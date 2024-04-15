林口、龜山牛排推薦這家炙り庵steak 牛排龜山長庚店，美式牛排、台式牛排大家應該都耳熟能詳，但日式牛排你吃過嗎？今天介紹這家炙り庵steak 牛排龜山長庚店提供的就是台灣比較少看到的日式牛排，不走花俏路線，牛排不醃漬，品嚐牛排的純粹肉質感受，主打低溫熟成、厚切牛，現在還推出媲美日本仙台的厚切牛舌！說什麼也要來嘗試看看！

炙り庵steak 牛排龜山長庚店｜交通方式＆停車資訊

炙り庵steak 牛排目前有兩家分店，今天造訪的是炙り庵steak 牛排龜山長庚店，距離桃園機場捷運A8長庚醫院步行8-10分鐘，國道一號交流道旁，開車捷運雙北桃園交通都方便，周邊也有兩個超大的收費停車場可以利用

炙り庵steak 牛排龜山長庚店｜用餐環境

這是炙り庵steak 牛排龜山長庚店第二間店，第一間是在林口文化一路上，裝潢是橘色暖色調風格，很有日本家庭餐廳的氛圍，店員們也都很親切，我們來的時候是晚上七點半了，早過了用餐時間，但還是很多人上門吃牛排

炙り庵steak 牛排龜山長庚店｜自助區

自助區很厲害ㄟ！飲料、牛筋湯、冰淇淋通通無限量供應，因為是日式牛排，日本人吃牛排都會配飯，所以這裡有白飯吃到飽，(還可以淋牛滷汁唷)，除了一般牛排醬料、胡椒外，這裡還有提供芥末

牛筋湯也很厲害，隨手撈都是滿滿的牛筋跟蔬菜，沒有太過度的調味，喝起來就是牛津跟蔬菜豐滿的鮮甜味

另外餐具也都是自取，餐具也是用很有質感的高級餐具呢

點了牛排還沒上，自助區就已經吃兩輪去了，然後用餐還會送上生菜沙拉唷

炙り庵steak 牛排龜山長庚店｜菜單

炙り庵steak 牛排龜山長庚店是用手機點餐，點餐再到櫃檯結帳，牛排種類蠻多的，這裡都是用低溫熟成原肉牛排，因為沒有賦予牛排另外的調味醃漬，牛排的等級跟品質就格外重要，熟度也可以直接在手機上點選

炙り庵steak 牛排龜山長庚店｜推薦必點

在滑菜單的時候就看到特上極厚切牛舌，原價是$698，現在特惠$598，省了一百元ㄟ！然後又點了熟成嫩肩牛排（200g）搭配香煎大干貝，一整個豪華感倍增，但其實價格可是相當親民呢！

特上極厚切牛舌，真的跟我在日本仙台看到的一模一樣ㄟ！隨餐附上胡椒蔥、蒜片、玉米跟波浪薯條，份量也真的很足！

厚切牛舌也太肥美了吧！外層有著令人著迷的焦黃色澤還有濃郁的牛舌香氣，裏面透著粉嫩的色澤

這牛舌的口感跟之前吃過的牛舌完全不一樣！吃起來嫩嫩ＱＱ的，還帶有些許的咬勁，而且這牛舌超多汁的，鮮嫩彈牙真令人難忘，有可以加點胡椒蔥或是蒜片增加風味，但我覺得直接沾海鹽就非常好吃了

熟成嫩肩牛排（200g），炙り庵steak 牛排對於牛排品質非常要求，堅持優良冷藏濕式熟成牛肉原塊厚切，不添加任何軟化劑，而是採用長時間低溫烹調（舒肥法），讓肉品更加柔軟、多汁且風味更濃郁

醬料也是另外放在旁邊，玉米跟波浪薯條也都有附

熟成嫩肩牛排是用牛板腱的部位，板腱是牛肩胛上方的肉，中間有一條細筋，但基本上牛排品質本身就很讚加上低溫熟成跟舒肥烹調法，完全吃不出筋的口感，真的相當優秀啊！（建議熟度五分熟）

然後也有附上黑胡椒醬，吃的時候可以用沾的也可以直接淋上去吃，黑胡椒醬帶有甜度香氣很足，但不會很辣，所以不會蓋去牛排的風味

我有單點香煎大干貝（兩顆$69），跟著牛排一起上桌，外層有著迷人的焦糖色澤，看起來超誘人的！不用調味，之前吃原味就超讚的！完全可以感受到干貝甜度跟水嫩口感

廣島炸牡蠣，這個也是很熱門的單點品項，炸牡蠣是碩大廣島牡蠣上薄粉油炸，表面酥脆不帶油，薄薄的麵衣將牡蠣的鮮味包覆其中，一口咬下濃醇的海潮鮮味在口中爆漿釋放，超讚

爆漿熔岩蝦球，這個也好好吃，非常燙、請小心食用，外層酥脆，外層是ＱＱ的蝦漿，內層包裹起司，鮮味十足外脆內Ｑ彈

飯後甜點是自製的奶酪，綿滑順口充滿蛋奶香

想大口吃肉,但是又吃膩了台式的牛排配鐵板麵與玉米濃湯嗎??那你一定要試試不一樣的日式牛排炙り庵steak 牛排牛排，低溫熟成牛肉肉質軟嫩又多汁，以舒肥的烹調呈現肉品最原始的美味及柔軟肉質，加上豐盛的自助吧，保證讓大家吃得精緻又飽足唷！

炙り庵steak 牛排龜山長庚店

地址：桃園市龜山區文化二路34巷6號

電話：03-3186717

營業時間：11：00–22：00

店家/景點資訊

店家名稱：炙り庵steak 牛排龜山長庚店

所在地址：臺灣桃園市龜山區文化二路34巷6號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-22:00

店家電話：03-3186717

評價：★★★★★





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