繁華的信義區滿滿人氣，各國美食隨處可見，今天來到信義ATT5樓，阿豬媽아줌마的韓式烤肉店開吃 。

店內乾淨、明亮，採光非常好，座位寬敞很舒適 。

來了三次，先點幾條五花豬就對了...

提供多種醃漬小菜，酸辣適中，與烤肉搭配起來更顯美味。

生菜和泡菜解膩，生菜依舊新鮮，泡菜涮嘴，烤肉加上蒜片...有爽度 !

熱食區的炒麵、薯條好吃，其他覺得可有可無 。

整條五花豬肉烤得吱吱作響，剪刀剪成小塊，入口一個滿足，沒有豬腥味，口感不算嫩，卻很有味道，好吃 !

五花肉裹上一層起司又是一絕，讓大叔又愛又怕受傷害，這熱量....，忍住，淺嚐即可...哈 !

想當然爾，生菜包著五花肉再加點泡菜....愛不釋口 。

雖然主打的是五花肉，但牛肉也有不錯的口感 。

韓式料理，石鍋拌飯怎能缺席，還不錯 。

最後來點霜淇淋DIY，原本對吃到飽的霜淇淋沒什麼期待，

沒想到意外地好吃，老婆的最愛... 。

簡單總結， 超推原味五花肉，烤起來肉香十足，沒有豬腥味，牛肉也有不錯的水準。

自助區炸物普通，配料、小菜好吃、對味。吃到飽以這價位、地點來說，CP值高。

google地圖連結 : 阿豬媽아줌마韓式烤肉吃到飽信義ATT店

地址 : 台北市信義區松壽路12號5樓

電話 : 02-773-42255

營業時間 : 11:00–22:00

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