記得這間聽水，在2023/9月時就被我加進了to visit list

那時看到網友分享的宜蘭田野流水，加上愜意喝茶的影片，真的是一秒就燒到我了

無奈2023年底真的發生太多事，就這樣一直拖到了冬日過去又來到了春日

聽水位在宜蘭北后寺的停車場裡面（抵達之後才發現他應該算是北后寺的產業）

事實上抵達北后寺腹地這裡，就發現這整塊都是經過精心打理的

不管是路旁的流水小溪，或是停車場中放著佛像的蓮池

都給人一種禪意滿滿，精緻但又不刻意的感覺

聽水在停車場的最內側，店家一側被觀音像檔著，不注意的話根本不知道這裡有一間咖啡店

後方應該是私人住宅，加上附近幾乎都是北后寺修行的僧侶，所以來的話也要注意不要喧嘩影響人家喔～

聽水整間都是半室外空間，基本上就是白色的鋼骨結構搭上玻璃

但搭上周邊滿滿的樹、跟店家中的盆飾，整間店就是簡單卻不失風情

但讓我意外的是，因為網紅們多數都只有分享小溪邊的吧台座位，那時還以為聽水就只有那2-3個座位呢！

那來到聽水當然不能錯過的就是他們溪邊的吧台座位

說是小溪可能說這條比較像那種田間的水道

不過真的是一靠近就可以聽到潺潺的溪水聲，讓人身心靈無比放鬆

座位兩側皆是自然身長得大樹，天氣好時斑駁的光點透過樹葉落下，來到這裡真的是說多切億就有多切億

不過因為傍著小溪，大樹還有跟田園風光...

這裡不管是樹上爬的、桌上爬的還有蚊子...都非常的多！

如果怕被咬的一定要好好做好防蚊

聽水還是以咖啡飲料為主也有提供少數糕點，最近又多了幾款pizza

我這天點了葡萄氣泡水＄120 跟培茶磅蛋糕 ＄100

高點價位我個人覺得偏高了些，出餐速度也偏慢 (我是第一組客人，所以照理說應該不會先等其他人的餐點)

氣泡水器很豐富，即時隔了很久之後都喝起來都還很嗆口

比較讓我印象深刻的是，這個氣泡水感覺真的是加了純葡萄，而不是糖漿

整杯除了氣泡水的嗆口之外幾乎沒有其他甜味、香精味

磅蛋糕口感偏乾茶味也沒有很明顯，加上沒有任何topping，這樣要$100是覺得有點說不過去

不過這樣的環境、身心放鬆真的是無價的拉～

(但我看到熱的茶飲似乎比較出片，如果是為了拍照可以點壺裝茶類喔～)



因為是半開放式的，對毛孩沒什麼限制

不過旁邊就是北后寺停車場，還是要小心！

不過北后寺雖然是宮廟，但對毛孩意外的友善！除主殿等室內之外皆是可牽繩落地的！

而且建築、庭院都非常的漂亮，除了建築本身很新之外，庭院風格還非常的日式風情

真的非常推薦如果以要帶毛孩拜佛、點光明燈等需求

或剛好到宜蘭玩的話，真的不要錯過北后寺跟聽水喔！

TINGSHUI 北后寺 聽水

地址：264宜蘭縣員山鄉八甲路

營業時間：9:30-16:30

電話：