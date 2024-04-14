前幾天在跟同事閒聊，得知她姊姊在汐止火車站附近開了一家韓式小火鍋，

詢問我要不要去用餐看看~順便可以給一些回饋的意見~。

當下聽完覺得很不錯~於是也跟店家預約了時間~準備前往囉~~!!

這家就是在汐止火車站旁~「貍太苑」拉。

貍太苑

貍太苑~相信有在追韓劇的會知道是採用梨泰院的諧音~

讓第一次聽到的消費者也都能很快地記起店名。

而貍太苑主打個人小火鍋~也有韓國傳統道地湯飯，

不論是經典的泡菜鍋、豆腐鍋，還是道地雪濃湯、人參雞等人氣美食，

現在都能輕鬆以個人鍋的方式在餐廳享用喔!

貍太苑 環境介紹

紅底黑字的橫招相當醒目，並且印著Q版狸貓的LOGO也頗可愛，

店面有一處是提供給外送平台的窗口，旁邊的手拉門進入後就可以進到店內囉!

入內環境明亮，多以四人座空間為主，牆上也有擺放幾章商品示意圖~

可以作為挑選前的一些參考喔!

走到最裡面可以看到自助區~有非常多選擇的醬料~以及當天提供的茶類與飲用水喔!

*上面還有提供各式醬料調製配方~~

貍太苑 點餐&菜單

現場都會放有一個QR CODE的點餐牌，透過掃描就可以進到點餐畫面囉。

進入點餐畫面可以先按自己的需求選擇鍋底->是否加量肉類->是否更換主食->基點配料配料等，

選好後會提供一個號碼~櫃台會再叫號取餐喔!

鍋底的部分有五大類「釜山豬肉湯鍋」、「神仙雪濃鍋」、

「韓半島部隊鍋」、「辣牛肉豆腐鍋」、「辣海鮮豆腐鍋」，

可以看自己想要嘗試的口味來做挑選喔!

胖達跟朋友分別是選了「神仙雪濃鍋」與「辣海鮮豆腐鍋」，

另外胖達還有升級肉量與換購主食~改為烤肉飯。那就等餐點上桌啦~~!!

貍太苑 神仙雪濃鍋

很快的餐點就送上來拉~，肉量升級的關係~讓肉片佈滿整個小火鍋~

感覺都快滿出來了，而除了剛剛點的餐點之外~

也還有附上兩樣小菜「柚子蘿蔔」與「涼拌豆芽菜」。

湯頭

湯頭整體比較清澈，走比較清淡牛骨湯頭的風格，其中融有不少的豆芽風味在裡面。

牛肉片

給的超足的牛肉片，吃起來非常過癮，

唯一美中不足的地方大概是在川燙過程中可能有稍微比較久一點~

所以肉感吃起來有比較硬一點~如果後續有調整那應該會是非常不錯~~~!

配料

整個小火鍋給的配料給得相當豐富有魚豆腐、秀珍菇、冬粉、

韓國魚板、豆腐 年糕、青江菜、高麗菜。魚板與魚豆腐皆非常嫩口帶有不錯的鮮甜口感

烤肉飯

與小火鍋一同上桌的同時，就率先聞到那醃製與搭配那烤肉香，

里肌肉口感緊食、鮮甜，超鹹香的烤肉片一整個超級下飯~~!!

小菜

在胖達去之前，原本看菜單是需要額外單點的，

不過店家後來有經過消費者的回饋與反應改成直接搭配在餐點裡面喔!

有一種感受到受消費者心聲的回饋。

．柚子蘿蔔，有用黃金柚子醬來做醃製，

去除了不少蘿蔔所帶有的生味，搭配起來吃還滿解膩的。

．涼拌豆芽，微辣的一到小菜，清脆的黃豆芽口感，

搭配烤肉飯一起吃~也很不錯讓整體口味增添濃郁不少。

貍太苑 結語

貍太苑雖然是新開的韓式小火鍋，

店家也透過在GOOGLE評論上 回饋的意見並接納與調整，

像胖達今天的體驗就少了很多評論上的一些問題，

真的是非常的棒! 期待這家持續進步的新店愈做愈好~!

這邊也分享資訊給朋友們拉~~

店名:貍太苑 韓式小火鍋

地址:新北市汐止區仁愛路332號

電話:02-2648-0020

FB :貍太苑粉絲團