我一直抱持著如果店家是寵物友善就去，如果不是我也不會強求一定要帶毛孩

但不要不想寵物友善卻要打著這個名義招攬客人





年初時帶家人去雲林，因為帶著托醬所以我當然也是查了不少寵物友善店家

最後找到了這間在門口直接貼著寵物友善的共森

共森是我喜歡那種白色搭上綠植的設計，暖冬的陽光透過屋頂的窗戶打進來

裡面非常白淨，給人的感覺很通透、漂亮

白色通透的空間搭上大大小小植物設計的裝飾物、牆飾

整體搭配給人的感覺非常舒服

後面有個露營風格的庭院，是那種一看我就會被燒到的風格！

滿地的碎石子和高高矮矮白色的桌椅、露營桌椅

滿空間的植栽跟白色的帆布棚頂，真的是非常漂亮，不管什麼角落都超出片



尤其是通往後院的門上還直接寫著“寵物空間”，真的是馬上就吸引了我





餐點的部分不管是早午餐拼盤還是PIzza蛋糕都有

飲料點了百香果氣泡水跟拿鐵

早午餐的部分很豐富，主餐肉食給的很多蔬菜也很多元

看到他們好像主打蛋糕，也看到很多人來外帶

我特地選了一個比較符合季節的草莓千層蛋糕，不過當天吃起來我個人覺得還好

鮮奶油口感比較搶眼，直接壓過了蛋糕體跟水果



特別要多的是看著Google寫寵物友善，門口寫寵物友善

甚至後院門上還貼著寵物空間，進去前我真的以為後院是那種還可以讓毛孩落地玩耍的地方

結果在共森，帶寵物的話只能坐庭院，且！寵物不能離開推車（或提龍）！

因為店家的定位（寵。物。友。善）所以我當下蠻疑惑的還換了一個店員又問了一次

對，即使椅子鋪了布、用牽繩，他們都不能出來！

還跟我說你熱的話可以進來坐，但狗要放外面（說實在聽到這樣的回覆我真的是一秒火大）





事實上我真的不強求寵物友善，我喜歡你即使不帶狗我都會去光顧

也有許多高級店家帶毛孩的確也只能坐在推車內，但我依然覺得很友善！

不過在google、店門口上都掛排自己是寵物友善卻只有做到這樣的話，真心覺得可以不用硬吃這塊的客人：）

共森 AllSame

地址：632雲林縣虎尾鎮民生路66號

營業時間：11:00–21:00 （週三休）

電話：0909738699



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