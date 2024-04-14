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基隆美食，曾家鍋貼，慶安宮排隊小吃，一試成主顧。

2024-04-14 23:46:00 Cheng chun 人氣：102
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窩客好文

Cheng chun

發表篇數：38篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：曾家鍋貼煎包
place基隆市仁愛區忠二路3號
作者本次評價：
4.40
美味度
5.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
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基隆美食，曾家鍋貼，慶安宮排隊小吃，一試成主顧。
曾家鍋貼位於基隆市仁愛區忠二路，從基隆車站步行大約6分鐘，

這是一家在地朋友推薦的好店，雖然google評論僅3.7顆星，但今天一吃，有相見恨晚的感覺 !

 

基隆美食，曾家鍋貼，慶安宮排隊小吃，一試成主顧。

基隆美食，曾家鍋貼，慶安宮排隊小吃，一試成主顧。

店面緊鄰慶安宮，環境簡單，內用座位不多，門口也擺放了幾張餐桌，

10:50到門口已經不少外帶客在等候，內用雖然有座位，但也必須跟著排隊 。

 

基隆美食，曾家鍋貼，慶安宮排隊小吃，一試成主顧。

基隆美食，曾家鍋貼，慶安宮排隊小吃，一試成主顧。
鍋貼單一口味，大小和一般鍋貼差不多，但筷子一夾卻有非常札實的沉重感，

這種沉甸甸實在的手感，還真不多見 。

麵皮帶有Q勁，底部那一層香中帶脆的口感真是一絕，

加上飽滿的鮮香的內餡，嘖嘖...味蕾已被俘虜，好吃 !

 

基隆美食，曾家鍋貼，慶安宮排隊小吃，一試成主顧。

基隆美食，曾家鍋貼，慶安宮排隊小吃，一試成主顧。

酸辣湯料多實在，吃起來舒服 。

 

基隆美食，曾家鍋貼，慶安宮排隊小吃，一試成主顧。

滷蛋中規中矩，蔥香有不錯的助攻效果 。
 

基隆美食，曾家鍋貼，慶安宮排隊小吃，一試成主顧。

豬血湯上桌，乍看之下不怎麼起眼，

但滿滿的豬血，湯匙一舀有滿載而歸的視覺效果 !

味道舒服，帶著淡淡的沙茶香，好吃 。

 

總的來說，曾家鍋貼是一家值得一試的老店，

尤其鍋貼底部5星級的酥香...便值得來一吃究竟 !

以上簡單圖文，給有趣的朋友參考 。

 

  • google地圖連結 : 曾家鍋貼店
  • 地址 : 基隆市仁愛區忠二路3之2號
  • 電話 : 02-2423-5314
  • 營業時間 : 11:00–20:10

 

 

文章標籤
基隆美食 基隆小吃 基隆美食推薦 慶安宮美食 曾家鍋貼 排隊店 高人氣
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