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+（三重羊肉爐）羶村羊肉爐～炭火熬煮甘甜湯頭！羊肉嫩到爆～冬天吃鍋好去處～羶村羊肉爐菜單

2024-04-14 19:30:00 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：118
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窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1501篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三重區

造訪商家：羶村羊肉爐
place新北市三重區中正北路128號128號
作者本次評價：
4.60
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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+（三重羊肉爐）羶村羊肉爐～炭火熬煮甘甜湯頭！羊肉嫩到爆～冬

羶村羊肉爐在三重經營很久，搬到新的地點後，生意一樣強強滾，不論夏天冬天經常擠滿饕客～

使用炭火烹煮的羊肉爐，肉值相當新鮮，口感嫩到爆炸，湯頭鮮甜一口接一口，

放入滿滿配料，蔬菜、豆皮、丸子、羊肉片，再搭配麻油麵線，就是絕佳的一餐，不論正餐宵夜都很推薦

+（三重羊肉爐）羶村羊肉爐～炭火熬煮甘甜湯頭！羊肉嫩到爆～冬

羶村羊肉爐採取半自助的方式，分成兩個店面，點完餐再給店員，吃飽後再去隔壁結帳，座位上還有包包勾，在這用餐蠻舒適

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羶村羊肉爐菜單

+（三重羊肉爐）羶村羊肉爐～炭火熬煮甘甜湯頭！羊肉嫩到爆～冬

羶村羊肉爐底320元，一大鍋滿滿的羊肉塊，可以自己加點蔬菜、肉品、火鍋料，羶村羊肉爐還有多樣化的熱炒、燒烤、炸物也可以點來嗑

+（三重羊肉爐）羶村羊肉爐～炭火熬煮甘甜湯頭！羊肉嫩到爆～冬

羊肉爐的湯底相當好喝，香醇好滋味，羊肉塊非常嫩，完全不會乾柴，也不會有腥味，吃起來吸當好入口~

+（三重羊肉爐）羶村羊肉爐～炭火熬煮甘甜湯頭！羊肉嫩到爆～冬

羊肉片是冷凍肉片，我比較不喜歡，下次應該不會再點羊肉片

+（三重羊肉爐）羶村羊肉爐～炭火熬煮甘甜湯頭！羊肉嫩到爆～冬

羊肉丸頗好吃，相當彈牙，肉也蠻紮實帶有彈性，不會有肉腥味

+（三重羊肉爐）羶村羊肉爐～炭火熬煮甘甜湯頭！羊肉嫩到爆～冬

豆製品很適合煮羊肉爐，凍豆腐、豆皮吸收滿滿湯汁，一口咬下口中充滿香氣，推薦必點

+（三重羊肉爐）羶村羊肉爐～炭火熬煮甘甜湯頭！羊肉嫩到爆～冬

再來個米血糕，煮得時候記得攪拌一下，避免沉澱到鍋底比較容易煮焦，軟Q口感沾點特製醬料超搭

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吃這個麼好料當然不能少了蔬菜，湯裏頭的蘿蔔，燉得很入味軟綿；當季蔬菜相當爽口，搭配羊肉相當的速配

+（三重羊肉爐）羶村羊肉爐～炭火熬煮甘甜湯頭！羊肉嫩到爆～冬

羶村羊肉爐的醬料，帶點香辣，還有點甜度，不論沾配料或拌麵線都很好吃，還有醬油辣椒可以自取

+（三重羊肉爐）羶村羊肉爐～炭火熬煮甘甜湯頭！羊肉嫩到爆～冬

吃比較重口味的羊肉爐，當然不能少了飲品，推薦可以點無糖的茶飲，一大罐80元，可以除去口中的油膩感

+（三重羊肉爐）羶村羊肉爐～炭火熬煮甘甜湯頭！羊肉嫩到爆～冬

店內不能帶外食、外面飲料，想吃美味的羊肉爐不用大把銀子，來羶村羊肉爐一桌大概一千左右就可以吃得到喔~

+（三重羊肉爐）羶村羊肉爐～炭火熬煮甘甜湯頭！羊肉嫩到爆～冬

💭店家資訊 羶村羊肉爐
🏠地址: 新北市三重區中正北路128號
🚌交通: 公車果菜市場站
☎️電話: (02)2985-0857
⏰時間: 1600-0100
😪公休: 無休
💰消費: 現金、禁帶外食飲料
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406889461
👇👇👇🗺地圖👇👇👇


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