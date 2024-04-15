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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 宜蘭縣冬山鄉Camellia 法式甜點/義式咖啡》隱身山裡的咖啡館，必吃雙人甜點套餐，有可愛的Duffy作伴

宜蘭縣冬山鄉Camellia 法式甜點/義式咖啡》隱身山裡的咖啡館，必吃雙人甜點套餐，有可愛的Duffy作伴

2024-04-15 13:15:07 紫色微笑 人氣：106
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紫色微笑

發表篇數：1409篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 冬山鄉

造訪商家：Camellia 法式甜點/義式咖啡
place宜蘭縣冬山鄉中城路202號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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宜蘭想來場女人們的下午茶聚會，就來Camellia 法式甜點品味當天現做下午茶。山茶花 法式甜點坐落於冬山鄉的山裡頭，一間民宿附設咖啡廳，有法式甜點、泡芙和義式咖啡，店裡精緻小巧，有可愛的Duffy作伴，推薦點雙人套餐，有鬆餅、司康、小點、蛋糕室外有小空地，很適合聊天啊!

Camellia法式甜點 店家資訊

  • 地址：269宜蘭縣冬山鄉中城路202號
  • 電話：03 958 8496
  • 營業時間時間：11:00–18:00 週二公休
  • FB

Camellia法式甜點 交通停車

羅東冬山方向，於環鎮道路純精路一段右轉義成路三段，走到底依指標右轉往中山休閒農業區，經十字路口接中山路直走後左轉新寮路，經過杏輝藥廠右轉中城路，切記中城橋前左轉即可到達Camellia山茶花 法式甜點民宿

  • 自行開車：Google導航輸入Camellia 法式甜點即可到達
  • 停車場：有，開車來很方便

Camellia法式甜點 空間環境


隱藏在山邊的法式甜點店?!

感覺就很神祕，但是地點可不好找

鄉下的空氣特好，還是說放空的心情讓人感覺身體都輕鬆起來


餐廳戶外空間


感覺是一家子的合力經營的地方，右手邊是自家住宅，可以停車，餐廳左手邊則是民宿。

民宿前一大片綠地，小朋友坐膩了跑出來玩抓迷藏的地方

進入餐廳，店家已依我們預約的人數排好桌椅，但是我們還是選擇靠窗的位子，感受到陽光透進窗的溫暖


室內乃採光良好帶點鄉村風格的格局



坐定位後就想起身看看環境

櫃台販賣TWG茶及手工餅乾

簡介述說這是由竹科老爸退休後回家鄉經營民宿，為了幫女兒圓夢小女兒去日本學藝，回台後開的咖啡館讓小女兒製作法式甜點學咖啡的大女兒沖泡義式咖啡。


看來某個女兒很喜歡Duffy，餐廳裡許多Duffy玩偶陪伴左右


Duffy右後方是LAMARZOCCO義式咖啡機，挺有水準的…可惜今天Ben沒跟沒人點咖啡


撥放的音樂很適合優閒的下午時光

Camellia法式甜點 菜單價位


手工製的MENU，很有質感!
聽說偶爾會推限量甜點，若好奇的朋友可以詢問一下店家

點了三人套餐，點心裡的鬆餅、司康等，可以改飲料、蛋糕

蛋糕搭配飲料可以折30元！

茶類、咖啡選擇也多，個人偏好紅茶

Camellia法式甜點 心得評價

其實大家的目光都是在冰櫃裡的蛋糕

冰櫃裡的蛋糕價格約NT150~NT180，蛋糕可以單點

選哪個好，互相詢問著^^

老闆說也有泡芙、閃電泡芙，泡芙酥脆、內餡清爽不膩，可以搭配咖啡


店家突然拿出一個籃子說要讓我們聞香選茶

接著介紹TWG茶，讓我們聞了茶葉的香氣之後再選茶款。店家不愧是愛茶~派對盛宴、1837紀念紅茶、銀月綠茶、紐約早餐茶、法式藍伯爵…好幾款是TWG經典熱賣茶。

TWG Tea新加坡創立品牌，今年進軍台灣，首間TWG Tea 進櫃於台北微風廣場，包括了沙龍區以及展示茶品的精品店，而緊接著第二家專賣店也將於台北101購物中心亮相，有興趣的人也可以直接衝囉!!


而Jean當然是點伯爵囉~~永遠不變的選擇!!

隨著茶具附上一個計時器，提醒茶包泡一分鐘後要拿起來，很貼心!
TWG有它的水準，濃郁的香氣和和順口~讚


下午茶甜點上場，佐窗外的一片綠=甜蜜天堂


套餐甜點饗宴


有糖便是娘的小榛果

接著我就很忙，搞不清楚自己吃了甚麼!!因為小榛果不適應陌生人的環境，加上司機Ben沒跟來，我整個手忙腳亂

這告訴我們貴婦下午茶不只不要帶男人，更不能有小孩跟…
還好店家無止境地提供糖果，讓我稍微喘息一下，超貼心

 

 
因為甚麼口味都想吃，用鬆餅跟朋友換了一個司康過來，搭配司康組的自製草莓醬

水果泡芙裡的水果佐上卡士達醬很好吃，朋友還提醒我看到新鮮的香草籽呢!!真材實料的感覺

另一種比較印象深刻的手工餅乾是杏仁雪球，很酥~很棒的茶點


自選的兩種蛋糕，其中草莓夏洛特印象深刻，可惜可能放了稍微有點久，蛋糕體比較乾。


套餐都還有一個烤布蕾，LC Creuset的鍋子盛著裝的烤布蕾，質感加分!


玫瑰園蛋糕，自家花園摘的玫瑰花瓣



讓人悠閒度過下午茶的鄉村風咖啡館，除了精選的茶款，下次想喝看看它的咖啡。蛋糕選擇多樣化，下午茶套餐兩人、三人分享比價划算，仍建議先預約! 

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