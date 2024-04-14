帥哥滷肉飯在IG上頗有人氣，文宣設計包裝很用心，網路上不乏許多粉絲，都是為了帥哥而來(誤)

這次來帥哥滷肉飯吃晚餐，本來想要內用，結果發現居然沒有冷氣，裏頭超悶熱空氣不流通

於是改成外帶滷肉便當回去享用，店內沒有看到帥哥XD而且態度沒有很好，不過味道算OK，而且餐點熱騰騰可以飽餐一頓

帥哥滷肉飯鄰近長春市場，附近有很知名的玩具OUTLET，還有一個零食場可以夾娃娃，地點蠻不錯，附近應該很多上班族

帥哥滷肉飯菜單

價位算是中上，不算太貴，滷肉飯中碗45，滷肉便當90元，算是可以接受的價位

帥哥滷肉飯提供街口支付、外送平台，平日假日都有營業

滷肉便當90元

帥哥滷肉飯的配菜有古早味的滷白菜、筍絲，還有特別的溏心蛋，第一次吃到滷肉飯有溏心蛋，味道我很喜歡~

白菜跟筍絲魯得很入味，爽脆口感，搭配滷肉飯很搭，滷肉飯肥瘦各半，滷汁不會太鹹或太甜，也不會太油膩，整體說算是平價的便當選擇

最近看IG店內在裝潢，希望下次去的時候，整體環境可以更好，提供更舒適的用餐空間

💭店家資訊 帥哥滷肉飯

🏠地址: 台北市中山區長春路321之2號

🚌交通: 捷運南京復興5分鐘

☎️電話: (02)2509-9908

⏰時間: 1100-1430 1700-2130

😪公休: 無休 公休

💰消費: 現金、信用卡、街口、LINE PAY

👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊

💬IG: https://www.instagram.com/a.handsome.guy/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406902857

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