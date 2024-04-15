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宜蘭想來場女人們的下午茶聚會，就來「Camellia 法式甜點」品味當天現做下午茶。「山茶花 法式甜點」坐落於冬山鄉的山裡頭，一間民宿附設咖啡廳，有法式甜點、泡芙和義式咖啡，店裡精緻小巧，有可愛的Duffy作伴，推薦點雙人套餐，有鬆餅、司康、小點、蛋糕。室外有小空地，很適合聊天啊!

自行開車： Google導航輸入 Camellia 法式甜點

Google導航輸入 停車場：有，開車來很方便

Camellia法式甜點 空間環境





隱藏在山邊的法式甜點店?!

感覺就很神祕，但是地點可不好找

鄉下的空氣特好，還是說放空的心情讓人感覺身體都輕鬆起來



餐廳戶外空間





感覺是一家子的合力經營的地方，右手邊是自家住宅，可以停車，餐廳左手邊則是民宿。

民宿前一大片綠地，小朋友坐膩了跑出來玩抓迷藏的地方

進入餐廳，店家已依我們預約的人數排好桌椅，但是我們還是選擇靠窗的位子，感受到陽光透進窗的溫暖



室內乃採光良好帶點鄉村風格的格局





坐定位後就想起身看看環境

櫃台販賣TWG茶及手工餅乾

簡介述說這是由竹科老爸退休後回家鄉經營民宿，為了幫女兒圓夢送小女兒去日本學藝，回台後開的咖啡館讓小女兒製作法式甜點，學咖啡的大女兒沖泡義式咖啡。



看來某個女兒很喜歡Duffy，餐廳裡許多Duffy玩偶陪伴左右





Duffy右後方是LAMARZOCCO義式咖啡機，挺有水準的…可惜今天Ben沒跟沒人點咖啡



撥放的音樂很適合優閒的下午時光

Camellia法式甜點 菜單價位



手工製的MENU，很有質感!

聽說偶爾會推限量甜點，若好奇的朋友可以詢問一下店家

點了三人套餐，點心裡的鬆餅、司康等，可以改飲料、蛋糕

蛋糕搭配飲料可以折30元！

茶類、咖啡選擇也多，個人偏好紅茶

Camellia法式甜點 心得評價

其實大家的目光都是在冰櫃裡的蛋糕

冰櫃裡的蛋糕價格約NT150~NT180，蛋糕可以單點

選哪個好，互相詢問著^^

老闆說也有泡芙、閃電泡芙，泡芙酥脆、內餡清爽不膩，可以搭配咖啡



店家突然拿出一個籃子說要讓我們聞香選茶

接著介紹TWG茶，讓我們聞了茶葉的香氣之後再選茶款。店家不愧是愛茶~派對盛宴、1837紀念紅茶、銀月綠茶、紐約早餐茶、法式藍伯爵…好幾款是TWG經典熱賣茶。





TWG Tea新加坡創立品牌，今年進軍台灣，首間TWG Tea 進櫃於台北微風廣場，包括了沙龍區以及展示茶品的精品店，而緊接著第二家專賣店也將於台北101購物中心亮相，有興趣的人也可以直接衝囉!!



而Jean當然是點伯爵囉~~永遠不變的選擇!!

隨著茶具附上一個計時器，提醒茶包泡一分鐘後要拿起來，很貼心!

TWG有它的水準，濃郁的香氣和和順口~讚



下午茶甜點上場，佐窗外的一片綠=甜蜜天堂



套餐甜點饗宴





有糖便是娘的小榛果

接著我就很忙，搞不清楚自己吃了甚麼!!因為小榛果不適應陌生人的環境，加上司機Ben沒跟來，我整個手忙腳亂

這告訴我們貴婦下午茶不只不要帶男人，更不能有小孩跟…

還好店家無止境地提供糖果，讓我稍微喘息一下，超貼心



因為甚麼口味都想吃，用鬆餅跟朋友換了一個司康過來，搭配司康組的自製草莓醬



水果泡芙裡的水果佐上卡士達醬很好吃，朋友還提醒我看到新鮮的香草籽呢!!真材實料的感覺

另一種比較印象深刻的手工餅乾是杏仁雪球，很酥~很棒的茶點



自選的兩種蛋糕，其中草莓夏洛特印象深刻，可惜可能放了稍微有點久，蛋糕體比較乾。



套餐都還有一個烤布蕾，LC Creuset的鍋子盛著裝的烤布蕾，質感加分!







玫瑰園蛋糕，自家花園摘的玫瑰花瓣





讓人悠閒度過下午茶的鄉村風咖啡館，除了精選的茶款，下次想喝看看它的咖啡。蛋糕選擇多樣化，下午茶套餐兩人、三人分享比價划算，仍建議先預約!

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