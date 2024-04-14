每週固定有一天，當就讀高職的兒子放學後，會帶他到亞東科大練桌球。老婆則是下班後，來這和我們會合，等兒子練完桌球，晚餐常會就近在其周邊解決。之前我已陸續介紹了，這區域幾家的庶民美食，今天要介紹的這家「丸川烏龍麵」，開幕約半年左右。其湯烏龍麵與乾烏龍麵，有著日式清爽，及樸實單純的幸福滋味，加上位在學校周邊，價格相對也較庶民。對於，喜歡吃日式清爽口感烏龍麵的女性，尤其是預算相對有限的小資族或學子，應是還不錯的選擇～
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▲「丸川烏龍麵」店外觀
店家位在亞東科大大門斜對面，
去年開幕至今約半年左右。
▲價目表
餐點大分類有：吃貨限定、湯烏龍、乾烏龍/丼飯、冷烏龍、素烏龍、小菜類。
光是烏龍麵的口味選擇，
竟高達30種左右。
#烏龍麵條，可換意麵或日式拉麵，需補差價。
另，
吃貨限定類別裡，
包含了一些，
融入台灣各地特色食材的口味。
▲平價日式庶民美食上桌
稻禾豆皮冷烏龍麵、蒜香滿滿烏龍麵(拉麵)、特色大阪燒丼飯(牛)
▲稻禾豆皮冷烏龍麵
外觀看起來，
就是日式烏龍麵的樸實簡單風貌，
和日式拉麵帶給人的感受完全不同。
▲稻禾豆皮冷烏龍麵，稻禾豆皮
有著豆香，
無油耗味及豆腥味，
甘中帶些許甜鹹，
口感則是，
連鎖迴轉壽司店中，
豆皮壽司的豆皮般，
我個人是覺得，
這豆皮還不錯吃。
▲稻禾豆皮冷烏龍麵，特寫
麵條Q滑，
蛋絲與海苔絲，
增添其風味與層次。
▲稻禾豆皮冷烏龍麵，沾醬
日式冷烏龍麵，
沾上清爽甘甜的和風醬，
即便在炎熱較沒食慾的天氣中，
也能讓人很快吃完~
▲特色大阪燒丼飯(牛)
對於，
愛吃丼飯勝過烏龍麵的兒子來說，
他馬上說要吃這！
▲特色大阪燒丼飯(牛)，特寫
在亞東科大練完球的兒子，
可是吃得津津有味，
很滿足！
▲蒜香滿滿烏龍麵(拉麵)，湯頭
喝起來甘甜，
有著蒜頭香，
卻不會嗆的爽口湯頭。
▲櫃台有免費提供餐後糖果，還不錯吃
日式烏龍麵，
不像日式拉麵的口味較濃厚且華麗，
口感上，
通常大多屬於樸實單純的幸福滋味，
或也因此，
坊間專門主打烏龍麵的店家數，
就比拉麵店明顯少許多。
但對於口味吃比較清淡，
或吃太多油膩與身心燥熱者，
日式烏龍麵反會是較優的選擇，
尤其在炎熱的天氣，
來碗日式沾醬冷烏龍麵，
真是消暑好吃。
個人覺得「丸川烏龍麵」，
雖稱不上口感非常出眾，
但包含融入台灣各地特色食材的選擇，
口味竟高達30種，
且是物美價廉，
也還不錯吃。
對於，
喜歡吃日式清爽口感烏龍麵的女性，
尤其是預算相對有限的小資族或學子，
是還不賴的選擇～
【營業時間】11：00～21：00；週一店休
【地 址】新北市板橋區四川路二段83號（亞東科大大門斜對面）
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