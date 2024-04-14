羶村羊肉爐在三重經營很久，搬到新的地點後，生意一樣強強滾，不論夏天冬天經常擠滿饕客～

使用炭火烹煮的羊肉爐，肉值相當新鮮，口感嫩到爆炸，湯頭鮮甜一口接一口，

放入滿滿配料，蔬菜、豆皮、丸子、羊肉片，再搭配麻油麵線，就是絕佳的一餐，不論正餐宵夜都很推薦

羶村羊肉爐採取半自助的方式，分成兩個店面，點完餐再給店員，吃飽後再去隔壁結帳，座位上還有包包勾，在這用餐蠻舒適

羶村羊肉爐菜單

羶村羊肉爐底320元，一大鍋滿滿的羊肉塊，可以自己加點蔬菜、肉品、火鍋料，羶村羊肉爐還有多樣化的熱炒、燒烤、炸物也可以點來嗑

羊肉爐的湯底相當好喝，香醇好滋味，羊肉塊非常嫩，完全不會乾柴，也不會有腥味，吃起來吸當好入口~

羊肉片是冷凍肉片，我比較不喜歡，下次應該不會再點羊肉片

羊肉丸頗好吃，相當彈牙，肉也蠻紮實帶有彈性，不會有肉腥味

豆製品很適合煮羊肉爐，凍豆腐、豆皮吸收滿滿湯汁，一口咬下口中充滿香氣，推薦必點

再來個米血糕，煮得時候記得攪拌一下，避免沉澱到鍋底比較容易煮焦，軟Q口感沾點特製醬料超搭

吃這個麼好料當然不能少了蔬菜，湯裏頭的蘿蔔，燉得很入味軟綿；當季蔬菜相當爽口，搭配羊肉相當的速配

羶村羊肉爐的醬料，帶點香辣，還有點甜度，不論沾配料或拌麵線都很好吃，還有醬油辣椒可以自取

吃比較重口味的羊肉爐，當然不能少了飲品，推薦可以點無糖的茶飲，一大罐80元，可以除去口中的油膩感

店內不能帶外食、外面飲料，想吃美味的羊肉爐不用大把銀子，來羶村羊肉爐一桌大概一千左右就可以吃得到喔~

💭店家資訊 羶村羊肉爐

🏠地址: 新北市三重區中正北路128號

🚌交通: 公車果菜市場站

☎️電話: (02)2985-0857

⏰時間: 1600-0100

😪公休: 無休

💰消費: 現金、禁帶外食飲料

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406889461

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