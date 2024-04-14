為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 高雄楠梓美食推薦｜鯨炭吉串燒居酒屋 激推新鮮手釣魚 炭烤串燒必點 鯨炭吉居酒屋菜單 高雄日式居酒屋必推薦

高雄楠梓美食推薦｜鯨炭吉串燒居酒屋 激推新鮮手釣魚 炭烤串燒必點 鯨炭吉居酒屋菜單 高雄日式居酒屋必推薦

2024-04-14 00:00:00 西莉亞玩樂人生 人氣：103
share
邀約
窩客好文

西莉亞玩樂人生

發表篇數：310篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 楠梓區

造訪商家：鯨炭吉串燒居酒屋
place高雄市楠梓區藍田路592-1號
作者本次評價：
4.70
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

座落於高雄楠梓區國立高雄大學商圈附近，專營主打現點現做新鮮手釣魚獲、數十種食材炭烤串燒的鯨炭吉串燒居酒屋，如同日式居酒屋所帶來的氣氛佳及好滋味，鯨炭吉新鮮食材口味道地，深受在地饕客們的青睞。

鯨炭吉串燒居酒屋除了招牌的新鮮食材和炭烤串燒，當然也會不定時推出特色料理，相當用心經營的老闆，還會親自前往前鎮漁港挑選最新鮮的海味，再經過料理師傅的巧手之後，絕對讓饕客們的味蕾有著不一般享受。建議大家要是想品嚐特殊的手釣魚獲當令食材，可以提前電話預約，鯨炭吉串燒居酒屋絕對會預先準備新鮮食材，等候大家的光臨喔。

 

｜高雄楠梓區。鯨炭吉串燒居酒屋｜

地址︰高雄楠梓區藍田路592之1號

預約專線︰0970-028-022

營業時間：PM17：00-PM24：00

消費資訊：每人低消300元，酒水開瓶費300元，需加收10%服務費

鯨炭吉串燒居酒屋  臉書粉專Instagram

 

｜鯨炭吉串燒居酒屋。餐廳環境｜

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

這一天是個假日傍晚，西莉亞與幾位朋友想說許久未見面，於是相約大學十一街與藍田路口的鯨炭吉串燒居酒屋，準備好好來聯絡感情品嚐美食，哈！

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

鯨炭吉串燒居酒屋鄰近家樂福楠梓店及國立高雄大學，藍田公園就在旁邊，附近也有一座寶盛停車場，停車相當便利。位於學區附近的鯨炭吉串燒居酒屋，充滿日式氛圍建築外觀就讓人忍不住停下腳步，想要進去店內享用一場美食饗宴。

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

鯨炭吉串燒居酒屋至今開業僅一年多，儼然成為楠梓地區超夯的一間日料餐廳，這一間居酒屋可都是老闆一手包辦設計與監工，不論是室內戶外用餐空間，都讓來此的客人們有著舒適的用餐體驗。

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

鯨炭吉串燒居酒屋門口扛棒宣傳買25杯送5杯生啤活動，您有多能喝呢？當天聚餐西莉亞的朋友是掛保證沒問題啦..(笑)，這裡真的超適合跟一群愛喝的朋友們來吃燒烤配生啤。

警語︰飲酒過量，有害健康，禁止酒駕

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

西莉亞站在鯨炭吉串燒居酒屋入口處，就已經被戶外用餐空間整片白色燈籠牆壁吸引住目光，瞬間有一種正處於日本某間居酒屋門口，滿滿的日式居酒屋氛圍，突然讓我懷念起那一年與朋友們，在東京找了間居酒屋聊天喝酒盡情歡笑的時光。

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

高雄市楠梓區。鯨炭吉串燒居酒屋-餐廳環境

高雄楠梓美食推薦｜鯨炭吉串燒居酒屋 激推新鮮手釣魚 炭火串燒

 

高雄市楠梓區。鯨炭吉串燒居酒屋-餐廳環境

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

吸引著西莉亞目光的除了Asahi白色燈籠之外，再來就是掛在店門口上方的注連繩，注連繩在日本多數見於神社，能辟邪，當然有時在神社樹幹上也見到，還有一座座的酒樽，透過這些日本元素裝飾，讓人感受到鯨炭吉串燒居酒屋用心對待客人的經營理念。

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

當天聚餐結束約晚上八點許，鯨炭吉串燒居酒屋室內空間早已經座無虛席，真不愧是楠梓地區超夯激推的居酒屋，大家記得想品嚐美味一定要提前電話預約，否則還得要現場等待喔。

鯨炭吉串燒居酒屋｜預約專線︰0970-028-022

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

居酒屋戶外滿滿都是Asahi白色燈籠，視覺效果超級壯觀，夜幕低垂微黃燈光顯現，可讓每一位來訪的客人忍不住拿起手機按下快門，畢竟鯨炭吉串燒居酒屋營造一種一秒飛日本氛圍，可是讓客人們超級買單啊..(笑)

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

高雄市楠梓區。鯨炭吉串燒居酒屋-餐廳環境

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

高雄市楠梓區。鯨炭吉串燒居酒屋-餐廳環境

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

高雄市楠梓區。鯨炭吉串燒居酒屋-餐廳環境

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

高雄市楠梓區。鯨炭吉串燒居酒屋-餐廳環境

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

｜鯨炭吉串燒居酒屋。用餐環境｜

鯨炭吉串燒居酒屋的營業時間PM17：00-PM24：00，建議不論是單純用餐，或是像朋友說想要五月母親節再來這裡聚餐，記得請事先預約，畢竟餐點美味氣氛佳的餐廳，肯定會有好多饕客們趨之若鶩，反正先預約才不會現場等太久喔。

預約專線︰0970-028-022

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

當我們推開門進入餐廳內部，迎面而來的是服務人員親切的笑容迎接著我們，室內空間整體設計可以感受濃郁的日式居酒屋氛圍，每一處角落每一個細節，都相當能感受到老闆的用心。

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

高雄市楠梓區。鯨炭吉串燒居酒屋-用餐環境

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

鯨炭吉串燒居酒屋用餐可以選擇坐在室內或戶外，只要告知服務人員都可以為您安排，室內有四人桌至多人桌，當然也可以選擇坐在吧檯位置，邊用餐邊享受料理師傅精湛的廚藝。戶外則有四人桌至多人桌，夏夜微風輕拂好舒爽，所以選擇坐在戶外用餐也是很舒適。

至於室內外空間的用餐氛圍，西莉亞覺得有些許不一樣，但整體環境都是讓人感受相當放鬆，鯨炭吉串燒居酒屋真的是一間相當舒適的用餐空間。

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

高雄市楠梓區。鯨炭吉串燒居酒屋-用餐環境

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

剛剛提到當天我們於下午五點左右抵達，餐廳營業時間正開始，所以尚未有太多客人來訪，但稍晚來到用餐時間之後，客人陸續前來鯨炭吉串燒居酒屋享用餐點，這時整個室內空間早已經座無虛席，人聲鼎沸超級熱鬧。

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

高雄市楠梓區。鯨炭吉串燒居酒屋-用餐環境

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

西莉亞被鯨炭吉串燒居酒屋這一片黑板吸引住目光，新鮮海味通通寫在黑板上面，各種生鮮價格透明也讓饕客覺得好放心！

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

高雄市楠梓區。鯨炭吉串燒居酒屋-用餐環境

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

當然來到居酒屋沒有搭餐酒好像也說不過去，冷藏櫃裡面供應的都是經典好酒，除了搭餐酒之外，冷藏櫃也有無酒精果汁飲料供選擇，至於鯨炭吉串燒居酒屋還是以生啤酒為主，店內供應的是日本知名啤酒品牌Asahi SUPER DRY和Asahi黑生啤酒。

警語︰飲酒過量，有害健康，禁止酒駕

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

西莉亞真的好喜愛鯨炭吉串燒居酒屋用餐環境，仔細感受每一個小細節，可都是老闆的用心設計與規劃。

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

高雄市楠梓區。鯨炭吉串燒居酒屋-用餐環境

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

鯨炭吉串燒居酒屋標榜數十種現點現烤的炭烤串燒，此時西莉亞就算隔著玻璃，也都能感受到炙熱溫度與炭烤氣味，是啊，光欣賞師傅熟稔的烤功，就讓人相當期待這一場精采美食饗宴。

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

鯨炭吉串燒居酒屋炭烤食材均以炭火燒烤，所以炭烤出來的串燒們，也擁有一股獨特炭烤美妙滋味。

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

西莉亞相當喜愛鯨炭吉串燒居酒屋現點現料理的方式，這也讓所有食材能夠以最新鮮狀態端上桌，讓饕客們享用新鮮實在的料理。

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

另外我也很喜愛鯨炭吉串燒居酒屋將食材擺設於吧檯區玻璃櫃裡面，食材透明化讓客人可以吃得好安心喔。

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

高雄市楠梓區。鯨炭吉串燒居酒屋-新鮮時蔬及日料食材

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

這一天我們決定挑選鯨炭吉串燒居酒屋主打的手釣海魚兩吃，來自高雄前鎮漁港的海魚紅雞仔(赤筆仔)就是當天的主角，紅雞仔(赤筆仔)肉身的部分用來料理生魚片，魚頭及魚骨則用來燉煮鮮蔬味噌鍋。

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

高雄市楠梓區。鯨炭吉串燒居酒屋-手釣魚新鮮魚貨(紅雞仔、赤筆仔)

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

｜鯨炭吉串燒居酒屋。菜單｜

這次我們總共有五個人用餐，鯨炭吉串燒居酒屋菜單分成簡易版，另外也有一本精裝版菜單，點餐時要是需要了解食材照片，也可以跟服務人員拿精裝版菜單，鯨炭吉所供應的菜單選擇相當多樣化，當然除了日料也有不少中式料理，店家總共推出一百多道菜色，絕對可以滿足饕客的味蕾。鯨炭吉主打新鮮食材、炭烤現點現作，及不定時推出特色料理，真的相當適合親朋友好聚餐，或是小酌一杯的居酒屋。

我們將菜單正反面認真看了一輪，點的菜色相當豐富，從鯨炭吉串燒居酒屋的招牌手釣魚獲生魚片、炭烤串燒、鮮魚火鍋、中式料理通通端上桌，相當期待這一場美食饗宴。

這是鯨炭吉串燒居酒屋於2024年3月最新完整菜單，提供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主)

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

｜鯨炭吉串燒居酒屋。餐點特色｜

待我們仔細研究菜單之後，決定點桌上這十四道菜品，不得不稱讚鯨炭吉服務人員出餐速度相當快速，最後服務人員還端上隱藏版佳餚，分別是紅雞仔(赤筆仔) 生魚片、鯨炭吉握壽司拼盤、紅酒骰子牛肉、特製醬燒魷魚、山藥炒時蔬、烏魚子炒飯、麻辣肥腸、串燒六福拚、雞松阪、雞腿肉串、雞翅、炭烤雞皮、肉捲拼盤、五花燒肉、烤肥腸、炭烤牛舌、炭烤櫛瓜。

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

紅酒骰子牛肉

這一道紅酒骰子牛肉料理，先是以蒜片和黑胡椒粒提味，牛肉加入紅酒燉煮料理，這讓牛肉肉質相當軟嫩，因為利用紅酒、醬香和蒜香料理，讓這一道紅酒骰子牛肉更增添豐富層次口感。

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

紅酒骰子牛肉

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

炭烤肥腸

炭烤肥腸真的又是一道必點的下酒菜，說到肥腸料理，最怕讓人吃起來有一股腥味，但鯨炭吉的肥腸就處理的相當乾淨，重點是肥腸經過炭烤呈現外焦內軟，這時就相當考驗炭烤師傅的功力，一口咬下瞬間口腔充滿著炭烤香氣，再撒上些許椒鹽提味，更增添不同的口感。

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

炭烤肥腸

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

雞腿肉串

嘖嘖嘖，瞧瞧雞腿肉串舖滿了滿滿的蔥花，視覺效果看起來就好可口，這一道雞腿肉串塗上店家獨門醬汁，再經過炭烤之後，一口咬下雞腿肉依舊肉質鮮美，鮮嫩多汁，獨門醬汁特殊香氣，將這一串串灑滿蔥花的雞腿肉串，更增添一種獨特美妙滋味。

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

雞腿肉串

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

麻辣肥腸

這一道也是西莉亞超喜愛的下酒菜，肥腸帶有椒麻口感、咬上一口濃郁椒麻香氣撲鼻而來、至於說是椒麻口味，但辣度屬於中等，肥腸與花生炒的相當香麻入味，搭配生啤簡直就是絕配啊！

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

麻辣肥腸

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

炭烤牛舌

這一道是老闆推薦必點的炭烤牛舌，這道炭烤牛舌跟西莉亞在東京吃過的厚切牛舌，其處理方式不盡相同。鯨炭吉是以薄切的方式處理，接著炭烤至七分熟，薄切的牛舌口感特別軟嫩，對於牙口不好的朋友來說，這道料理也可以安心享用，牛舌表面塗有一層醬料，咬上一口立刻醬香四溢，另外也可以搭配旁邊的一糰醋飯，大家可以將少許醋飯和蔥末包進牛舌裡一起享用，多層次吃法更增添不同風味。

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

炭烤牛舌

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

雞松阪

服務人員解釋這一道雞松阪，它的食材主要取自於雞的後頸肉，雞肉富有彈性稍微帶點嚼勁，建議可以搭配白芥末一起品嚐，絕對可以迸出不一樣的美妙新滋味。

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

特製醬燒魷魚

西莉亞最愛的就是這一味，魷魚經過醬燒料理之後，濃郁的醬汁有著來自海鮮美的美妙滋味，醬燒魷魚口感軟脆富有彈性，但海鮮滋味依舊不流失，西莉亞相當推薦這一道特製醬燒魷魚。

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

特製醬燒魷魚

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

烏魚子炒飯

這一道烏魚子炒飯端上桌，就讓我們大家喊著擺盤好有特色，炒飯、烏魚子、牛蒡酥揚再加上蜜番茄點綴，光視覺就是一種完美享受。仔細品嚐之後能感受到炒飯獨有的鍋氣，飯粒炒的粒粒分明，再搭配上烏魚子鹹香口感，更令人感受到這一道料理的用心程度。

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

串燒六福拚

服務人員相當推薦第一次來吃鯨炭吉串燒居酒屋，可以直接點這一道串燒六福拼，因為可以一次品嚐店內六種招牌炭烤雞肉串燒，每一款雞肉串燒風味各具特色，直接吃或搭配隨餐附的白芥末，口感風味也略有些不盡相同。

54.jpeg

 

炭烤雞翅

這一道炭烤雞翅，光處理食材就讓我們好驚艷，喜愛烤肉的朋友就知道，因為雞翅本身形狀關係，烤雞翅相當不好料理，但鯨炭吉先將雞翅處理好之後，利用炭烤方式料理，整隻雞翅充滿著炭烤醬香味道，品嚐起來相當滿足啊...

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

炭烤雞皮

居酒屋必點的下酒菜之一炭烤雞皮，西莉亞曾吃過別家的烤雞皮，不曉得是不是火侯控制不佳，總有一股淡淡焦味，但鯨炭吉的炭烤雞皮，雖然僅是一道看似簡單料理，但一口咬下雞皮濃郁的炭烤香氣融化在嘴裡，這絕對是西莉亞品嚐過最好吃的炭烤雞皮啊。

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

肉捲拼盤

鯨炭吉以炭火烤過的肉捲拼盤，外層的豬肉油脂幾乎已被收在肉質裡，肉捲烤的非常焦香又有脂香味，再搭配鯨炭吉獨家秘製的醬汁，吃進嘴裡會有一股清淡的醬香氣味，讓人忍不住一口接上一口停不下來。

50.jpeg

 

肉捲拼盤

51.jpeg

 

鯨炭吉握壽司拼盤

鯨炭吉握壽司拼盤的表現也在水準之上，最普遍常見的握壽司是把握成一口大小的飯，然後在那飯上面加上海鮮，使用少量的芥末，沾著醬油一起享用，當然也可以搭配甜醋薑，更能帶出握壽司不同層次風味。

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

炭烤櫛瓜

炭烤櫛瓜品嚐起來一點都不乾柴，水嫩嫩炭烤櫛瓜讓人咬上一口就愛上這般美妙滋味，鯨炭吉將櫛瓜切片利用炭烤方式料理，再抹上秘制家傳烤肉醬，絕對一口咬下水嫩多汁，充滿著濃郁的日式口感啊。

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

炭烤櫛瓜

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

山藥炒時蔬

山藥對於身體非常健康，其實山藥不只能燉湯，清炒也相當美味，今天就帶各位換個新吃法，這一道山藥炒時蔬，光看色澤就覺得好可口，因為山藥特有的黏液，即使不用勾芡也能將美味依附在鮮蔬上面，新鮮口感更是令人著迷。

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

蟹肉絲唐揚

最後這一道蟹肉絲唐揚就是傳說中鯨炭吉的隱藏版料理，西莉亞真沒想到油炸過的蟹肉棒口感，簡直令人回味無窮，請大家想像著一邊喝生啤一邊搭配著蟹肉絲唐揚，不論是味覺口感或氛圍都特別美妙，西莉亞就看著朋友一直吃停不下來，從她的表情就能得知，蟹肉絲唐揚這道料理徹底征服我們的味蕾，這是一道相當適合搭配啤酒或當零食來吃的料理。

高雄楠梓美食推薦｜鯨炭吉串燒居酒屋 激推新鮮手釣魚 炭火串燒

 

紅雞仔(赤筆仔)手釣魚生魚片

來到鯨炭吉必點招牌生魚片，我們點了整尾紅雞仔(赤筆仔)料理生魚片及燉煮鮮蔬味噌鍋，服務人員端出來就讓我們驚呼連連，真的是光擺盤就超級華麗令人驚艷，想必料理師傅下了不少心思呢..(笑)

鯨炭吉串燒居酒屋的新鮮魚獲可做二吃或三吃，依客人需求料理。紅雞仔(赤筆仔)是日料的高檔海鮮食材，肉質相當鮮嫩甘甜，品嚐起來口感純粹緊緻有彈性，當然品嚐生魚片除了沾芥末之外，也可以搭配些許桔汁，更能突顯魚肉的鮮甜美味。

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

紅雞仔(赤筆仔)手釣魚生魚片

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

紅雞仔(赤筆仔)手釣魚生魚片

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

紅雞仔(赤筆仔)鮮蔬味噌鍋

我們用餐到一半，服務人員將享用完畢的紅雞仔(赤筆仔)空盤端走，順道跟我們說等一下會將紅雞仔(赤筆仔)魚頭及魚骨燉煮火鍋，這不！沒一會兒的功夫，這一鍋鮮甜美味的鮮蔬味噌鍋就這樣端上桌。大家要是冬天前來用餐，西莉亞相當推薦來上一鍋熱呼呼暖心又暖胃的火鍋料理，這鍋以新鮮的紅雞仔(赤筆仔)魚頭搭配菇類、時蔬、蛤蜊和豆腐，燉煮出鮮甜湯頭的鮮蔬味噌鍋。

喝上一口鮮甜湯頭，湯頭尾韻有著滿滿時蔬與海鮮的氣味，至於火鍋的精華莫過於就是紅雞仔(赤筆仔)魚頭及魚骨，經過烹煮讓整鍋魚湯充滿濃郁的海味，真的沒誇張，這一道鮮蔬味噌鍋真的讓每個人邊喝邊喊著好好喝，還有店家真的好貼心，要是魚湯喝不夠還可以免費續加湯喔。

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

紅雞仔(赤筆仔)鮮蔬味噌鍋

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

鯨炭吉串燒居酒屋所供應的生啤酒是日本知名啤酒品牌Asahi SUPER DRY，這一款以辛口清酒為靈感，爽口純淨擁有極細緻泡沫，真正體現了現代日本的清爽風，Asahi也是西莉亞最愛喝的生啤品牌，這一晚讓我們享受美食之餘，生啤喝的超爽快。老闆特地說明鯨炭吉供應的生啤酒會裝在負40度的冰杯裡面，讓生啤喝起來更加順口，這一點就讓西莉亞相當驚豔，生啤入喉爽快透沁涼！啊~金讚啦！

警語︰飲酒過量，有害健康，禁止酒駕

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

這一天我們五位好朋友就坐在鯨炭吉串燒居酒屋戶外用餐區，享用美食彼此談天說地好不愜意，鯨炭吉用餐空間舒適菜色又豐盛，更是讓我們開心到忍不住舉杯慶祝，至於慶祝啥呢？當然是我們相約這一天用餐的美妙情誼啊..(笑)，鯨炭吉串燒居酒屋真的超適合親朋好友聚餐，小酌一杯好去處，西莉亞相當推薦給您們喔！

警語︰飲酒過量，有害健康，禁止酒駕

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

最後！西莉亞要來個好康道相報！即日起鯨炭吉串燒居酒屋滿千送百大放送，只要店內消費滿$1000元，即贈送現金抵用券$100元一張，是不是太好康啊，大家可要趕緊把握優惠活動，快去享受鯨炭吉濃郁的日式氛圍及精緻料理喔！

高雄楠梓美食推薦｜鯨炭吉串燒居酒屋 激推新鮮手釣魚 炭烤串燒

 

｜鯨炭吉串燒居酒屋。用餐心得｜

鯨炭吉串燒居酒屋食材新鮮品項選擇超豐富，現點現做是鯨炭吉最大亮點，這次用餐不論是手釣漁獲、炭烤串燒，甚至新鮮時蔬料理，品嚐之後都讓我們相當驚艷，除了料理相當有水準之外，食材擺盤更是一種華麗的視覺饗宴。

鯨炭吉串燒居酒屋用餐環境更能感受到店家的用心，不論是室內外空間，讓人用餐超級舒適又放鬆，尤其是整體空間設計，帶給大家一種日式居酒屋濃郁氛圍，西莉亞與朋友約定好，下次要再來鯨炭吉串燒居酒屋小酌一番，我相當喜愛這次用餐體驗，也真心推薦給您們。

高雄楠梓區｜鯨炭吉串燒居酒屋

 

｜高雄楠梓區。鯨炭吉串燒居酒屋｜

地址︰高雄楠梓區藍田路592之1號

預約專線︰0970-028-022

營業時間：PM17：00-PM24：00

消費資訊：每人低消300元，酒水開瓶費300元，需加收10%服務費

鯨炭吉串燒居酒屋  臉書粉專Instagram

Google地圖導航：

文章標籤
高雄市美食 高雄市居酒屋 楠梓區居酒屋 楠梓區美食 鯨炭吉串燒居酒屋 鯨炭吉居酒屋 鯨炭吉日式居酒屋 高雄居酒屋 高雄居酒屋推薦 楠梓區居酒屋推薦 鯨炭吉 高雄日式居酒屋推薦 高雄日式居酒屋 高雄日式料理 鯨炭吉串燒 左營居酒屋推薦 楠梓居酒屋推薦 高雄美食推薦 日式料理 新鮮海產推薦
創作者介紹
創作者 西莉亞 的頭像
西莉亞

西莉亞玩樂人生




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#高雄居酒屋
morechevron_right
文章關鍵字
鯨炭吉串燒居酒屋 高雄居酒屋 居酒屋 鯨炭吉 more
檢舉
share
chevron_left

台中龍井區｜鐘予原味當歸鴨-台中龍井店臺灣當
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up