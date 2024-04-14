

曾家鍋貼位於基隆市仁愛區忠二路，從基隆車站步行大約6分鐘，

這是一家在地朋友推薦的好店，雖然google評論僅3.7顆星，但今天一吃，有相見恨晚的感覺 !

店面緊鄰慶安宮，環境簡單，內用座位不多，門口也擺放了幾張餐桌，

10:50到門口已經不少外帶客在等候，內用雖然有座位，但也必須跟著排隊 。



鍋貼單一口味，大小和一般鍋貼差不多，但筷子一夾卻有非常札實的沉重感，

這種沉甸甸實在的手感，還真不多見 。

麵皮帶有Q勁，底部那一層香中帶脆的口感真是一絕，

加上飽滿的鮮香的內餡，嘖嘖...味蕾已被俘虜，好吃 !

酸辣湯料多實在，吃起來舒服 。

滷蛋中規中矩，蔥香有不錯的助攻效果 。



豬血湯上桌，乍看之下不怎麼起眼，

但滿滿的豬血，湯匙一舀有滿載而歸的視覺效果 !

味道舒服，帶著淡淡的沙茶香，好吃 。

總的來說，曾家鍋貼是一家值得一試的老店，

尤其鍋貼底部5星級的酥香...便值得來一吃究竟 !

以上簡單圖文，給有趣的朋友參考 。

google地圖連結 : 曾家鍋貼店

地址 : 基隆市仁愛區忠二路3之2號

電話 : 02-2423-5314

營業時間 : 11:00–20:10

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