位於基隆十二生肖橋旁，很接地氣的取了「十二橋麵食館」。

走進餐廳，你會發現用餐環境乾淨整潔，空調也相當舒服 。

提供許多在地特色美食，數十種小菜均一價40元 。

且盒裝密封在冰箱裡，保鮮又衛生，

每每必點的涼拌苦瓜還是那麼新鮮脆口 。

古早味意麵，獨特的麵香加上油蔥調和，讓人一口接一口 。

小份雞肉也是十二橋麵食館的招牌菜之一，

雞肉質地嫩滑不柴，味道鮮美。

餛飩湯也是值得一試。湯頭清淡爽口，餛飩皮薄馅多，肉馅新鮮多汁，

不過湯頭偏甜，可能有些朋友會不習慣 。

蘿蔔糕是十二橋麵食館的特色之一。

蘿蔔糕外皮金黃香脆，裡面的蘿蔔絲清甜爽口。配上店家特製的醬料，味道更加美妙。

此外，燙地瓜葉也是大叔每每必點之一，且一次總得來上2盤...

地瓜葉鮮嫩，店家特製的調料清淡爽口，絕對是必吃 !

總而言之，基隆「十二橋麵食館」是一家值得推薦的餐廳。

無論是環境、服務還是菜色都很不錯。如果你來到基隆，不妨來這裡品嚐一下在地美食。

google地圖連結 : 十二橋麵食館

地址 : 基隆市仁愛區仁一路295-6號

電話 : 02-24261616

營業時間 : 10:30–14:00；16:30–20:40

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