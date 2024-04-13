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台北市萬華區美食燒肉吃到飽，肉次方燒肉放題西門峨眉店，大啖現切肋眼牛排+極上霜降和牛+牛舌

2024-04-13 23:40:00 Cheng chun 人氣：106
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窩客好文

Cheng chun

發表篇數：38篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：肉次方燒肉放題西門峨眉店
place台北市萬華區峨眉街37號4樓
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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台北市萬華區美食燒肉吃到飽，肉次方燒肉放題西門峨眉店，大啖現

西門町超難訂的燒肉吃到飽，今天終於如願以償....

 

台北市萬華區美食燒肉吃到飽，肉次方燒肉放題西門峨眉店，大啖現

交通便利。捷運至西門站，然後步行約5分鐘即可到達。

 

台北市萬華區美食燒肉吃到飽，肉次方燒肉放題西門峨眉店，大啖現

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用餐空間乾淨整潔，燈光柔和，不乏時尚感，

舒適的用餐氛圍，無論是小型聚會還是大型聚會，都能找到適合的位置。

 

台北市萬華區美食燒肉吃到飽，肉次方燒肉放題西門峨眉店，大啖現

這裡的牛舌和牛胸腹肉是必點的美食，牛舌鮮嫩多汁、危脆口感豐富 。

 

台北市萬華區美食燒肉吃到飽，肉次方燒肉放題西門峨眉店，大啖現

牛胸腹肉燒烤後香氣四溢，但肉質倒覺得還好，油脂豐富卻有點難咬 。

 

台北市萬華區美食燒肉吃到飽，肉次方燒肉放題西門峨眉店，大啖現

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店內提供的泡菜和生菜也非常美味。泡菜酸辣適中，能夠很好地中和肉類的油膩 。

生菜則爽脆可口，是燒烤的絕佳配菜。

 

台北市萬華區美食燒肉吃到飽，肉次方燒肉放題西門峨眉店，大啖現

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大推現切肋眼牛排，店內招牌菜。

APP點餐後，店員直接將一大塊肋眼推過來，現切給你，還可以選擇厚一點或薄一點 。

肉質鮮嫩，燒烤後的香氣撲鼻，配上店內特製的醬料，味道絕佳，今天點了2片...超正 !

 

台北市萬華區美食燒肉吃到飽，肉次方燒肉放題西門峨眉店，大啖現

 

台北市萬華區美食燒肉吃到飽，肉次方燒肉放題西門峨眉店，大啖現

除了肋眼牛排，極上霜降和牛也很推薦，

色澤鮮紅、油花均勻，厚度恰到好處，

正面10秒翻面5秒就是最佳的賞味點，入口多汁肉香四溢 。

 

台北市萬華區美食燒肉吃到飽，肉次方燒肉放題西門峨眉店，大啖現

這裡的啤酒是燒烤的最佳搭配。

冰涼的啤酒與熱辣的燒烤相結合，既能解渴又能提升燒烤的風味。

 

台北市萬華區美食燒肉吃到飽，肉次方燒肉放題西門峨眉店，大啖現

蒜香奶油小鮑魚，還不錯，調味重，口感Q脆很適合下酒 。

 

台北市萬華區美食燒肉吃到飽，肉次方燒肉放題西門峨眉店，大啖現

烤蝦也是一道不容錯過的菜品。蝦肉鮮嫩，燒烤後的香氣濃郁，讓人回味無窮。

 

台北市萬華區美食燒肉吃到飽，肉次方燒肉放題西門峨眉店，大啖現

最後的自助式霜淇淋，老婆表示值得一試，

霜淇淋濃郁，配料選擇多樣 。

 

總的來說，西門町肉次方燒肉放題西門峨眉店是一家值得推薦的燒肉店，

無論是交通、環境、食物還是服務，都能讓您有一次愉快的用餐體驗。

缺點就是...難訂 ! 以上簡單圖文給有興趣的朋友參考 。

 

 

 

文章標籤
肉次方 西門町燒肉吃到飽 現切肋眼牛排 牛舌吃到飽 排隊燒肉店 西門町美食
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