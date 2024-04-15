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宜蘭想來場女人們的下午茶聚會，就來「Camellia 法式甜點」品味當天現做下午茶。「山茶花 法式甜點」坐落於冬山鄉的山裡頭，一間民宿附設咖啡廳，有法式甜點、泡芙和義式咖啡，店裡精緻小巧，有可愛的Duffy作伴，推薦點雙人套餐，有鬆餅、司康、小點、蛋糕。室外有小空地，很適合聊天啊!
Camellia法式甜點 店家資訊
- 地址：269宜蘭縣冬山鄉中城路202號
- 電話：03 958 8496
- 營業時間時間：11:00–18:00 週二公休
- FB
Camellia法式甜點 交通停車
從羅東往冬山方向，於環鎮道路純精路一段右轉義成路三段，走到底依指標右轉往中山休閒農業區，經十字路口接中山路直走後左轉新寮路，經過杏輝藥廠右轉中城路，切記中城橋前左轉即可到達Camellia山茶花 法式甜點民宿。
- 自行開車：Google導航輸入Camellia 法式甜點即可到達
- 停車場：有，開車來很方便
Camellia法式甜點 空間環境
隱藏在山邊的法式甜點店?!
感覺就很神祕，但是地點可不好找
鄉下的空氣特好，還是說放空的心情讓人感覺身體都輕鬆起來
餐廳戶外空間
感覺是一家子的合力經營的地方，右手邊是自家住宅，可以停車，餐廳左手邊則是民宿。
民宿前一大片綠地，小朋友坐膩了跑出來玩抓迷藏的地方
進入餐廳，店家已依我們預約的人數排好桌椅，但是我們還是選擇靠窗的位子，感受到陽光透進窗的溫暖
櫃台販賣TWG茶及手工餅乾
簡介述說這是由竹科老爸退休後回家鄉經營民宿，為了幫女兒圓夢送小女兒去日本學藝，回台後開的咖啡館讓小女兒製作法式甜點，學咖啡的大女兒沖泡義式咖啡。
看來某個女兒很喜歡Duffy，餐廳裡許多Duffy玩偶陪伴左右
Duffy右後方是LAMARZOCCO義式咖啡機，挺有水準的…可惜今天Ben沒跟沒人點咖啡
Camellia法式甜點 菜單價位
手工製的MENU，很有質感!
聽說偶爾會推限量甜點，若好奇的朋友可以詢問一下店家
點了三人套餐，點心裡的鬆餅、司康等，可以改飲料、蛋糕
蛋糕搭配飲料可以折30元！
茶類、咖啡選擇也多，個人偏好紅茶
Camellia法式甜點 心得評價
其實大家的目光都是在冰櫃裡的蛋糕
冰櫃裡的蛋糕價格約NT150~NT180，蛋糕可以單點
選哪個好，互相詢問著^^
老闆說也有泡芙、閃電泡芙，泡芙酥脆、內餡清爽不膩，可以搭配咖啡
接著介紹TWG茶，讓我們聞了茶葉的香氣之後再選茶款。店家不愧是愛茶~派對盛宴、1837紀念紅茶、銀月綠茶、紐約早餐茶、法式藍伯爵…好幾款是TWG經典熱賣茶。
TWG Tea新加坡創立品牌，今年進軍台灣，首間TWG Tea 進櫃於台北微風廣場，包括了沙龍區以及展示茶品的精品店，而緊接著第二家專賣店也將於台北101購物中心亮相，有興趣的人也可以直接衝囉!!
隨著茶具附上一個計時器，提醒茶包泡一分鐘後要拿起來，很貼心!
TWG有它的水準，濃郁的香氣和和順口~讚
套餐甜點饗宴
有糖便是娘的小榛果
接著我就很忙，搞不清楚自己吃了甚麼!!因為小榛果不適應陌生人的環境，加上司機Ben沒跟來，我整個手忙腳亂
這告訴我們貴婦下午茶不只不要帶男人，更不能有小孩跟…
還好店家無止境地提供糖果，讓我稍微喘息一下，超貼心
因為甚麼口味都想吃，用鬆餅跟朋友換了一個司康過來，搭配司康組的自製草莓醬
水果泡芙裡的水果佐上卡士達醬很好吃，朋友還提醒我看到新鮮的香草籽呢!!真材實料的感覺
另一種比較印象深刻的手工餅乾是杏仁雪球，很酥~很棒的茶點
自選的兩種蛋糕，其中草莓夏洛特印象深刻，可惜可能放了稍微有點久，蛋糕體比較乾。
套餐都還有一個烤布蕾，LC Creuset的鍋子盛著裝的烤布蕾，質感加分!
玫瑰園蛋糕，自家花園摘的玫瑰花瓣
讓人悠閒度過下午茶的鄉村風咖啡館，除了精選的茶款，下次想喝看看它的咖啡。蛋糕選擇多樣化，下午茶套餐兩人、三人分享比價划算，仍建議先預約!
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