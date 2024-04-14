座落於高雄楠梓區國立高雄大學商圈附近，專營主打現點現做新鮮手釣魚獲、數十種食材炭烤串燒的鯨炭吉串燒居酒屋，如同日式居酒屋所帶來的氣氛佳及好滋味，鯨炭吉新鮮食材口味道地，深受在地饕客們的青睞。

鯨炭吉串燒居酒屋除了招牌的新鮮食材和炭烤串燒，當然也會不定時推出特色料理，相當用心經營的老闆，還會親自前往前鎮漁港挑選最新鮮的海味，再經過料理師傅的巧手之後，絕對讓饕客們的味蕾有著不一般享受。建議大家要是想品嚐特殊的手釣魚獲當令食材，可以提前電話預約，鯨炭吉串燒居酒屋絕對會預先準備新鮮食材，等候大家的光臨喔。

｜高雄楠梓區。鯨炭吉串燒居酒屋｜

地址︰高雄楠梓區藍田路592之1號

預約專線︰0970-028-022

營業時間：PM17：00-PM24：00

消費資訊：每人低消300元，酒水開瓶費300元，需加收10%服務費

鯨炭吉串燒居酒屋 臉書粉專 ｜ Instagram

｜鯨炭吉串燒居酒屋。餐廳環境｜

▼這一天是個假日傍晚，西莉亞與幾位朋友想說許久未見面，於是相約大學十一街與藍田路口的鯨炭吉串燒居酒屋，準備好好來聯絡感情品嚐美食，哈！

▼鯨炭吉串燒居酒屋鄰近家樂福楠梓店及國立高雄大學，藍田公園就在旁邊，附近也有一座寶盛停車場，停車相當便利。位於學區附近的鯨炭吉串燒居酒屋，充滿日式氛圍建築外觀就讓人忍不住停下腳步，想要進去店內享用一場美食饗宴。

▼鯨炭吉串燒居酒屋至今開業僅一年多，儼然成為楠梓地區超夯的一間日料餐廳，這一間居酒屋可都是老闆一手包辦設計與監工，不論是室內戶外用餐空間，都讓來此的客人們有著舒適的用餐體驗。

▼鯨炭吉串燒居酒屋門口扛棒宣傳買25杯送5杯生啤活動，您有多能喝呢？當天聚餐西莉亞的朋友是掛保證沒問題啦..(笑)，這裡真的超適合跟一群愛喝的朋友們來吃燒烤配生啤。

警語︰飲酒過量，有害健康，禁止酒駕

▼西莉亞站在鯨炭吉串燒居酒屋入口處，就已經被戶外用餐空間整片白色燈籠牆壁吸引住目光，瞬間有一種正處於日本某間居酒屋門口，滿滿的日式居酒屋氛圍，突然讓我懷念起那一年與朋友們，在東京找了間居酒屋聊天喝酒盡情歡笑的時光。

▼高雄市楠梓區。鯨炭吉串燒居酒屋-餐廳環境

▼高雄市楠梓區。鯨炭吉串燒居酒屋-餐廳環境

▼吸引著西莉亞目光的除了Asahi白色燈籠之外，再來就是掛在店門口上方的注連繩，注連繩在日本多數見於神社，能辟邪，當然有時在神社樹幹上也見到，還有一座座的酒樽，透過這些日本元素裝飾，讓人感受到鯨炭吉串燒居酒屋用心對待客人的經營理念。

▼當天聚餐結束約晚上八點許，鯨炭吉串燒居酒屋室內空間早已經座無虛席，真不愧是楠梓地區超夯激推的居酒屋，大家記得想品嚐美味一定要提前電話預約，否則還得要現場等待喔。

鯨炭吉串燒居酒屋｜預約專線︰0970-028-022

▼居酒屋戶外滿滿都是Asahi白色燈籠，視覺效果超級壯觀，夜幕低垂微黃燈光顯現，可讓每一位來訪的客人忍不住拿起手機按下快門，畢竟鯨炭吉串燒居酒屋營造一種一秒飛日本氛圍，可是讓客人們超級買單啊..(笑)

▼高雄市楠梓區。鯨炭吉串燒居酒屋-餐廳環境

▼高雄市楠梓區。鯨炭吉串燒居酒屋-餐廳環境

▼高雄市楠梓區。鯨炭吉串燒居酒屋-餐廳環境

▼高雄市楠梓區。鯨炭吉串燒居酒屋-餐廳環境

｜鯨炭吉串燒居酒屋。用餐環境｜

鯨炭吉串燒居酒屋的營業時間PM17：00-PM24：00，建議不論是單純用餐，或是像朋友說想要五月母親節再來這裡聚餐，記得請事先預約，畢竟餐點美味氣氛佳的餐廳，肯定會有好多饕客們趨之若鶩，反正先預約才不會現場等太久喔。

預約專線︰0970-028-022

▼當我們推開門進入餐廳內部，迎面而來的是服務人員親切的笑容迎接著我們，室內空間整體設計可以感受濃郁的日式居酒屋氛圍，每一處角落每一個細節，都相當能感受到老闆的用心。

▼高雄市楠梓區。鯨炭吉串燒居酒屋-用餐環境

▼鯨炭吉串燒居酒屋用餐可以選擇坐在室內或戶外，只要告知服務人員都可以為您安排，室內有四人桌至多人桌，當然也可以選擇坐在吧檯位置，邊用餐邊享受料理師傅精湛的廚藝。戶外則有四人桌至多人桌，夏夜微風輕拂好舒爽，所以選擇坐在戶外用餐也是很舒適。

至於室內外空間的用餐氛圍，西莉亞覺得有些許不一樣，但整體環境都是讓人感受相當放鬆，鯨炭吉串燒居酒屋真的是一間相當舒適的用餐空間。

▼高雄市楠梓區。鯨炭吉串燒居酒屋-用餐環境

▼剛剛提到當天我們於下午五點左右抵達，餐廳營業時間正開始，所以尚未有太多客人來訪，但稍晚來到用餐時間之後，客人陸續前來鯨炭吉串燒居酒屋享用餐點，這時整個室內空間早已經座無虛席，人聲鼎沸超級熱鬧。

▼高雄市楠梓區。鯨炭吉串燒居酒屋-用餐環境

▼西莉亞被鯨炭吉串燒居酒屋這一片黑板吸引住目光，新鮮海味通通寫在黑板上面，各種生鮮價格透明也讓饕客覺得好放心！

▼高雄市楠梓區。鯨炭吉串燒居酒屋-用餐環境

▼當然來到居酒屋沒有搭餐酒好像也說不過去，冷藏櫃裡面供應的都是經典好酒，除了搭餐酒之外，冷藏櫃也有無酒精果汁飲料供選擇，至於鯨炭吉串燒居酒屋還是以生啤酒為主，店內供應的是日本知名啤酒品牌Asahi SUPER DRY和Asahi黑生啤酒。

警語︰飲酒過量，有害健康，禁止酒駕

▼西莉亞真的好喜愛鯨炭吉串燒居酒屋用餐環境，仔細感受每一個小細節，可都是老闆的用心設計與規劃。

▼高雄市楠梓區。鯨炭吉串燒居酒屋-用餐環境

▼鯨炭吉串燒居酒屋標榜數十種現點現烤的炭烤串燒，此時西莉亞就算隔著玻璃，也都能感受到炙熱溫度與炭烤氣味，是啊，光欣賞師傅熟稔的烤功，就讓人相當期待這一場精采美食饗宴。

▼鯨炭吉串燒居酒屋炭烤食材均以炭火燒烤，所以炭烤出來的串燒們，也擁有一股獨特炭烤美妙滋味。

▼西莉亞相當喜愛鯨炭吉串燒居酒屋現點現料理的方式，這也讓所有食材能夠以最新鮮狀態端上桌，讓饕客們享用新鮮實在的料理。

▼另外我也很喜愛鯨炭吉串燒居酒屋將食材擺設於吧檯區玻璃櫃裡面，食材透明化讓客人可以吃得好安心喔。

▼高雄市楠梓區。鯨炭吉串燒居酒屋-新鮮時蔬及日料食材

▼這一天我們決定挑選鯨炭吉串燒居酒屋主打的手釣海魚兩吃，來自高雄前鎮漁港的海魚紅雞仔(赤筆仔)就是當天的主角，紅雞仔(赤筆仔)肉身的部分用來料理生魚片，魚頭及魚骨則用來燉煮鮮蔬味噌鍋。

▼高雄市楠梓區。鯨炭吉串燒居酒屋-手釣魚新鮮魚貨(紅雞仔、赤筆仔)

｜鯨炭吉串燒居酒屋。菜單｜

這次我們總共有五個人用餐，鯨炭吉串燒居酒屋菜單分成簡易版，另外也有一本精裝版菜單，點餐時要是需要了解食材照片，也可以跟服務人員拿精裝版菜單，鯨炭吉所供應的菜單選擇相當多樣化，當然除了日料也有不少中式料理，店家總共推出一百多道菜色，絕對可以滿足饕客的味蕾。鯨炭吉主打新鮮食材、炭烤現點現作，及不定時推出特色料理，真的相當適合親朋友好聚餐，或是小酌一杯的居酒屋。

我們將菜單正反面認真看了一輪，點的菜色相當豐富，從鯨炭吉串燒居酒屋的招牌手釣魚獲生魚片、炭烤串燒、鮮魚火鍋、中式料理通通端上桌，相當期待這一場美食饗宴。

這是鯨炭吉串燒居酒屋於2024年3月最新完整菜單，提供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主)

｜鯨炭吉串燒居酒屋。餐點特色｜

待我們仔細研究菜單之後，決定點桌上這十四道菜品，不得不稱讚鯨炭吉服務人員出餐速度相當快速，最後服務人員還端上隱藏版佳餚，分別是紅雞仔(赤筆仔) 生魚片、鯨炭吉握壽司拼盤、紅酒骰子牛肉、特製醬燒魷魚、山藥炒時蔬、烏魚子炒飯、麻辣肥腸、串燒六福拚、雞松阪、雞腿肉串、雞翅、炭烤雞皮、肉捲拼盤、五花燒肉、烤肥腸、炭烤牛舌、炭烤櫛瓜。

紅酒骰子牛肉

這一道紅酒骰子牛肉料理，先是以蒜片和黑胡椒粒提味，牛肉加入紅酒燉煮料理，這讓牛肉肉質相當軟嫩，因為利用紅酒、醬香和蒜香料理，讓這一道紅酒骰子牛肉更增添豐富層次口感。

紅酒骰子牛肉

炭烤肥腸

炭烤肥腸真的又是一道必點的下酒菜，說到肥腸料理，最怕讓人吃起來有一股腥味，但鯨炭吉的肥腸就處理的相當乾淨，重點是肥腸經過炭烤呈現外焦內軟，這時就相當考驗炭烤師傅的功力，一口咬下瞬間口腔充滿著炭烤香氣，再撒上些許椒鹽提味，更增添不同的口感。

炭烤肥腸

雞腿肉串

嘖嘖嘖，瞧瞧雞腿肉串舖滿了滿滿的蔥花，視覺效果看起來就好可口，這一道雞腿肉串塗上店家獨門醬汁，再經過炭烤之後，一口咬下雞腿肉依舊肉質鮮美，鮮嫩多汁，獨門醬汁特殊香氣，將這一串串灑滿蔥花的雞腿肉串，更增添一種獨特美妙滋味。

雞腿肉串

麻辣肥腸

這一道也是西莉亞超喜愛的下酒菜，肥腸帶有椒麻口感、咬上一口濃郁椒麻香氣撲鼻而來、至於說是椒麻口味，但辣度屬於中等，肥腸與花生炒的相當香麻入味，搭配生啤簡直就是絕配啊！

麻辣肥腸

炭烤牛舌

這一道是老闆推薦必點的炭烤牛舌，這道炭烤牛舌跟西莉亞在東京吃過的厚切牛舌，其處理方式不盡相同。鯨炭吉是以薄切的方式處理，接著炭烤至七分熟，薄切的牛舌口感特別軟嫩，對於牙口不好的朋友來說，這道料理也可以安心享用，牛舌表面塗有一層醬料，咬上一口立刻醬香四溢，另外也可以搭配旁邊的一糰醋飯，大家可以將少許醋飯和蔥末包進牛舌裡一起享用，多層次吃法更增添不同風味。

炭烤牛舌

雞松阪

服務人員解釋這一道雞松阪，它的食材主要取自於雞的後頸肉，雞肉富有彈性稍微帶點嚼勁，建議可以搭配白芥末一起品嚐，絕對可以迸出不一樣的美妙新滋味。

特製醬燒魷魚

西莉亞最愛的就是這一味，魷魚經過醬燒料理之後，濃郁的醬汁有著來自海鮮美的美妙滋味，醬燒魷魚口感軟脆富有彈性，但海鮮滋味依舊不流失，西莉亞相當推薦這一道特製醬燒魷魚。

特製醬燒魷魚

烏魚子炒飯

這一道烏魚子炒飯端上桌，就讓我們大家喊著擺盤好有特色，炒飯、烏魚子、牛蒡酥揚再加上蜜番茄點綴，光視覺就是一種完美享受。仔細品嚐之後能感受到炒飯獨有的鍋氣，飯粒炒的粒粒分明，再搭配上烏魚子鹹香口感，更令人感受到這一道料理的用心程度。

串燒六福拚

服務人員相當推薦第一次來吃鯨炭吉串燒居酒屋，可以直接點這一道串燒六福拼，因為可以一次品嚐店內六種招牌炭烤雞肉串燒，每一款雞肉串燒風味各具特色，直接吃或搭配隨餐附的白芥末，口感風味也略有些不盡相同。

炭烤雞翅

這一道炭烤雞翅，光處理食材就讓我們好驚艷，喜愛烤肉的朋友就知道，因為雞翅本身形狀關係，烤雞翅相當不好料理，但鯨炭吉先將雞翅處理好之後，利用炭烤方式料理，整隻雞翅充滿著炭烤醬香味道，品嚐起來相當滿足啊...

炭烤雞皮

居酒屋必點的下酒菜之一炭烤雞皮，西莉亞曾吃過別家的烤雞皮，不曉得是不是火侯控制不佳，總有一股淡淡焦味，但鯨炭吉的炭烤雞皮，雖然僅是一道看似簡單料理，但一口咬下雞皮濃郁的炭烤香氣融化在嘴裡，這絕對是西莉亞品嚐過最好吃的炭烤雞皮啊。

肉捲拼盤

鯨炭吉以炭火烤過的肉捲拼盤，外層的豬肉油脂幾乎已被收在肉質裡，肉捲烤的非常焦香又有脂香味，再搭配鯨炭吉獨家秘製的醬汁，吃進嘴裡會有一股清淡的醬香氣味，讓人忍不住一口接上一口停不下來。

肉捲拼盤

鯨炭吉握壽司拼盤

鯨炭吉握壽司拼盤的表現也在水準之上，最普遍常見的握壽司是把握成一口大小的飯，然後在那飯上面加上海鮮，使用少量的芥末，沾著醬油一起享用，當然也可以搭配甜醋薑，更能帶出握壽司不同層次風味。

炭烤櫛瓜

炭烤櫛瓜品嚐起來一點都不乾柴，水嫩嫩炭烤櫛瓜讓人咬上一口就愛上這般美妙滋味，鯨炭吉將櫛瓜切片利用炭烤方式料理，再抹上秘制家傳烤肉醬，絕對一口咬下水嫩多汁，充滿著濃郁的日式口感啊。

炭烤櫛瓜

山藥炒時蔬

山藥對於身體非常健康，其實山藥不只能燉湯，清炒也相當美味，今天就帶各位換個新吃法，這一道山藥炒時蔬，光看色澤就覺得好可口，因為山藥特有的黏液，即使不用勾芡也能將美味依附在鮮蔬上面，新鮮口感更是令人著迷。

蟹肉絲唐揚

最後這一道蟹肉絲唐揚就是傳說中鯨炭吉的隱藏版料理，西莉亞真沒想到油炸過的蟹肉棒口感，簡直令人回味無窮，請大家想像著一邊喝生啤一邊搭配著蟹肉絲唐揚，不論是味覺口感或氛圍都特別美妙，西莉亞就看著朋友一直吃停不下來，從她的表情就能得知，蟹肉絲唐揚這道料理徹底征服我們的味蕾，這是一道相當適合搭配啤酒或當零食來吃的料理。

紅雞仔(赤筆仔)手釣魚生魚片

來到鯨炭吉必點招牌生魚片，我們點了整尾紅雞仔(赤筆仔)料理生魚片及燉煮鮮蔬味噌鍋，服務人員端出來就讓我們驚呼連連，真的是光擺盤就超級華麗令人驚艷，想必料理師傅下了不少心思呢..(笑)

鯨炭吉串燒居酒屋的新鮮魚獲可做二吃或三吃，依客人需求料理。紅雞仔(赤筆仔)是日料的高檔海鮮食材，肉質相當鮮嫩甘甜，品嚐起來口感純粹緊緻有彈性，當然品嚐生魚片除了沾芥末之外，也可以搭配些許桔汁，更能突顯魚肉的鮮甜美味。

紅雞仔(赤筆仔)手釣魚生魚片

紅雞仔(赤筆仔)手釣魚生魚片

紅雞仔(赤筆仔)鮮蔬味噌鍋

我們用餐到一半，服務人員將享用完畢的紅雞仔(赤筆仔)空盤端走，順道跟我們說等一下會將紅雞仔(赤筆仔)魚頭及魚骨燉煮火鍋，這不！沒一會兒的功夫，這一鍋鮮甜美味的鮮蔬味噌鍋就這樣端上桌。大家要是冬天前來用餐，西莉亞相當推薦來上一鍋熱呼呼暖心又暖胃的火鍋料理，這鍋以新鮮的紅雞仔(赤筆仔)魚頭搭配菇類、時蔬、蛤蜊和豆腐，燉煮出鮮甜湯頭的鮮蔬味噌鍋。

喝上一口鮮甜湯頭，湯頭尾韻有著滿滿時蔬與海鮮的氣味，至於火鍋的精華莫過於就是紅雞仔(赤筆仔)魚頭及魚骨，經過烹煮讓整鍋魚湯充滿濃郁的海味，真的沒誇張，這一道鮮蔬味噌鍋真的讓每個人邊喝邊喊著好好喝，還有店家真的好貼心，要是魚湯喝不夠還可以免費續加湯喔。

紅雞仔(赤筆仔)鮮蔬味噌鍋

▼鯨炭吉串燒居酒屋所供應的生啤酒是日本知名啤酒品牌Asahi SUPER DRY，這一款以辛口清酒為靈感，爽口純淨擁有極細緻泡沫，真正體現了現代日本的清爽風，Asahi也是西莉亞最愛喝的生啤品牌，這一晚讓我們享受美食之餘，生啤喝的超爽快。老闆特地說明鯨炭吉供應的生啤酒會裝在負40度的冰杯裡面，讓生啤喝起來更加順口，這一點就讓西莉亞相當驚豔，生啤入喉爽快透沁涼！啊~金讚啦！

警語︰飲酒過量，有害健康，禁止酒駕

▼這一天我們五位好朋友就坐在鯨炭吉串燒居酒屋戶外用餐區，享用美食彼此談天說地好不愜意，鯨炭吉用餐空間舒適菜色又豐盛，更是讓我們開心到忍不住舉杯慶祝，至於慶祝啥呢？當然是我們相約這一天用餐的美妙情誼啊..(笑)，鯨炭吉串燒居酒屋真的超適合親朋好友聚餐，小酌一杯好去處，西莉亞相當推薦給您們喔！

警語︰飲酒過量，有害健康，禁止酒駕

▼最後！西莉亞要來個好康道相報！即日起鯨炭吉串燒居酒屋滿千送百大放送，只要店內消費滿$1000元，即贈送現金抵用券$100元一張，是不是太好康啊，大家可要趕緊把握優惠活動，快去享受鯨炭吉濃郁的日式氛圍及精緻料理喔！

｜鯨炭吉串燒居酒屋。用餐心得｜

鯨炭吉串燒居酒屋食材新鮮品項選擇超豐富，現點現做是鯨炭吉最大亮點，這次用餐不論是手釣漁獲、炭烤串燒，甚至新鮮時蔬料理，品嚐之後都讓我們相當驚艷，除了料理相當有水準之外，食材擺盤更是一種華麗的視覺饗宴。

鯨炭吉串燒居酒屋用餐環境更能感受到店家的用心，不論是室內外空間，讓人用餐超級舒適又放鬆，尤其是整體空間設計，帶給大家一種日式居酒屋濃郁氛圍，西莉亞與朋友約定好，下次要再來鯨炭吉串燒居酒屋小酌一番，我相當喜愛這次用餐體驗，也真心推薦給您們。

｜高雄楠梓區。鯨炭吉串燒居酒屋｜

地址︰高雄楠梓區藍田路592之1號

預約專線︰0970-028-022

營業時間：PM17：00-PM24：00

消費資訊：每人低消300元，酒水開瓶費300元，需加收10%服務費

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