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豬跳舞Dancing Pig 小餐館
在台北大安區巷弄裡有間小餐館-豬跳舞，店內有許多可愛的小豬裝飾品，店內溫馨可愛，餐點CP值高外，還有打卡轉扭蛋！可以轉出可愛小豬
布置溫馨可愛~
菜單
很推薦點分享餐，可以吃到更多樣。
有多種口味義大利麵&pizza。
很適合多人聚會一起點一起吃。
有附圖片讓點餐更好選擇。
有飲料果汁、茶、還有酒可以選擇。
餐點
▷ 兩人分享餐$1199
有前菜、義大利麵、披薩、燉飯、甜點和飲品可以選擇。
▷沙拉
▷蜜桃泡泡$130
▷檸檬汁$110
▷麵包
很特別的檸檬冬瓜抹醬，酸酸甜甜讓人驚艷，圖案也超級可愛
▷幹大事奶油川味椒麻燉飯附烤厚切豬梅花$359
義大利燉飯是米心偏硬的口感，帶有濃郁花椒香氣，讓人越吃越上癮。
搭配碳烤豬肉，醬汁香甜，肉質有彈性，特別喜歡這道。
▷ 青春肉體烤全雞
一上桌就吸引我眼球，香噴噴的烤雞，肉質多汁又嫩，外皮酥脆，可以吃很飽。
▷酸酸甜甜青春檸檬凍
撒上砂糖粉的檸檬凍，添增口感，還有檸檬特有的酸勁，我超愛。
▷夢幻焦糖鮮奶酪
入口即化的奶酪，上面還有豬造型的馬林糖，很可愛！
✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡
🐷 豬跳舞 Dancing Pig 小餐館
📌 台北市大安區光復南路290巷48號
⏰ 11:30~14:30、17:30~22:00 （週一公休）
☎️ 02-27316469