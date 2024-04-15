🍝為了超特別麵體而來！獨到的餐點也好吃✨
店家資訊
🙌Buon Pasta現代義式料理 @buon_pasta_tw
🔸#捷運府中站｜新北市板橋區重慶路12巷9號
🔸11:30-15:00.18:00-22:00(一-五)、11:30-22:00(六日)
🔸Google評論分數4.6顆星(432評論)
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府中站周邊氛圍蠻好的義式料理！各種麵體的義大利麵好特別～
不過口味跟對應麵條都是配好的不能自己組合😆
勃根地燉牛頰南瓜雞冠麵 $360｜松露牛肝菌蜂巢麵 $360｜季節溫沙拉 $220｜酥皮義式燉牛肚 $280
🔸收10%服務費
🔸我覺得這次吃的兩款都很好吃份量好大🤪蜂巢麵、雞冠麵吃起來就是不同形狀的義大利麵很有趣✨
燉牛肚很特別臺灣比較少吃到～來的話建議先用inline訂位！
這次Buon Pasta｜府中站義式料理推薦分享就到這裡啦！
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