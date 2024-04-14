為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > （南京復興美食）帥哥滷肉飯～超入味滷肉飯便當！古早味白菜、爽脆滷筍絲、香甜溏心蛋！ A Handsome Guy

（南京復興美食）帥哥滷肉飯～超入味滷肉飯便當！古早味白菜、爽脆滷筍絲、香甜溏心蛋！ A Handsome Guy

2024-04-14 19:11:00 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：97
share
窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1500篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：帥哥滷肉飯
phone02-25099908
place台北市中山區長春路321-2號
作者本次評價：
2.90
美味度
3.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
2.00
CP值
2.50
share place
寫文章 回報歇業

（南京復興美食）帥哥滷肉飯～超入味滷肉飯便當！古早味白菜、爽

帥哥滷肉飯在IG上頗有人氣，文宣設計包裝很用心，網路上不乏許多粉絲，都是為了帥哥而來(誤)

這次來帥哥滷肉飯吃晚餐，本來想要內用，結果發現居然沒有冷氣，裏頭超悶熱空氣不流通

於是改成外帶滷肉便當回去享用，店內沒有看到帥哥XD而且態度沒有很好，不過味道算OK，而且餐點熱騰騰可以飽餐一頓

（南京復興美食）帥哥滷肉飯～超入味滷肉飯便當！古早味白菜、爽

帥哥滷肉飯鄰近長春市場，附近有很知名的玩具OUTLET，還有一個零食場可以夾娃娃，地點蠻不錯，附近應該很多上班族

（南京復興美食）帥哥滷肉飯～超入味滷肉飯便當！古早味白菜、爽

帥哥滷肉飯菜單

價位算是中上，不算太貴，滷肉飯中碗45，滷肉便當90元，算是可以接受的價位

（南京復興美食）帥哥滷肉飯～超入味滷肉飯便當！古早味白菜、爽

帥哥滷肉飯提供街口支付、外送平台，平日假日都有營業

（南京復興美食）帥哥滷肉飯～超入味滷肉飯便當！古早味白菜、爽

滷肉便當90元

帥哥滷肉飯的配菜有古早味的滷白菜、筍絲，還有特別的溏心蛋，第一次吃到滷肉飯有溏心蛋，味道我很喜歡~

白菜跟筍絲魯得很入味，爽脆口感，搭配滷肉飯很搭，滷肉飯肥瘦各半，滷汁不會太鹹或太甜，也不會太油膩，整體說算是平價的便當選擇

最近看IG店內在裝潢，希望下次去的時候，整體環境可以更好，提供更舒適的用餐空間

（南京復興美食）帥哥滷肉飯～超入味滷肉飯便當！古早味白菜、爽

💭店家資訊 帥哥滷肉飯
🏠地址: 台北市中山區長春路321之2號
🚌交通: 捷運南京復興5分鐘
☎️電話: (02)2509-9908
⏰時間: 1100-1430 1700-2130
😪公休: 無休 公休
💰消費: 現金、信用卡、街口、LINE PAY
👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊
💬IG: https://www.instagram.com/a.handsome.guy/ 
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406902857
👇👇👇🗺地圖👇👇👇


檢視較大的地圖

 

 

 

 

創作者介紹
創作者 省錢王Jet吃喝玩 的頭像
省錢王Jet吃喝玩

省錢王Jet吃喝玩樂趣




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

（北投包子）臥籠崗包子北投店～排隊人氣包子專

+（華山美食）楊記愛炒飯～光華商圈人氣炒飯炒

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up