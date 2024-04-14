龜山美食推薦 鳥地方陝西小館

照慣例放假日只要在長庚的弟弟不回家的話，我們一定會上林口龜山找弟弟吃個飯

今天來龜山吃陝西菜，會知道這間鳥地方真的很湊巧，前一天晚上看電視介紹龜山美食

被影片的的手撕饃餅所吸引，加上店內的麵食都是我們喜愛的

於是就決定來嚐嚐鮮吧~

鳥地方陝西小館

地址：桃園市龜山區復興一路292號

電話：03-3186655

營業時間：11:30-20:00

公休日：星期二

11:30才開門，時間未到門口已聚集排隊的人潮

還好我們有提早到，不然要吃第二輪可能到等１小時了

進門先取菜單，然後找位置坐

點菜採自助式，劃好菜單再至櫃枱結帳

真的不誇張，結帳都要排隊

聽排隊客人說，是看電視介紹所吸引而來，原來大家都是和我們一樣^^

牆上則貼滿許多名人來這用餐的照片，看來 鳥地方 真的深受許多饕客的喜愛

牛肉泡饃 ＄260 招牌必點，有羊肉、牛肉兩種口味可選擇

吃之前會先送上兩片饃餅

需自行掰開成小塊，掰開的過程中還蠻療愈的

掰好再給店家加牛肉湯

不久我們牛肉泡饃就上桌了

牛肉湯喝來清爽鮮甜

饃餅入口Q彈帶點嚼勁，有點像麵疙瘩的口感

牛腱肉軟嫩不柴，加上冬粉吸附著湯汁好順口

多層次口感，吃來很滿足

鮮蝦紅油抄手＄110

鮮蝦餛飩內餡紮實，酸麻夠味很好吃

肉夾饃 ＄185 / 2個

陝西著名小吃，也是必點招牌之一

外表有點像台灣的刈包，裡面都是包豬肉

不同的是肉夾饃的外皮吃起來比較有咬勁

鮮肉鍋貼＄150 / 8個

鍋貼表皮恰恰內餡多汁，外酥內軟很好吃，大推～

紅燒牛肉麵＄170 小辣 (菜單上有不辣&小辣可選擇)







紅燒湯頭濃郁，搭配軟嫩牛腱加上Q彈拉麵、味道很不錯

吃飽離開外面還是一堆人在排隊，建議還是和我們一樣，開門前提早10分來比較不用等

鳥地方陝西料理，店內主打陝西特色料理、各式麵食小菜

喜歡麵食的朋友或是想嚐嚐陝西菜的朋友，千萬別錯過唷

鳥地方陝西小館

地址：桃園市龜山區復興一路292號

電話：03-3186655

營業時間：11:30-20:00

公休日：星期二