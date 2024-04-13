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台北市信義區美食，阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽信義ATT店，放飛開吃高CP值。

2024-04-13 23:35:00 Cheng chun 人氣：108
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窩客好文

Cheng chun

發表篇數：38篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：阿豬媽韓式烤肉吃到飽-信義ATT店
place台北市信義區松壽12號5樓
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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台北市信義區美食，阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽信義ATT店，放

繁華的信義區滿滿人氣，各國美食隨處可見，今天來到信義ATT5樓，阿豬媽아줌마的韓式烤肉店開吃 。

 

台北市信義區美食，阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽信義ATT店，放

店內乾淨、明亮，採光非常好，座位寬敞很舒適 。

 

台北市信義區美食，阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽信義ATT店，放

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來了三次，先點幾條五花豬就對了...

 

台北市信義區美食，阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽信義ATT店，放

台北市信義區美食，阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽信義ATT店，放

提供多種醃漬小菜，酸辣適中，與烤肉搭配起來更顯美味。

生菜和泡菜解膩，生菜依舊新鮮，泡菜涮嘴，烤肉加上蒜片...有爽度 !

 

台北市信義區美食，阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽信義ATT店，放

熱食區的炒麵、薯條好吃，其他覺得可有可無 。

 

台北市信義區美食，阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽信義ATT店，放

整條五花豬肉烤得吱吱作響，剪刀剪成小塊，入口一個滿足，沒有豬腥味，口感不算嫩，卻很有味道，好吃 !

 

台北市信義區美食，阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽信義ATT店，放

五花肉裹上一層起司又是一絕，讓大叔又愛又怕受傷害，這熱量....，忍住，淺嚐即可...哈 !

 

台北市信義區美食，阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽信義ATT店，放

想當然爾，生菜包著五花肉再加點泡菜....愛不釋口 。

 

台北市信義區美食，阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽信義ATT店，放

雖然主打的是五花肉，但牛肉也有不錯的口感 。

 

台北市信義區美食，阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽信義ATT店，放

韓式料理，石鍋拌飯怎能缺席，還不錯 。

 

台北市信義區美食，阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽信義ATT店，放

最後來點霜淇淋DIY，原本對吃到飽的霜淇淋沒什麼期待，

沒想到意外地好吃，老婆的最愛... 。

 

簡單總結， 超推原味五花肉，烤起來肉香十足，沒有豬腥味，牛肉也有不錯的水準。

自助區炸物普通，配料、小菜好吃、對味。吃到飽以這價位、地點來說，CP值高。

 

 

 

文章標籤
韓式烤肉 信義區吃到飽 高CP值 信義ATT美食 烤五花豬
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