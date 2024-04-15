再度來訪二子坪步道，像是進入了一個靜謐而美麗的世界，在春天的季節，茂密的綠樹和清新的空氣，似乎像是給來訪的遊客親吻～

這是陽明山國家公園中最平易近人的步道之一，一路上風景怡人，令人心情舒暢。

📸地點：陽明山二子坪步道｜二子坪遊客服務站

📧地址：25243 新北市三芝區興華里車埕53-3號

⏰營業時間：每天09:00–16:30

☑有料停車🚗🛵（建議使用悠遊卡）｜廁所 🚾。

整條步道路面平坦，沿途設有便利的無障礙設施，讓大、小朋友來這邊行走，是可以輕鬆行走的景點。

而沿途景色有蜿蜒的小徑，穿過茂密的樹林，時而陽光灑下，時而微風吹來，在春夏季節來到這裡踏青，是一個不錯的好趣處。

行走之間也有不少的蝴蝶正在飛舞，加上這邊有豐富的森林體系，吸引各種不同的蝴蝶來這邊覓食，為整個步道增添了一份活力｜色彩。

這邊也有不少的步道景點，可以依照遊客自己的體力，選擇不同的路線進行探險和遊覽。

像是：二子坪遊憩區｜大屯主峰連峰步道｜面天山｜向天山等。

再訪二子坪步道，這裡景色優美，設施完善，在假日時刻來此處美麗的山林中漫步，除了可以讓身體流流汗之外，也可以享受大自然美好的一切，期待下次再訪～

延伸閱讀：2023陽明山國家公園｜二子坪步道，天涼好個秋踏青趣～

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陽明山竹子湖一帶，有著許多家以山野菜為主打的餐廳，其中一家讓人印象深刻的就是山園野菜美食館。

這個餐廳不僅提供美味的野菜料理，更讓來訪饕客置身在大自然中，享受著綠樹森林的野外用餐聞名，充滿著悠閒與野趣。

只是抵達的時候，正值中午用餐時段，整條路有點大塞車，店家雖然也有無料停車位，位置不多，路小條交會車須注意。

🍜地點：山園野菜美食館

📧地址：112台北市北投區竹子湖路55-12號旁

⏰營業時間：

星期二 休息

星期三～一 11:00–19:30

☑無料停車🚗🛵｜廁所 🚾｜有個人低消限制。

用餐區域是一片濃密的綠意，四周被高大樹木給圍繞的環境，當涼風吹來，帶來陣陣清涼。

桌椅隨處擺放在林間，分新奇用餐方式，像是遠離城市的喧囂，完全沉浸在大自然的懷抱中。

目前這邊的低消一個人要400塊，可以無料享用地瓜湯｜米粉湯。（白飯有料）

座位一樣有室內區，要先自行找到用餐餐桌｜桌號再到櫃台點餐，上菜的速度也頗快。

這裡必點放山白斬雞，肉質滑潤爽口，沾上店家調配醬油汁，很適合下飯。

地瓜超大的一顆，米粉湯的湯頭好喝，這樣子一頓下來真的會飽！

點選他們家的▲糯米椒炒豆干｜▼炸溪蝦。

青菜部分是▲炒杏鮑菇，還有▼川七｜奶油菜（迷你青江菜），這樣子一餐下來也會飽。

整體而言山園野菜美食館算是新鮮有趣用餐的餐廳，各種美味山野料理都不錯吃，而且可以在大自然中享受美食，在假日時刻，也算是難得的經驗。