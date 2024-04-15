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新北市板橋區Buon Pasta｜府中站義式料理推薦 @neru.foodie / 丸の良食

2024-04-15 13:40:08 neru.foodie 人氣：114
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窩客好文

neru.foodie

發表篇數：981篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：Buon Pasta現代義式料理
place新北市板橋區重慶路12巷9號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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🍝為了超特別麵體而來！獨到的餐點也好吃✨

店家資訊

🙌Buon Pasta現代義式料理 @buon_pasta_tw

🔸#捷運府中站｜新北市板橋區重慶路12巷9號

🔸11:30-15:00.18:00-22:00(一-五)、11:30-22:00(六日)

🔸Google評論分數4.6顆星(432評論)

 

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！  傳送門 

(建議使用Chrome瀏覽器或電腦查看)

找美食直接開啟地圖查看、點選地標還有餐廳簡單評分與詳細食記連結可以觀看～快存下連結用用跟分享給親朋好友吧！

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府中站周邊氛圍蠻好的義式料理！各種麵體的義大利麵好特別～

不過口味跟對應麵條都是配好的不能自己組合😆

 

勃根地燉牛頰南瓜雞冠麵 $360｜松露牛肝菌蜂巢麵 $360｜季節溫沙拉 $220｜酥皮義式燉牛肚 $280

🔸收10%服務費

🔸我覺得這次吃的兩款都很好吃份量好大🤪蜂巢麵、雞冠麵吃起來就是不同形狀的義大利麵很有趣✨

燉牛肚很特別臺灣比較少吃到～來的話建議先用inline訂位！

這次Buon Pasta｜府中站義式料理推薦分享就到這裡啦！

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