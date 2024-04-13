西門町超難訂的燒肉吃到飽，今天終於如願以償....

交通便利。捷運至西門站，然後步行約5分鐘即可到達。

用餐空間乾淨整潔，燈光柔和，不乏時尚感，

舒適的用餐氛圍，無論是小型聚會還是大型聚會，都能找到適合的位置。

這裡的牛舌和牛胸腹肉是必點的美食，牛舌鮮嫩多汁、危脆口感豐富 。

牛胸腹肉燒烤後香氣四溢，但肉質倒覺得還好，油脂豐富卻有點難咬 。

店內提供的泡菜和生菜也非常美味。泡菜酸辣適中，能夠很好地中和肉類的油膩 。

生菜則爽脆可口，是燒烤的絕佳配菜。

大推現切肋眼牛排，店內招牌菜。

APP點餐後，店員直接將一大塊肋眼推過來，現切給你，還可以選擇厚一點或薄一點 。

肉質鮮嫩，燒烤後的香氣撲鼻，配上店內特製的醬料，味道絕佳，今天點了2片...超正 !

除了肋眼牛排，極上霜降和牛也很推薦，

色澤鮮紅、油花均勻，厚度恰到好處，

正面10秒翻面5秒就是最佳的賞味點，入口多汁肉香四溢 。

這裡的啤酒是燒烤的最佳搭配。

冰涼的啤酒與熱辣的燒烤相結合，既能解渴又能提升燒烤的風味。

蒜香奶油小鮑魚，還不錯，調味重，口感Q脆很適合下酒 。

烤蝦也是一道不容錯過的菜品。蝦肉鮮嫩，燒烤後的香氣濃郁，讓人回味無窮。

最後的自助式霜淇淋，老婆表示值得一試，

霜淇淋濃郁，配料選擇多樣 。

總的來說，西門町肉次方燒肉放題西門峨眉店是一家值得推薦的燒肉店，

無論是交通、環境、食物還是服務，都能讓您有一次愉快的用餐體驗。

缺點就是...難訂 ! 以上簡單圖文給有興趣的朋友參考 。

google地圖連結 : 肉次方 燒肉放題 西門峨眉店

地址 : 台北市萬華區峨眉街37號4樓

電話 : 02-2388-9010

營業時間 : 11:00–01:00

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