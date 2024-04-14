三重捷運站已經是三重的新核心，不僅新大樓林立，房價更來到一坪七十萬的高價，回想童年時這邊可是沒人要來的地段

因為捷運共構後，不僅吸引了很多要搭飛機的觀光客，也成為許多大小朋友周末玩樂的天堂，三重站附近也越來越多新美食店家

這次到訪的是我收藏許久的山頂潑，老闆對飲料品質相當用心，衛生乾淨、口味獨特，喝起來不會甜膩，喝完一杯超解渴~

山頂潑裝潢很簡潔，從捷運站過來超近，許多來大都會公園玩樂參加活動的人，多會先來買上一杯飲料~

山頂潑菜單

山頂潑提供多元支付方式，台灣PAY、街口、LINE PAY、外送平台通通有，想喝飲料更方便，還能順便賺回饋

檸檬潑火山55元

微微甜度抓得剛剛好，跟檸檬的自然果酸搭配的天衣無縫，喝起來相當順口，口中充滿檸檬香味，炎炎夏日頗能解渴，一口接一口~

💭店家資訊 山頂潑

🏠地址: 新北市三重區捷運路19巷4弄2號

🚌交通: 捷運三重站3號出口1分鐘

☎️電話: (02)2981-1919

⏰時間: 1130-2130

😪公休: 周一公休

💰消費: 現金、台灣PAY、街口、LINE PAY、外送平台

👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊

💬官網: https://www.facebook.com/mtpour.tw

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406895905

👇👇👇🗺地圖👇👇👇



檢視較大的地圖