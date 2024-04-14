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【台北美食】整間店都能看到豬|浮誇的一整隻雞|國父紀念館站美食|台北餐酒館推薦|聚會好地方豬跳舞 Dancing Pig

2024-04-14 17:17:00 愛麗絲的奇幻旅程 人氣：119
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窩客好文

愛麗絲的奇幻旅程

發表篇數：100篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：Dancing Pig 豬跳舞小餐館
phone02-2731-6469
place台北市大安區光復南路290巷48號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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【台北美食】整間店都能看到豬|浮誇的一整隻雞|國父紀念館站美

 

IG REELS

 

 

 

豬跳舞Dancing Pig 小餐館

【台北美食】整間店都能看到豬|浮誇的一整隻雞|國父紀念館站美

在台北大安區巷弄裡有間小餐館-豬跳舞，店內有許多可愛的小豬裝飾品，店內溫馨可愛，餐點CP值高外，還有打卡轉扭蛋！可以轉出可愛小豬

【台北美食】整間店都能看到豬|浮誇的一整隻雞|國父紀念館站美

布置溫馨可愛~

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菜單

【台北美食】整間店都能看到豬|浮誇的一整隻雞|國父紀念館站美

很推薦點分享餐，可以吃到更多樣。

【台北美食】整間店都能看到豬|浮誇的一整隻雞|國父紀念館站美

有多種口味義大利麵&pizza。

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很適合多人聚會一起點一起吃。    

【台北美食】整間店都能看到豬|浮誇的一整隻雞|國父紀念館站美

  有附圖片讓點餐更好選擇。                                                

【台北美食】整間店都能看到豬|浮誇的一整隻雞|國父紀念館站美

                                                           

【台北美食】整間店都能看到豬|浮誇的一整隻雞|國父紀念館站美

有飲料果汁、茶、還有酒可以選擇。

【台北美食】整間店都能看到豬|浮誇的一整隻雞|國父紀念館站美

 

餐點

【台北美食】整間店都能看到豬|浮誇的一整隻雞|國父紀念館站美

▷ 兩人分享餐$1199
有前菜、義大利麵、披薩、燉飯、甜點和飲品可以選擇。

【台北美食】整間店都能看到豬|浮誇的一整隻雞|國父紀念館站美

▷沙拉

【台北美食】整間店都能看到豬|浮誇的一整隻雞|國父紀念館站美

▷蜜桃泡泡$130
▷檸檬汁$110

▷麵包
很特別的檸檬冬瓜抹醬，酸酸甜甜讓人驚艷，圖案也超級可愛

【台北美食】整間店都能看到豬|浮誇的一整隻雞|國父紀念館站美

 

【台北美食】整間店都能看到豬|浮誇的一整隻雞|國父紀念館站美

▷幹大事奶油川味椒麻燉飯附烤厚切豬梅花$359
義大利燉飯是米心偏硬的口感，帶有濃郁花椒香氣，讓人越吃越上癮。
搭配碳烤豬肉，醬汁香甜，肉質有彈性，特別喜歡這道。

【台北美食】整間店都能看到豬|浮誇的一整隻雞|國父紀念館站美

▷ 青春肉體烤全雞
一上桌就吸引我眼球，香噴噴的烤雞，肉質多汁又嫩，外皮酥脆，可以吃很飽。

【台北美食】整間店都能看到豬|浮誇的一整隻雞|國父紀念館站美

▷酸酸甜甜青春檸檬凍
撒上砂糖粉的檸檬凍，添增口感，還有檸檬特有的酸勁，我超愛。

【台北美食】整間店都能看到豬|浮誇的一整隻雞|國父紀念館站美

▷夢幻焦糖鮮奶酪
入口即化的奶酪，上面還有豬造型的馬林糖，很可愛！

 

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡ 

🐷 豬跳舞 Dancing Pig 小餐館
📌 台北市大安區光復南路290巷48號
⏰ 11:30~14:30、17:30~22:00 （週一公休）
☎️ 02-27316469

 

 

 

 

 

 

 
創作者介紹
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文盲BB慧

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