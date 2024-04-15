《瑞里竹林茶席》是導遊才知道的阿里山深度旅遊行程！因為瑞里竹林茶席要先預約，跟瑞里住宿高帝園茶葉民宿的揉茶體驗一樣，是要時間前置處理，加上人數要夠才能成行，《瑞里竹林茶席》真的很特別，如果你覺得生活壓力大到喘不過去，周圍喧囂讓你不舒服，報名參加《瑞里竹林茶席》體驗，會有種找到節拍器的感覺，走入竹林後，腳步不知覺放慢了下來，行徑間視線不再只是看著前方道路，而是道路、竹林、竹子、竹節、竹葉、陰影、天空視野一步步地放大～這趟嘉義旅遊真的很超值～

目錄摘要 瑞里竹林茶席 瑞里竹林茶席預約窗口

瑞里竹林茶席體驗價格 瑞里竹林茶席地點 瑞里竹林茶席體驗 瑞里竹林茶席評價 延伸閱讀

瑞里竹林茶席

《瑞里竹林茶席》非常值得體驗！如果感到心煩意亂壓力大或生活匆忙疲累，那不訪來趟瑞里竹林茶席吧！身處高山呼吸是清新空氣，眼前竹林氛圍清幽靜雅，耳聽大自然生態的蟲鳴鳥叫，《瑞里竹林茶席》茶藝師平穩流暢地的泡茶手續，身心也不知不覺平、穩、緩了起來，真的非常棒！快去體驗《瑞里竹林茶席》吧～

瑞里竹林茶席預約窗口

許先生電話：0911644989

Line@官方：@776mbxcu

瑞里竹林茶席體驗價格

瑞里竹林茶席需要四人才能成團，每桌最多接待5人，瑞里竹林茶席收費則是一人400元

瑞里竹林茶席地點

如果有報名《瑞里竹林茶席》，瑞里竹林茶席體驗地點會在瑞里綠色隧道，這個嘉義景點是阿里山旅遊必拍的瑞里竹林秘境，從地面向天生長得茂密竹林，怎麼拍都超級美～

瑞里竹林茶席體驗

竹林茶席體驗的過程雖然不算有趣，但遠離層都市的喧囂感覺就很不一樣，在匆忙的生活中學習慢下來，泡茶喝茶是一種不錯的好方法。

泡茶期間可以聆聽竹林間的蟲鳴鳥叫，享受大自然間的靜謐，再品茗一杯溫潤回甘的青茶或無窮回韻的烏龍茶，完美！

在竹林間泡茶是非常特別體驗，少了都市的快節奏跟喧囂車鳴，大自然靜的讓人舒心平和，看著茶藝師動作簡潔流暢，專注於泡茶的每個環節，先把茶葉撥入茶壺中。

注入熱水洗茶，也有人稱為醒茶，第一種說法是說把茶表面快速沖洗一邊，第二種是說讓茶葉吸收水分，讓茶葉舒展開來，後面在沖泡時，讓茶葉味道更完美的釋放。

再次加入熱水後，靜置6分鐘左右的時間，期間與茶藝師交談，關於茶葉的知識等等有趣話題。

話說不知道大家有沒有泡茶的習慣，阿偉自己在家也會泡茶，不過就沒這麼講究手法了，講求快速大多是用茶包快速解決，除非為了拍照，才會好好泡一壺來品茗。

青茶先苦後甘，尾韻沒有茶澀口感，口中有著韻後留下的茶香，約過3~5秒，舌尖會有甘甜的滋味，再搭配小點心，這組合真的非常美味。

在看竹子向天空延伸的自然美景，就像一幅奇美畫作，竹林隨著微風輕擺，瑞里竹林茶席體驗真的太愜意、太享受了～

《瑞里竹林茶席》體驗除了介紹茶葉知識文化，也搭配合適的下午茶點心，茶葉更是有兩泡，一種是青茶，另一種是烏龍茶，但茶葉種類不是固定的，有種無菜單料理的感覺。

瑞里竹林茶席評價

《瑞里竹林茶席》是瑞里非常特別的體驗，去嘉義阿里山深度旅遊，有到瑞里來，可別錯過瑞里竹林茶席體驗，當然這活動需要提前預約，畢竟需要準備器皿跟請茶藝師，臨時的話，有可能會沒位置。

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