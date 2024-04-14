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龜山美食 鳥地方陝西小館 特別的泡饃餅 想吃就要自己動手

2024-04-14 18:14:00 Ｍaggie 人氣：108
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窩客好文

Ｍaggie

發表篇數：131篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 龜山區

造訪商家：鳥地方陝西小館 桃園
place桃園市龜山區復興一292號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
3.50
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batch_鳥地方24.jpg

龜山美食推薦 鳥地方陝西小館

照慣例放假日只要在長庚的弟弟不回家的話，我們一定會上林口龜山找弟弟吃個飯

今天來龜山吃陝西菜，會知道這間鳥地方真的很湊巧，前一天晚上看電視介紹龜山美食

被影片的的手撕饃餅所吸引，加上店內的麵食都是我們喜愛的

於是就決定來嚐嚐鮮吧~

 

鳥地方陝西小館

地址：桃園市龜山區復興一路292號

電話：03-3186655

營業時間：11:30-20:00

公休日：星期二

 

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11:30才開門，時間未到門口已聚集排隊的人潮

還好我們有提早到，不然要吃第二輪可能到等１小時了

 

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進門先取菜單，然後找位置坐

點菜採自助式，劃好菜單再至櫃枱結帳

 

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真的不誇張，結帳都要排隊

聽排隊客人說，是看電視介紹所吸引而來，原來大家都是和我們一樣^^

 

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牆上則貼滿許多名人來這用餐的照片，看來 鳥地方 真的深受許多饕客的喜愛

 

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牛肉泡饃 ＄260 招牌必點，有羊肉、牛肉兩種口味可選擇

吃之前會先送上兩片饃餅

 

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需自行掰開成小塊，掰開的過程中還蠻療愈的

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掰好再給店家加牛肉湯

 

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不久我們牛肉泡饃就上桌了

 

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牛肉湯喝來清爽鮮甜

 

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饃餅入口Q彈帶點嚼勁，有點像麵疙瘩的口感

 

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牛腱肉軟嫩不柴，加上冬粉吸附著湯汁好順口

多層次口感，吃來很滿足

 

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鮮蝦紅油抄手＄110

 

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鮮蝦餛飩內餡紮實，酸麻夠味很好吃

 

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肉夾饃 ＄185 / 2個

陝西著名小吃，也是必點招牌之一

 

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外表有點像台灣的刈包，裡面都是包豬肉

不同的是肉夾饃的外皮吃起來比較有咬勁

 

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鮮肉鍋貼＄150 / 8個

 

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鍋貼表皮恰恰內餡多汁，外酥內軟很好吃，大推～

 

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紅燒牛肉麵＄170 小辣 (菜單上有不辣&小辣可選擇)

 

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紅燒湯頭濃郁，搭配軟嫩牛腱加上Q彈拉麵、味道很不錯

 

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吃飽離開外面還是一堆人在排隊，建議還是和我們一樣，開門前提早10分來比較不用等

鳥地方陝西料理，店內主打陝西特色料理、各式麵食小菜

喜歡麵食的朋友或是想嚐嚐陝西菜的朋友，千萬別錯過唷

 

鳥地方陝西小館

地址：桃園市龜山區復興一路292號

電話：03-3186655

營業時間：11:30-20:00

公休日：星期二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文章標籤
龜山美食 陝西料理 林口美食 牛肉泡饃 肉夾饃 麵食館 鳥地方陝西小館 龜山牛肉麵 長庚美食推薦
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