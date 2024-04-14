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豬跳舞Dancing Pig 小餐館

在台北大安區巷弄裡有間小餐館-豬跳舞，店內有許多可愛的小豬裝飾品，店內溫馨可愛，餐點CP值高外，還有打卡轉扭蛋！可以轉出可愛小豬

布置溫馨可愛~

菜單

很推薦點分享餐，可以吃到更多樣。

有多種口味義大利麵&pizza。

很適合多人聚會一起點一起吃。

有附圖片讓點餐更好選擇。

有飲料果汁、茶、還有酒可以選擇。

餐點

▷ 兩人分享餐$1199

有前菜、義大利麵、披薩、燉飯、甜點和飲品可以選擇。

▷沙拉

▷蜜桃泡泡$130

▷檸檬汁$110

▷麵包

很特別的檸檬冬瓜抹醬，酸酸甜甜讓人驚艷，圖案也超級可愛

▷幹大事奶油川味椒麻燉飯附烤厚切豬梅花$359

義大利燉飯是米心偏硬的口感，帶有濃郁花椒香氣，讓人越吃越上癮。

搭配碳烤豬肉，醬汁香甜，肉質有彈性，特別喜歡這道。

▷ 青春肉體烤全雞

一上桌就吸引我眼球，香噴噴的烤雞，肉質多汁又嫩，外皮酥脆，可以吃很飽。

▷酸酸甜甜青春檸檬凍

撒上砂糖粉的檸檬凍，添增口感，還有檸檬特有的酸勁，我超愛。

▷夢幻焦糖鮮奶酪

入口即化的奶酪，上面還有豬造型的馬林糖，很可愛！

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡ 🐷 豬跳舞 Dancing Pig 小餐館

📌 台北市大安區光復南路290巷48號

⏰ 11:30~14:30、17:30~22:00 （週一公休）

☎️ 02-27316469