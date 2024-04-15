圖文原址：https://wp.me/p8mV3w-1fj

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熊本，一座充滿活力的城市，隨著台積電的擴廠和星宇航空每日航班增加，迎來更多旅人的關注。而翻新後的阿蘇熊本機場（阿蘇くまもと空港）更是成為旅途中的一大亮點。2023年3月的全面改造後，不僅讓機場設施更加現代化，同時也提升了旅客的舒適度和便利性。踏入熊本機場，溫馨的木質色調和時尚設計讓人驚艷，這裡不僅設有咖啡廳、伴手禮商店、遊戲室和免費觀景台，還有熊本特色的美食餐廳，讓你在旅途中也能品嚐地道美食。

熊本機場以內部航線規模來說，類似於台北松山機場，小機場的規模讓出入境流程順暢迅速，省掉了許多排隊等候的時間。在這篇文章中，我們將介紹熊本機場的內部設施，同時也會分享熊本機場到市區的三種交通方式，包括免費接駁車、特快巴士以及利木津巴士。一起來探索熊本的魅力吧！

- 目錄 -

3F 熊本機場出境大廳

偷偷地說，國內線真的比國際線好逛太多！入海關後，建議直接到國內線吃美食買紀念品呀！

＜如何從國際線到國內線購物？＞

① 從國際出發口進入並通過安檢處

② 通過安檢後，從左側入口進入國內線區域

（注意！若是安檢後右轉進入審查區，就不能再出來！）

＜進入國內線購物的注意事項＞

① 航班起飛前60分鐘需返回國際線

② 從國內線返回國際線區域需“再次通過一次安檢”。

③ 在國內線購買的項目要特別留意，請記住你需要再過一次安檢，所以超過100mL的液體、肉品類都不可以禁止攜帶登機，如果有疑慮，請購買當下和店員說明需要搭國際線飛機，店員也會幫忙確認

④ 國內線Duty Free也是有購物滿5000円即可退稅的優惠

＃國內線｜Duty Free 及美食廣場

▲國內線有GiGO遊戲室，就位在國際線往國內線的入口，小朋友會直接被GiGO吸引過去呀！

▲位在國內線「旬彩館」內有清酒百円商店，總共有10款特色清酒可以試喝（一杯100円），如果喜歡的話，旁邊的商店都可以購買

▲草莓大福真的是必吃呀！酸甜滋味真的是讓人忍不住一口吃完。不過要注意，生鮮食品不能過國際線安檢，要現場吃下肚喔

國內線的商店街規模，非常類似百貨公司的地下室美食廣場，所以如果想大啖美食或是購買熊本美食伴手禮，強烈建議你從國際線過完安檢後，走入進入國內線的特殊通道，好好地在此採買。熊本的美食特色，包含老字號馬肉料理專店「菅野屋」、赤牛丼飯「あか牛食堂」、熊本特色小吃「芥末蓮藕」等都能在國內線美食廣場購買，不過大家一定要留意，現場品嚐的美食請直接下肚，生鮮食物是不能再次過海關喔！

-溫馨提醒-

航班起飛前一個小時要回到國際線

回到國際線需要再一次安檢

國內線的伴手禮真的比較好買

國內線 美食/店舖 資訊！

照片來源：阿蘇熊本機場官方網站

▲國內線的座位區有兒童遊戲的區域

＃國際線｜免稅店

老實說，我有點失望國際線的購物店家，規模真的不大，如果有習慣在機場買伴手禮習慣的旅人，建議你在國內線美食廣場就買齊，國際線的產品大多數是精品及生活用品，還有許許多多熊本熊的周邊商品（笑），另外，國際線沒有現場咖啡廳或餐廳，僅只有咖啡投幣機，所以，想要吃東西的旅人，建議在國內線美食廣場就要飽餐。

＃免費觀賞飛機起降｜4F露天觀景台

照片來源：阿蘇熊本機場官方網站

客運大樓4樓為觀景台，早上6:30起就可以上觀景台觀看飛機起飛和降落，請留意，前往觀景台的唯一電梯，位在進入國際線前的門口，所以如果想要上觀景台，一開始進機場就可以先前往喔。

1F 熊本機場入境大廳

隨著入境大門打開，印入眼簾的辨識常見的便利商店及咖啡廳，往前走幾步就可以看到出口處的巴士站牌，非常便利。另外，一樓大廳有著各家租車公司的櫃檯，如果是打算自駕的旅人，先到租車櫃檯辦理報到，店員會指引你前往“租車接駁車”的位置，換搭接駁車去取車。

＃熊本機場前往熊本市區的三種方式

照片來源：阿蘇熊本機場官方網站

方式1 免費接駁車（阿蘇くまもと空港ライナー）抵達「JR肥後大津站」轉乘JR列車或巴士

乘車點：機場1樓出口6號站牌，免付費直接上車

乘車時間：約15分鐘抵達「JR肥後大津站」

備註：若接下來要往市區，搭JR前往「熊本站」，乘車時間35分鐘，票價為480日圓

方式2 【特快車】櫻町巴士直達熊本市區

乘車點：機場1樓出口3號站牌

乘車時間：約45分即可到直達

現場票價：1,000日圓（起點:機場－終點:桜町巴士總站）

下車點：「通筋町」、「桜町バスターミナル」（皆是熊本城附近）

（有配合星宇航班時間，下機就可趕上的直達特快巴士，車程約45分鐘）

方式3 利木津巴士直達熊本市區

乘車點：機場1樓出口4號站牌

乘車時間：約1小時即可到直達JR熊本站

班距：每10至20分鐘1班

現場票價：1,000日圓（起點:機場－終點:JR熊本站）

（注意：雙k平台目前購買SUNQ PASS票券，是提供電子QRcode，需要到日本指定地點兌換實體票券，目前熊本地區只有『櫻町巴士總站』才能兌換！熊本機場尚未開放，建議可以到機場現場購買紙本巴士券）

▲九州交通票券 | SUNQ PASS巴士券 地圖

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