位於基隆十二生肖橋旁，很接地氣的取了「十二橋麵食館」。
走進餐廳，你會發現用餐環境乾淨整潔，空調也相當舒服 。
提供許多在地特色美食，數十種小菜均一價40元 。
且盒裝密封在冰箱裡，保鮮又衛生，
每每必點的涼拌苦瓜還是那麼新鮮脆口 。
古早味意麵，獨特的麵香加上油蔥調和，讓人一口接一口 。
小份雞肉也是十二橋麵食館的招牌菜之一，
雞肉質地嫩滑不柴，味道鮮美。
餛飩湯也是值得一試。湯頭清淡爽口，餛飩皮薄馅多，肉馅新鮮多汁，
不過湯頭偏甜，可能有些朋友會不習慣 。
蘿蔔糕是十二橋麵食館的特色之一。
蘿蔔糕外皮金黃香脆，裡面的蘿蔔絲清甜爽口。配上店家特製的醬料，味道更加美妙。
此外，燙地瓜葉也是大叔每每必點之一，且一次總得來上2盤...
地瓜葉鮮嫩，店家特製的調料清淡爽口，絕對是必吃 !
總而言之，基隆「十二橋麵食館」是一家值得推薦的餐廳。
無論是環境、服務還是菜色都很不錯。如果你來到基隆，不妨來這裡品嚐一下在地美食。
- google地圖連結 : 十二橋麵食館
- 地址 : 基隆市仁愛區仁一路295-6號
- 電話 : 02-24261616
- 營業時間 : 10:30–14:00；16:30–20:40
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