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（北投包子）臥籠崗包子北投店～排隊人氣包子專賣店！GOOGLE好評再送一顆～臥籠崗包子菜單

2024-04-14 19:03:00 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：102
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窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1501篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 北投區

造訪商家：臥籠崗包子北投店
place台北市北投區西安街二段269號269號
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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（北投包子）臥籠崗包子北投店～排隊人氣包子專賣店！GOOGL

臥籠崗包子北投店人氣真的很高，我很多年前就有來吃過，這次再度回訪，還是一樣相當美味，深耕北投地區，我記得伊通街好像也買得到

很多特色口味的包子，這次鎖定剝皮辣椒包、胡蘿蔔捲等，給小朋友買回去當隔日早餐，可惜這天沒有招牌哈爾濱排骨包，下次還想再來買

（北投包子）臥籠崗包子北投店～排隊人氣包子專賣店！GOOGL

臥籠崗包子菜單

臥籠崗包子口味真的好多喔，數一數居然超過１５種，還有多款飲品選擇～

（北投包子）臥籠崗包子北投店～排隊人氣包子專賣店！GOOGL

臥籠崗包子北投店優惠

臥籠崗包子居然五星評論就送２２元包子，等於是買一送一，非常划算！還有買十送一的優惠，很適合一次買一整個禮拜的包子回家冷凍起來

（北投包子）臥籠崗包子北投店～排隊人氣包子專賣店！GOOGL

胡蘿蔔捲３０元

吃得到一絲絲的胡蘿蔔，沒有胡蘿蔔的土菜味道，吃起來相當有Ｑ度，而且不會太甜，帶點鹹味，吃起來相當有滿足感

（北投包子）臥籠崗包子北投店～排隊人氣包子專賣店！GOOGL

筍香肉包２２元

包子皮相當有Ｑ度，帶有淡淡甜味，越咀嚼越有香氣，裏頭的筍子很爽口，豬肉彈彈的，味道抓得超好吃，一吃就被圈粉！

（北投包子）臥籠崗包子北投店～排隊人氣包子專賣店！GOOGL

💭店家資訊 臥籠崗包子北投店
🏠地址: 台北市北投區西安街二段269號
🚌交通: 捷運唭哩岸出來就到
☎️電話: (02)2823-1509
⏰時間: 0700-1900 
😪公休: 周日公休
💰消費: 現金、街口、LINE PAY、外送平台
👛優惠: GOOGLE評論送一個22元包子
💬官網: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063966344810
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406883353
👇👇👇🗺地圖👇👇👇


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