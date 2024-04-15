提到全台連鎖火鍋名單推薦一定有養鍋 Yang Guo 石頭涮涮鍋，從台中竄紅的必吃火鍋店，現在台北、新北、新竹、桃園和中部、南部、東部都有養鍋 Yang Guo 石頭涮涮鍋分店，菜單提供多種特色鍋物湯底，以豐盛海鮮和肉品為主打，還推出鮮魚火鍋，讓海鮮控多一間火鍋推薦～

全台連鎖火鍋 養鍋石頭涮涮鍋 新竹火鍋必吃推薦

這次跟朋友來到養鍋 Yang Guo 石頭涮涮鍋新竹市府店，距離新竹火車站走路約10分鐘左右，途中經過許多新竹美食小吃，很熱鬧的地區還有新竹都城隍廟可以順遊。

養鍋 Yang Guo 石頭涮涮鍋 新竹市府店

地址：新竹市北區中正路117號

營業時間：

週一至週五11:30–14:30, 17:00–22:30

週六至周日11:00–22:30

電話號碼： 03 522 0815

養鍋粉絲團：養鍋 YangGuo 連鎖創意總部

養鍋IG：養鍋 YANG GUO 石頭涮涮鍋

官網：養鍋Yang Guo 石頭涮涮鍋

食記：【全台連鎖火鍋】養鍋 Yang Guo 石頭涮涮鍋新竹市府店，鮮魚火鍋必吃推薦

全台連鎖火鍋 養鍋石頭涮涮鍋 新竹火鍋必吃推薦

養鍋 Yang Guo 石頭涮涮鍋新竹市府店有兩層樓空間，座位多又寬敞，是新竹很適合聚餐的火鍋推薦。

二樓用靠窗有很棒的採光，白天中午來用餐，氛圍很棒。

養鍋 Yang Guo 石頭涮涮鍋內用可享有多種飲料、汽水、白飯、冰淇淋和多種沾醬佐料自取。

我吃火鍋一定都要配白飯，養鍋提供自取免費續真的很棒，加點蔥花再涮一片牛肉就很棒。

養鍋Yang Guo石頭涮涮鍋是有名的全台連鎖火鍋名單

全台連鎖火鍋 養鍋石頭涮涮鍋 菜單價錢

養鍋Yang Guo石頭涮涮鍋北部 菜單價錢

菜單提供超過10種湯底，奇香肉骨茶湯底、娘惹叻沙湯底、膠原魚仔湯等多種特色鍋物推薦，像是膠原魚仔湯～鮮魚火鍋就深得我心，雙人套餐和適合三個人用餐點選的外婆的澎湖灣仨人套餐都很適合聚餐點選

加購區優惠也別錯過，消費滿298元就可以優惠價點選好幾種單品，黑魯飯只要+10元很便宜。

養鍋Yang Guo石頭涮涮鍋菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

全台連鎖火鍋 養鍋石頭涮涮鍋 推薦

仨人套餐 2988元

除了3份菜盤、肉品任選3種還有海鮮大拼盤

另可 +$298 肉加倍，附甘心烏骨雞

仨人套餐有提供三份配色豐富的菜盤

多種新鮮蔬菜和特別挑選的火鍋料，光看擺盤和提供的食材就很有誠意

麻椒奶香湯底 +88元

融合麻辣鍋和牛奶鍋的精華

又麻又香的溫潤湯底，有著舒服順口的奶香韻味

辣度帶勁讓人開胃

奇香肉骨茶湯底 +68

湯頭有著清甜淡雅的中藥香氣，滋味溫和回甘

膠原魚仔湯 +88元

很推薦的湯底選擇

很少見的鮮魚火鍋湯頭真的必點

魚仔湯使用黑鰱魚，俗稱大頭鰱的「黑鰱」熬製

是養鍋新菜單的主打湯底，加入海鮮、魚片等食材

豐富的鮮魚火鍋真的很正點

平常就超愛吃魚的我，超愛這鍋鮮魚火鍋

湯頭鮮甜沒有腥味，直接把湯喝光光

先把菜盤的蔬菜加入魚仔湯

讓湯頭更甜更好喝

接著再加入海鮮大拼盤的鮭魚肉、海鱸和鯛魚肉片

就是鮮魚火鍋囉

太震撼了！

海鮮大拼盤大拼盤上桌，光看份量和重量就相當驚人

說這肉盤和海鮮的量，四個人吃都夠吧

野生龍蝦*2、藍花蟹(換購龍蝦+$268)

仨人套餐本來有藍花蟹，可以加價變成三隻大龍蝦

一人一隻大龍蝦超滿足，真的很“蝦”

手臂大的龍蝦絕對是海鮮控必吃火鍋推薦。

大隻龍蝦可以拍成龍蝦裝了！

海鮮大拼盤除了吸睛的龍蝦還有

金目海鱸、潮鯛魚、野生大草蝦、鮮蛤蜊、船釣軟絲、北海道生食干貝和鮑魚

海鮮控大滿足的推薦

仨人套餐可從以下六種肉品選擇三種(不可重複），肉加價加量更澎湃，還多了烏骨雞

雪牛腹、松阪豬

翼板牛、扇子豬

嫩肩小排、伊比利豬

甘心烏骨雞也是火鍋店很少見的食材，

雞肉鮮嫩好吃，推薦點這套餐可以把肉加量

三種肉品選了伊比利豬、翼板牛和松阪豬

大肉盤和海鮮大拼盤同樣震撼，超吸睛的擺盤和份量

肉片不會太薄，每一片都保有很棒的厚度和嚼勁

松阪豬肉質Ｑ嫩帶點嚼勁，豬肉鮮甜沒有腥味

看看這肉質和厚度，份量真的很可以

翼板牛軟嫩，油花適中，加入麻椒牛奶涮熟多了麻、香的提味，好吃

養鍋 Yang Guo 石頭涮涮鍋自助吧有提供白飯自取

消費金額達298元以上還可以10元加購黑魯飯

魯肉肥潤鹹香肉肥潤鹹香，平常愛吃魯肉飯的人可以試試看

雞王國香香雞+49元

同樣是消費金額達298元以上可以加購的單點

在菜單看到雞王國香香雞超感動

這間以前在三重是我的愛店

常常宵夜都會去買好幾百

後來這間搬去板橋就比較難買

沒想到可以在養鍋吃到，和麻奶鍋底超搭

香香雞有點像排骨酥，肉嫩不柴，煮完也不會油膩，超好吃！

啵記包心粉圓+49元

這也是消費金額達298元以上可以加購的優惠單品

有芝麻、紫薯兩種口味

真的推薦來吃養鍋可以參考優惠單品

好幾樣都是很少見又特色的火鍋料

和朋友第一次來養鍋 Yang Guo 石頭涮涮鍋就被海鮮大拼盤和肉盤加大的份量驚艷，印象最深刻的就是特別的魚仔鍋～就是我愛的鮮魚火鍋。

養鍋 Yang Guo 石頭涮涮鍋新竹市府店兩層樓大空間適合聚餐，推薦這間新竹必吃火鍋參考。

養鍋 Yang Guo 石頭涮涮鍋 新竹市府店

地址：新竹市北區中正路117號

營業時間：

週一至週五11:30–14:30, 17:00–22:30

週六至周日11:00–22:30

電話號碼： 03 522 0815

養鍋粉絲團：養鍋 YangGuo 連鎖創意總部

養鍋IG：養鍋 YANG GUO 石頭涮涮鍋

官網：養鍋Yang Guo 石頭涮涮鍋

食記：【全台連鎖火鍋】養鍋 Yang Guo 石頭涮涮鍋新竹市府店，鮮魚火鍋必吃推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖書籍

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