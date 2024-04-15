春天是萬紫千紅的季節，今年追花追得可勤了，從三月的黃花風鈴木、黃金海芋和紫藤花，四月連假又跑來彰化，拍全台最美的二水花旗木鐵道和田中九重葛花牆，現在就先來介紹目前進入開花全盛期的二水花旗木鐵道，包括最新火車時刻表和周遭美食，來彰化二水賞花旗木就能更方便喔！

花旗木花期多久？

每年3~4月都有花旗木，但盛開期從4月初到4月中旬，想賞花的人可得把握黃金時間

二水花旗木交通方式

二水花旗木鐵道很靠近彰化的小站源泉火車站，交通方式如下：

🚗：自行開車，可導航【 二水花旗木鐵道 】，路邊很多空位可以免費停車🅿️

🚂：從台中出發，在田中或二水站下車，再轉搭往車埕的集集支線，全程大約1.5小時左右，在【源泉站】下車，步行約15分鐘即可抵達🚶‍♀️；另外在二水火車站前有出租腳踏車行，到花旗木約16分鐘🚴‍♀️

我們是清明連假的最後一天才來，假日下午果然人山人海，但仍不減追花和追火車的興致；二水花旗木鐵道全長超過500公尺，即日起到4/21的周末假日在源泉派出所旁還會有假日音樂會，來賞花順便能聽到薩克斯風演奏，多浪漫啊~🎷

花旗木又有泰國櫻花之稱，遠看是滿滿一大片，沒想到近拍的特寫更美，桃紅和粉白的花朵交織更添嬌豔，原來茂密的花旗木姿色半點都不輸櫻花，難怪會被稱為泰國櫻花

想拍花旗木的人非常多，我們還特地坐到這個護欄上才能剛好近距離跟花合影，不過大家更關心的，恐怕還是下面這個👇

二水花旗木火車時刻表

來二水花旗木鐵道賞花，大家最關心的莫過於火車經過的時間，我這人向來佛心，當然要拍下來給大家參考，本來一直誤以為我們要看抵達二水的時間，結果完全錯誤！應該要看 中間那排抵達【源泉】的時間 才對喔！否則記錯時間，當火車經過一陣手忙腳亂就捕捉不到最佳畫面了

二水花旗木鐵道美食介紹

可能二水花旗木鐵道這幾年突然變得很夯，所以攤販一年比一年多，今年鐵道對面的攤販儼然成了一個小市集，來這裡賞花不怕沒東西可吃，我們剛好站在這攤木鱉果的對面，一直聽到他們的廣播，好奇心大起就先過來探探，老闆很大方請路人試喝，乍看之下很像胡蘿蔔汁，滋味酸酸甜甜，比想像中好喝

沒想到木鱉果除了可打成果汁，竟然還被做成木鱉果香腸，店家也太有創意了吧？還可以打彈珠換香腸呢，詳情都在底下的影片中

雖然各種攤販很多，但我們逛了一圈後相中這攤香腸蔥抓餅，剛好可以買來填肚子，除了蔥抓餅它們也有賣大腸包小腸$70和脆雞版套組$100

他們的香腸蔥抓餅包的料還挺多的，除了香腸，還有小黃瓜，蛋，洋蔥，蘿蔔絲，蒜粒和香菜，因為是現煎現做，假日人多，我們等了40分鐘才拿到

拍個斷面秀的特寫給大家看，餅皮煎得酥脆再搭配這麼多的餡料，吃起來飽足又可口，難怪大家都搶著買這攤，香腸蔥抓餅$75/個，我影片內寫成$85，大家別鞭我嘿😅

如果想吃石板烤肉或竹筒飯的原住民料理，這裡也有賣，甚至連烤竹雞都有

突然看到這裡也有人賣童年的回憶雞蛋冰，天氣炎熱的話可以買來吃吃

既然說到童年的回憶，那這個叭噗肯定佔有一席之地，總共有巧克力、香草、藍莓和紅心芭樂四種口味，一球$40，二球$70，三球$100，冰淇淋可選擇用捲餅或杯裝，那天光顧的人也不少

這攤賣的是可愛的造型棉花糖，這麼多可愛的款式，肯定能讓小孩愛不釋手

想不到攤販市集也有人來賣水果，台灣小農真是越來越厲害了，這攤是金鑽鳳梨，另外還有一攤賣芭樂，我們剛好撿到老闆要收攤了，一大袋有7~8個大芭樂才賣$100，我們就很開心地買了一袋

來賞花不怕沒地方上廁所，對面的攤販市集就有這個流動廁所，萬一不敢上的人，那也可以去找附近的便利商店或加油站

彰化二水花旗木目前進入最大盛開期，不用跑日本或阿里山就能拍到這種火車和泰國櫻花同框的畫面，趕快來二水賞花期木吧！