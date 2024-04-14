為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【虎尾/美食】COTD之環境漂亮早午餐豐富，卻讓我滿心困惑的-共森AllSame

【虎尾/美食】COTD之環境漂亮早午餐豐富，卻讓我滿心困惑的-共森AllSame

2024-04-14 02:08:00 CHANTAL.L 旅攝日嚐 人氣：102
share
窩客好文

CHANTAL.L 旅攝日嚐

發表篇數：196篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：雲林縣 > 虎尾鎮

造訪商家：共森 AllSame
place雲林縣虎尾鎮民生路66號
作者本次評價：
3.30
美味度
3.50
服務品質
2.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.00
share place
寫文章 回報歇業

1J6A0063-2 拷貝

我一直抱持著如果店家是寵物友善就去，如果不是我也不會強求一定要帶毛孩

但不要不想寵物友善卻要打著這個名義招攬客人


1J6A0242-2 拷貝 21J6A0071-2 拷貝1J6A0066-2 拷貝1J6A0068-2 拷貝

年初時帶家人去雲林，因為帶著托醬所以我當然也是查了不少寵物友善店家

最後找到了這間在門口直接貼著寵物友善的共森

 

共森是我喜歡那種白色搭上綠植的設計，暖冬的陽光透過屋頂的窗戶打進來

裡面非常白淨，給人的感覺很通透、漂亮

白色通透的空間搭上大大小小植物設計的裝飾物、牆飾

整體搭配給人的感覺非常舒服

 

1J6A0063-3 拷貝1J6A0065-2 拷貝1J6A0105-2 拷貝 21J6A0106-2 拷貝 2

後面有個露營風格的庭院，是那種一看我就會被燒到的風格！

滿地的碎石子和高高矮矮白色的桌椅、露營桌椅

滿空間的植栽跟白色的帆布棚頂，真的是非常漂亮，不管什麼角落都超出片

尤其是通往後院的門上還直接寫著“寵物空間”，真的是馬上就吸引了我

 


1J6A0130-2 拷貝

1J6A0176-2 拷貝

餐點的部分不管是早午餐拼盤還是PIzza蛋糕都有

1J6A0137-2 拷貝

1J6A0141-2 拷貝

 

飲料點了百香果氣泡水跟拿鐵

 

1J6A0134-2 拷貝

早午餐的部分很豐富，主餐肉食給的很多蔬菜也很多元

 

1J6A0142-2 拷貝

看到他們好像主打蛋糕，也看到很多人來外帶

我特地選了一個比較符合季節的草莓千層蛋糕，不過當天吃起來我個人覺得還好

鮮奶油口感比較搶眼，直接壓過了蛋糕體跟水果

 

1J6A0167-2 拷貝1J6A0234-2 拷貝


特別要多的是看著Google寫寵物友善，門口寫寵物友善

甚至後院門上還貼著寵物空間，進去前我真的以為後院是那種還可以讓毛孩落地玩耍的地方

結果在共森，帶寵物的話只能坐庭院，且！寵物不能離開推車（或提龍）！

 

因為店家的定位（寵。物。友。善）所以我當下蠻疑惑的還換了一個店員又問了一次

對，即使椅子鋪了布、用牽繩，他們都不能出來！

還跟我說你熱的話可以進來坐，但狗要放外面（說實在聽到這樣的回覆我真的是一秒火大）



事實上我真的不強求寵物友善，我喜歡你即使不帶狗我都會去光顧

也有許多高級店家帶毛孩的確也只能坐在推車內，但我依然覺得很友善！

不過在google、店門口上都掛排自己是寵物友善卻只有做到這樣的話，真心覺得可以不用硬吃這塊的客人：）

 

 

 

共森 AllSame

地址：632雲林縣虎尾鎮民生路66號

營業時間：11:00–21:00 （週三休）

電話：0909738699


檢視較大的地圖 

 

 

 

 

 

文章標籤
雲林早午餐 雲林咖啡店 虎尾咖啡店 虎尾美食 虎尾網美店 雲林寵物友善 雲林美食 雲林網美店 虎尾寵物友善 虎尾餐廳分享 寵物友善 虎尾旅遊
創作者介紹
創作者 CHANTAL's 的頭像
CHANTAL's

CHANTAL.L。旅攝日嚐




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#虎尾美食
morechevron_right
文章關鍵字
虎尾美食 虎尾早午餐 虎尾咖啡店 虎尾寵物友善 more
檢舉
share
chevron_left

【員山鄉/咖啡店】COTD之禪意滿滿、溪水潺潺，

【魚池/美食】前往日月潭絕對不能錯過的藍色小

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up