切、入口散發鮭魚本身的鮮甜 。

烤松阪豬、炒水蓮和炸牡蠣也讓大叔愛不釋手 !

烤松阪豬脆口無豬腥味，炒水蓮鮮脆解膩，炸牡蠣滿滿的海味令人回味無窮。

此外，我還品嚐了鮭魚卵軍艦壽司、茶碗蒸和各式手卷。

鮭魚卵軍艦壽司非常好吃，值得一試 。

茶碗蒸口感細膩，味道鮮美，各式手卷也都很推薦。

一整條烤魷魚更是下酒上品 !

台灣造型的鮭魚親子炒飯賣相極佳，味道也不錯，但極度影響戰力，請三思 ! haha

毛毛蟲壽司，今天的顏質擔當非它莫屬，當然味道也讓人滿意 。

養生擔當明太子山藥，也是必點 !

除了美食，這家餐廳的服務也非常到位 。

整體而言，狗一下居食酒堂-忠孝店是一家高人氣、值得推薦的餐廳，用餐記得提前訂位喔 。

連結地圖 : 狗一下居食酒堂-忠孝店

地址 : 台北市大安區敦化南路一段190巷18號

電話 : 02-27313585

營業時間 : 11:30–14:30；17:00–22:30

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